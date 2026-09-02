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Yerel İstanbul'da klavye arkasına saklanıp tehdit yağdıran 15 yaşındaki velet kıskıvrak yakalandı!
Yerel

İstanbul'da klavye arkasına saklanıp tehdit yağdıran 15 yaşındaki velet kıskıvrak yakalandı!

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İstanbul'da klavye arkasına saklanıp tehdit yağdıran 15 yaşındaki velet kıskıvrak yakalandı!

İnternet ortamında suç unsuru taşıyan paylaşımlara destek veren, toplumu kin ve nefrete sürükleyip halk arasında korku ve panik yaratmayı hedefleyen karanlık odaklara karşı yürütülen teknik takip sonuca ulaştı. Yapılan operasyonla, klavye başından tehditler yağdıran hesabın arkasındaki şahsın 15 yaşındaki Y.A.S. olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden terör estirmeye çalışanlara göz açtırmıyor. İnternet ortamında suç unsuru taşıyan paylaşımlara destek veren, toplumu kin ve nefrete sürükleyip halk arasında korku ve panik yaratmayı hedefleyen karanlık odaklara karşı yürütülen teknik takip sonuca ulaştı. Yapılan operasyonla, klavye başından tehditler yağdıran hesabın arkasındaki şahsın 15 yaşındaki Y.A.S. olduğu tespit edildi.

 Hesap yöneticisinin tespitine yönelik teknik ve açık kaynak araştırması yapan ekipler, 15 yaşındaki Y.A.S'nin hesabı kullandığını tespit etti.

Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli, anne ve babasıyla birlikte ikmatlerinde ekiplerce yaklalandı.

Şüphelinin "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "müstehcenlik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlarından adliyeye sevk edileceği, anne ve babasının ise "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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