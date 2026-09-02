Gül reçeli ve gül mayası: Buda bizi oyalamayan herkesin ağzına layık tarif! Etkili olan malzemeler neler?

Kızarmış ekmeğin üzerine nefis bir kaymakla sürülen gül reçeli kadar davetkar ne olabilir? Kahvaltı sofralarında aranan bir lezzet olan reçeli, lezzetli yapan tadı kadar mis kokusudur. Hemen her meyvenin, pek çok çiçeğin kendine has bir aroması vardır. Gül, dikenine katlanmaya razı olunacak kadar efsanevi bir rayihaya sahiptir. Bu muhteşem parfümlü meşhur Isparta gül reçeli nasıl yapılır? Gül yaprakları ile neler yapılabilir? Gül Reçeli hazırlamak zor mu? Gül mayası denilen, gül reçeli ve şerbeti için kullanılacak gül şerbeti konsantresi nasıl yapılır? İşte "Evde gül reçeli nasıl yapılır? Gül mayası evde nasıl yapılır? Gül mayası ile gül reçeli nasıl yapılır? Taze ve kuru gül yaprakları ile reçel nasıl yapılır?" diyenlere gül reçeli yapmanın püf noktaları...

Gül Reçeli ve Gül Mayası Nasıl Yapılır?

Kızarmış ekmeğin üzerine nefis bir kaymakla sürülen gül reçeli kadar davetkar ne olabilir? Kahvaltı sofralarında aranan bir lezzet olan reçeli, lezzetli yapan tadı kadar mis kokusudur. Hemen her meyvenin, pek çok çiçeğin kendine has bir aroması vardır. Gül, dikenine katlanmaya razı olunacak kadar efsanevi bir rayihaya sahiptir. Bu muhteşem parfümlü meşhur Isparta gül reçeli nasıl yapılır? Gül yaprakları ile neler yapılabilir? Gül Reçeli hazırlamak zor mu? Gül mayası denilen, gül reçeli ve şerbeti için kullanılacak gül şerbeti konsantresi nasıl yapılır? İşte "Evde gül reçeli nasıl yapılır? Gül mayası evde nasıl yapılır? Gül mayası ile gül reçeli nasıl yapılır? Taze ve kuru gül yaprakları ile reçel nasıl yapılır?" diyenlere gül reçeli yapmanın püf noktaları...



Gül Reçeli Malzemeleri - Isparta Gül Reçeli Tarifi

İçindekiler - Gül Reçeli Yapımı Nasıl Olur?

250 gr reçellik kokulu gül çiçeği (kırmızı veya pembe)

Bir kg toz şeker

Bir - iki parça limon tuzu ve bir limonun suyu

İki su bardağı su.

Gül Mayası Nedir ve Reçellik Gül Mayası Nasıl Yapılır?

Gül Mayası Nasıl Elde Edilir? Reçellik gül nasıl saklanır? Reçellik gül nasıl temizlenir? Gül çiçeği yaprakları (petal) ayıklanır, bol su ile iyice yıkanır. Tomurcuklara girmiş bulunabilecek böcek, karınca ve tozlardan arındırılır, suyu süzgeçle süzülür. Gülün kokusunun korunması için yıkama esnasında gül yapraklarının suda uzun süre bırakılmaması ve hasar görmemesi gerekir. Bir tencereye konulan gül yapraklarının üzerine iki - üç yemek kaşığı toz şeker ve limon tuzu ilave edilir.

Ovulup ezilerek gül yaprağı parçalarının şekerle iyice özleşmesi sağlanır. Şeker eriyip, gül yapraklarının rengi ve kokusu çıkana kadar gerekirse elle iyice yoğrulup karıştırılır. Gül Mayası adı verilen bu harç cam bir kavanoza konulup ağzı kapalı olarak buzdolabında istenildiği kadar tutulabilir.

Gül Mayası Nasıl Kullanılır?

Korunan bu gül mayası daha sonra gül reçeli yapma maksadıyla malzeme olarak kullanılır. Bu mayadan istenirse kurabiye, pasta ve kek gibi hamur işleri ve tatlı yapımında yararlanılır. Gül Şurubu ve Gül Şerbeti yapımında da bu maya kullanılır. Şerbet için suda eritilen maya süzülerek istenen ölçekte su ve şeker katılıp karıştırılarak sunulabilir. Maya hazırlandıktan sonra ilk kullanım öncesi bir kaç gün bekletilirse daha iyi olur, en azından akşamdan yapıp ertesi gün kullanmakta fayda var.

Mayalı Gül Reçeli Nasıl Yapılır?

Gül Reçeline Ne Kadar Şeker Konur? Tencereye bir kilo toz şeker ve su konulur. Şeker eriyinceye kadar karıştırılır. Kaynamaya başlayınca hazırlanan gül mayası ilave edilir.

Gül reçeli kaç dakika kaynar? Kısık ateşte reçel pişirilir. Fazla kaynatmaya gerek kalmadan balı koyulaşınca şekerlenmemesi için limon sıkılır. Bir - iki dakika daha kaynadıktan sonra altı kapatılır. Reçelin asıl kıvamının soğuyunca ortaya çıkacağı dikkate alınmalıdır.

Ilındıktan sonra temiz ve kuru kavanozlara boşaltılır. Gül Reçeli soğuduktan sonra ağzı kapatılarak buzdolabında değil, ancak serin, kuru ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde muhafaza edilir. Uzun süre saklanması için ise sıcak halde kavanoza konulup kapağı sıkıca kapatılıp ters çevrilerek vakumlama tekniği uygulanabilir.

Gül reçeli, içerdiği doğal antioksidanlar ve Gül Reçelinin Faydaları sayesinde sindirim sorunlarına, mide asidine ve bağışıklık zayıflığına karşı etkilidir.

Sindirim ve Mide SağlığıHazımsızlık: Yemek sonrası oluşan şişkinlik ve hazımsızlığı hafifletir.Mide Asidi: Mide asidini dengelemeye ve mide ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.Kabızlık: Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde bağırsak hareketlerini destekler.