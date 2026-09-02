Yara oluşumuna gerçekten işe yarar mı? Uzmanı Sıcak hava dikkate alınmalıdır diyerek açıkladı

Varis tedavisinde cerrahi veya girişimsel yöntemlerin hastaya göre planlanabildiğini belirten Op. Dr. Akcan, hangi yöntemin uygun olduğuna damar yapısı, kaçak varlığı, varisin yaygınlığı ve hastanın genel sağlık durumuna göre karar verildiğini söyledi. İşlem sonrası dönemin de planlama açısından önemli olduğunu ifade eden Op. Dr. Akcan, “Varis işlemleri sonrasında hastanın önerilen kontrol muayenelerine gelmesi, hekim tarafından önerildiyse varis çorabı kullanımına uyması, uzun süre hareketsiz kalmaması ve yara/işlem bölgesi bakımına dikkat etmesi gerekir. Yaz döneminde sıcak hava, terleme, deniz-havuz planları ve güneş maruziyeti de takip sürecinde dikkate alınmalıdır” dedi. Varis şikâyetlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Op. Dr. Akcan, özellikle tek bacakta ani şişlik, kızarıklık, ısı artışı, şiddetli ağrı, damar üzerinde hassasiyet, ciltte renk değişikliği veya yara oluşumu gibi bulgularda değerlendirme sürecinin geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. Op. Dr. Serkan Akcan, “Varis tedavisinde amaç, hastanın şikâyetlerini doğru değerlendirmek, damar yapısını incelemek ve uygun takip ya da tedavi planını oluşturmaktır. Her hastada aynı yöntem ya da aynı zamanlama uygun olmayabilir. Bu nedenle varis şikâyetlerinde kalp ve damar cerrahisi değerlendirmesi önem taşır” ifadelerini kullandı. Yaz aylarında varis şikâyetlerini azaltmaya yönelik genel önlemlere de değinen Op. Dr. Akcan, uzun süre hareketsiz kalmamak, gün içinde kısa yürüyüşler yapmak, bacakları dinlenme sırasında yükseltmek, yeterli sıvı almak ve uzun süre güneş altında kalmaktan kaçınmanın destekleyici olabileceğini belirtti. Op. Dr. Akcan, “Varis hastalarında tedavi kararı kişiye özel verilmelidir. Yaz döneminde işlem planlanıp planlanmayacağı, hastanın klinik durumuna ve işlem sonrası takip koşullarına göre hekim tarafından değerlendirilmelidir” dedi.