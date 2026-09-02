Gaye Erkan’ı bu yüzden mi şikayet ettiler? Kıskançlık kokuları geliyor...

Akit, dün konuyu “Gerçekten bir anlaşmazlık mı, linç girişimi mi? Gaye Erkan iddialarının arkasında ne var?” başlığı ile haberleştirirken, Erkan’ın, sitenin ortak alanında çocuğunun doğum gününü kutladığı görüntüler servis edildi. Söz konusu görüntülerdeki şaşalı doğum günü kutlama töreni “Görgüsüzlük kıskançlığı kokuları geliyor” yorumlarına neden oldu.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi Yönetimi eski Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’a noter aracılığıyla gönderdiği ihtarda, sitede villa sahibi olan Erkan’ın ortak yaşamı diğer maliklere çekilmez hale getirdiği ileri sürülmüştü. İhtarda Gaye Erkan hakkında çok fazla şikayet olduğunun altı çizilerek bu durumun devam etmesi halinde “mülkün devri davası” açılacağı belirtilmişti.

Gaye Erkan’a yöneltilen bu suçlamaların gerçeği ne ölçüde yansıttığı ise henüz bilinmiyor. Kamuoyuna peş peşe servis edilen iddiaların gerçekten komşularla yaşanan bir anlaşmazlığa mı dayandığı, yoksa Erkan’ı hedef alan yeni bir linç girişiminin parçası mı olduğu merak konusu haline geldi.