KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, TCG Işın ve TCG Alemdar tarafından batıkta gerçekleştirilen incelemeler sonucunda bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Üstel, "Böylelikle resmi kayıtlara göre hayatını kaybeden vatandaş sayımız 9’a yükselirken, kayıp sayımız 19’a düşmüştür" dedi.

Arama-kurtarma çalışmalarının Türkiye’nin tüm kurum ve kuruluşlarının desteğiyle kesintisiz sürdürüleceğini vurgulayan Üstel, "Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren söylediğimiz gibi; sorumlusu kim olursa olsun, bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.

ARIKLI’YI GÖREVDEN ALDIM

Soruşturma kapsamında alınan idari tedbirlerin genişletildiğini açıklayan Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alındığını duyurdu. Üstel, "Bugün gelinen noktada, Polis Genel Müdürlüğümüzün, yargı makamlarımızın soruşturmayı hiçbir şüpheye mahal vermeden yürütebilmesi amacıyla, kaza sonrasında aldığımız görevden uzaklaştırma kararlarını genişletme kararı almış durumdayım. Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı’yı görevden aldığımı kendisine bildirdim" dedi.

Başbakan olarak soruşturmanın selameti için gerekli idari tedbirleri almanın görevi olduğunu belirten Üstel, "Yürütmenin başı olarak görevim, soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır" ifadelerini kullandı.

Üstel, Arıklı’nın yürüttüğü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı göreviyle ilgili bundan sonraki süreçte Anayasa’nın öngördüğü hükümler ve verdiği yetkiler çerçevesinde hareket edileceğini bildirdi.

Görevden alma kararının suçluluk anlamına gelmediğinin altını çizen Üstel, "Yargı kararını verene kadar görevden aldığımız veya uzaklaştırdığımız hiç kimse suçlu ilan edilemez. Masumiyet karinesi herkes için geçerlidir" dedi.