Dev projeyi Ulaştırma Bakanlığı üstlendi: İstanbul'a yeni raylı sistem müjdesi!



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Ümraniye Kavşağı Bağlantı Yolu Alt Geçit Yapımı Temel Atma ve TEM Bağlantı Yolu Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı Açılış Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Bakanlığımızca İstanbul’a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Ümraniye Kavşağı Bağlantı Yolu Alt Geçit Yapımı Temel Atma ve TEM Bağlantı Yolu Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı Açılış Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Anadolu Yakası’nın hızla büyüyen, dönüşen ve İstanbul’un geleceğine yön veren ilçelerinden Ümraniye’de; TEM Ümraniye Kavşağı Bağlantı Yolu Alt Geçit Yapımı ve Ümraniye Belediyesi Önü Meydan Düzenlemesi’nin temel atma töreni ile TEM Bağlantı Yolu Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı’nın açılışı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyorum.” dedi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının başında sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde gerçekleşen iki geminin çarpışması neticesinde meydana gelen kazadan bahsederek “Öncelikle denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Arkadaşlarımız yakından takip ediyor. Kamuoyunu da ilerleyen dakikalarda, saatlerde bilgilendirmiş olacağız. Tekrar denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum.” dedi.

“ÜMRANİYE’NİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Ümraniye’nin; bir zamanlar Anadolu Yakası’nın kırsal karakter taşıyan yerleşimlerinden biri olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Bugün güçlü ulaşım bağlantıları, ticari ve ekonomik hareketliliği, modern kent dokusu ve İstanbul Finans Merkezi gibi yeni nesil merkezleriyle; İstanbul’un büyüyen, değişen ve gelişen yüzünü anlatan başarılarla dolu bir kent hikâyesidir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de Ümraniye’nin ulaşım altyapısını güçlendirmek, insanımızın hayatını kolaylaştırmak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

“YAYA HAREKETLİLİĞİNİ, PEYZAJI VE MODERN KENT YAŞAMINI BİR ARAYA GETİREN YENİ BİR MEYDAN KURGULUYORUZ”

Ümraniye’ye iki büyük müjde ile geldiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Birincisi: TEM Otoyolu Altunizade-Ümraniye Bağlantı Yolu üzerinde yapılacak düzenleme ile taşıt trafiğini inşa edeceğimiz alt geçide alıyoruz. Bildiğiniz üzere Ümraniye’de bulunan Eğitim ve Araştırma ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 29 Mayıs Üniversitesi, yapımı devam eden Ümraniye Büyük Camii ve bölgedeki 6 mahallenin ulaşımı, 1987 yılında trafiğe açılan Üstgeçit Köprüsü üzerinden sağlanıyor. Ancak mevcut üst geçit köprüsü, ilçede gelişen hizmet alanlarıyla birlikte genişlik bakımından yetersiz kaldı, araç ve yaya trafiğinde yoğunluğa neden olmaya başladı. Bu kapsamda da TEM Otoyolu Altunizade-Ümraniye Bağlantı Yolu üzerinde yapacağımız düzenleme ile buradaki taşıt trafiğini 230 metre uzunluğunda inşa edeceğimiz altgeçide almayı planladık. Bu proje ile sadece bir alt geçit inşa etmiyoruz. Yaya hareketliliğini, peyzajı ve modern kent yaşamını bir araya getiren yeni bir meydan kurguluyoruz.”

Taşıt trafiğini 230 metre uzunluğundaki alt geçide alırken, yeryüzünü insanlara, ailelere ve yeşile bıraktıklarını da belirten Uraloğlu, “Çevre dostu kentsel tasarım anlayışıyla bölgeye 9,5 dönümlük ilave yeşil alan kazandırarak; Ümraniye Belediyesi Meydanı ile Ümraniye Büyük Camii avlusunu birleştirerek toplamda 50 dönümlük dev bir yeşil alan ortaya çıkaracağız. Doğayla iç içe kurgulanan bu alan; bisiklet yolları, şarj ve park istasyonları, yeme-içme tesisleriyle ailelerimizin güvenle vakit geçirebileceği modern bir yaşam merkezi olacak.” diye konuştu.

Söz konusu düzenlemenin günlük kullanımda herkes için kolay ve engelsiz ulaşım sunacağını ifade eden Uraloğlu, “Afet ve acil durumlarda ise araç erişimine de geçit verecek esneklikte tasarlanarak hem günlük hayatın konforunu hem de olağanüstü anların güvenliğini bir arada sağlayacak. Kısacası burada yalnızca trafiği rahatlatmıyoruz; Ümraniye’ye nefes aldıracak, insanı merkeze alan yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.

TRABZON MİLLET BAHÇESİ KAVŞAĞI HİZMETE AÇILDI

Uraloğlu, ikinci müjdenin ise açılışını gerçekleştirdikleri TEM Bağlantı Yolu üzerinde bulunan Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı olduğunu söyledi. Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere Trabzon Millet Bahçesi; yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları, piknik alanları ve sosyal tesisleriyle spor, dinlenme, sosyalleşme ve açık hava etkinliklerinin bir arada gerçekleştirilebildiği büyük ve örnek bir yaşam alanıdır.” açıklamasında bulundu.

Üsküdar ve Şile yönlerinden Millet Bahçesi’ne doğrudan giriş-çıkış bulunmadığından, ulaşımın Tepeüstü’ndeki mevcut yol ağı üzerinden sağlandığını anımsatan Uraloğlu, “Bölgede bulunan iş merkezleri ve yaşam alanlarına da hizmet veren yolun bu kesiminde, özellikle yaz aylarında artan talep sebebiyle trafik yoğunluğu meydana geliyordu. Bu yoğunluğu ortadan kaldırmak için mevcut haliyle köprülü kavşak olarak trafiğe hizmet veren Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı’na; 3.750 metre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplama standardında kavşak kolu ekleyerek Millet Bahçesi’ne erişim imkânı sağladık.” bilgisini paylaştı.

“MEVCUT VE GELECEKTE OLUŞACAK TRAFİK YÜKÜNE UYGUN ALTYAPI OLUŞTURDUK”

Uraloğlu, kavşağı hizmete alarak; Trabzon Millet Bahçesi’ne ve Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’ne daha hızlı ve konforlu ulaşımı sağladıklarını da belirterek “Mevcut ve gelecekte oluşacak trafik yüküne uygun altyapı oluşturduk. Bu projeyle TEM Otoyolu ana gövdesi ve bağlantı yollarındaki trafik akışını da iyileştirdik, Millet Bahçesi’ne erişim sağlamak için kullanılan diğer kavşak ve yol kesimlerindeki hizmet seviyesini de yükselttik” dedi.

“İSTANBUL’A KAZANDIRILAN TOPLAM RAYLI SİSTEM HATTI UZUNLUĞU 180 KİLOMETREYE ULAŞTI”

Bakan Uraloğlu, Ümraniye’de temelini attıkları ve hizmete açtıkları bu iki projenin, İstanbul’un dört bir yanında sürdürdükleri büyük ulaşım seferberliğinin bir parçası olduğunu söyledi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İstanbul’umuzda; Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi mega projeleri hayata geçirerek; İstanbul’u modern ve efektif bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık”

İstanbul gibi dev bir metropolde trafiğin rahatlatılması için kalıcı çözümün güçlü bir raylı sistem ağı ile mümkün olduğunu anlatan Uraloğlu, “Bu doğrultuda bugüne kadar; asrın projesi Marmaray ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile birlikte Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ya da Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu gibi projelerimizle Bakanlığımızca İstanbul’a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı.” açıklamasında bulundu.

-Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı’nı Bakanlık Hayata Geçirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı’nın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiğini duyuran Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İstanbul Anadolu Yakası’nın kuzey koridorunda Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz’u birbirine bağlayacak hattımız 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacak. Ümraniye’den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz’a kadar uzanacak. Ümraniye İstasyonu’ndan başlayarak; Bosna Bulvarı, Güzeltepe Mahallesi, Dereboyu Caddesi, Bahçelievler Mahallesi, Çiftlik Yolu, Küçüksu, Kavacık Kavşağı, Kavacık, Dedeoğlu, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye ve Beykoz İskele duraklarını kapsayacak. Ümraniye İstasyonu’nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı sağlayacağız.”

Uraloğlu, hattın ayrıca Bosna Bulvarı’nda Bakanlık tarafından yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile bu hattın devamı niteliğindeki Yavuztürk- Kazımkarabekir-Ümraniye Spor Köyü metrosuyla buluşacağını kaydetti. Uraloğlu, “Beykoz İskele’de ise deniz yolu ulaşımına erişim sağlayacağız. Beykoz İskele’den sonra iki kola ayrılarak Türk-Alman Üniversitesi ve Ortaçeşme’ye de ulaşacağız. Bu projemiz İstanbul Anadolu Yakası’nın kuzeyine çekilen yeni bir hattın omurgasıdır. Karayolu, metro ve denizyolunu tek nefeste birleştiren, insanımızı özel araç kuyruğundan kurtaracak güçlü bir bağlantıdır.” dedi.