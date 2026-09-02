'Biz hazırız, hadi masaya oturalım' mesajı gönderdiler! Büyük bomba patlayabilir...
Transfer döneminin flaş takımlarından Trabzonspor bir bomba daha patlatabilir. Bordo mavililer, Everton'a transferi iptal olan Richarlison ile anlaşmaya vardı.
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Transfer döneminin flaş takımlarından Trabzonspor bir bomba daha patlatabilir. Bordo mavililer, Everton'a transferi iptal olan Richarlison ile anlaşmaya vardı.
Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak sansasyona imza atan Trabzonspor, transfer dönemi kapanmadan bir bomba daha patlatabilir. Bordo mavililer, Tottenham'ın Brezilyalı golcüsü Richarlison ile anlaşmaya vardı.
Transfermarkt UK'nin haberine göre Trabzonspor, Everton'a transferi son anda iptal olan Richarlison ile prensip anlaşmasına vardı. Habere göre Trabzonspor, Richarlison için Tottenham'a 10 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli teklif etti ancak reddedildi.
Haberde bordo mavililerin Richarlison'u mutlaka transfer etmek istediği belirtildi.
Tottenham'da 134 maça çıkan Richarlison, 32 gol atarken 15 asist yaptı.
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