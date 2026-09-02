Seçim için geri sayım başladı: Büyük hedef... İstanbul Turizm Fuarı'da 5 yılda ilk 3'e girecek

Bu hedefin gerçekleşmesinde sektörün desteğinin, nitelikli Hosted Buyer programının ve uluslararası büyümenin önemli rol oynadığını ifade etti. “Bizim için sadece İstanbul’a kaç buyer getirdiğimiz değil, hangi buyerı getirdiğimiz ve burada ne kadar iş ürettiğimiz önemli” diyen Ataman, fuarın büyüme ihtiyacının taleplerden açık şekilde görüldüğünü dile getirdi. Sessiz stantlar, daha fazla ticari görüşme ITF’de B2B görüşmelerin daha verimli yapılabilmesi için özel bir uygulama da hayata geçirilecek. Fuarda saat 16.30’a kadar ses yasağı uygulanacak. Katılımcıların ve satın almacıların stantlarda daha rahat görüşme gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Uluslararası satın almacılar için İstanbul’un turizm potansiyelini doğrudan deneyimleyebilecekleri Boğaz turları ve tarihi yarımada programları da düzenlenecek. 17 bin ziyaretçi bekleniyor ITF’de bu yıl 17 binin üzerinde ulusal ve uluslararası ziyaretçi ağırlanması bekleniyor. Uluslararası profesyonel ziyaretçi sayısının fuar tarihine kadar 2 bin 500 ile 3 bin seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Karayipler, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Güney Kore, Macaristan, Vietnam, İtalya, Hindistan, Birleşik Krallık, Rusya ve Peru’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden stantlı katılım gerçekleşecek. Organizasyonun İstanbul ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor. Fuara gelen sektör profesyonellerinin konaklama ve yeme-içme başta olmak üzere kentteki farklı turizm işletmelerine hareketlilik kazandırması hedefleniyor. Turizm Zirvesi’nde 83 konuşmacı yer alacak ITF ile eş zamanlı düzenlenecek Turizm Zirvesi, iki gün boyunca sektörün ulusal ve uluslararası temsilcilerini bir araya getirecek. Zirvede 18 farklı oturum başlığında 83 konuşmacı yer alacak. 2026 turizm sezonunun değerlendirilmesinden 2027 beklentilerine, global trendlerden sürdürülebilirliğe, MICE endüstrisinden OTA’lara ve teknolojiye kadar geniş bir içerik ele alınacak. BDT pazarı, Mısır pazarı, MICE endüstrisi ve turizmde öne çıkan trendler de özel oturumlarda değerlendirilecek. Zirvede Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Birliği (ICCA) Başkanı, CityDNA ve London and Partners Kongre ve Konvansiyon Bürosu Avrupa Başkanı, Booking.com Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Müdürü, Tripadvisor Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Destinasyonlar Birlikleri Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Avrupa Otelciler, Restoranlar ve Kafeler Birliği (HOTREC) Başkanı ile Trip.com Group Güney Avrupa Pazar Direktörü gibi isimler konuşacak. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) Başkanı, Wyndham Hotels Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı, Hilton Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı, EasyJet Holidays Operasyondan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CCO), Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı ve Belarus Seyahat Acentaları Birliği Başkanı da zirvenin konuşmacıları arasında bulunacak. İstanbul’un destinasyon gücü de ele alınacak İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu sponsorluğunda gerçekleştirilecek “Vizyon 2036: Küresel Sektör Liderlerinin Gözünden Destinasyonların Konumlandırılması” oturumunda uluslararası turizm sektörünün önde gelen isimleri bir araya gelecek. Mısır Pazarı ve Muğla Destinasyon Oturumları da fuarın özel başlıkları arasında yer alacak. Sektör temsilcileri ve yerel yöneticiler deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. TÜROB: Fuar ticari bağlantıların ötesine geçti Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, İstanbul Turizm Fuarı’nın yalnızca ticari bağlantıların kurulduğu bir organizasyon olmadığını söyledi. Eresin, “Uluslararası satın alıcılarla Türkiye’deki turizm profesyonelleri arasında gerçekleştirilecek B2B görüşmelerin, yeni ticari bağlantıların kurulmasına ve karşılıklı iş hacminin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. TÜROB Başkanı, fuarın bilgi, deneyim ve uluslararası vizyon paylaşımına da katkı sağladığını ifade etti. İstanbul’un uluslararası bağlantıları genişleyecek Basın toplantısında konuşan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve TUGEV Başkan Yardımcısı Bahadır Yaşık, İstanbul’un kongre, toplantı ve etkinlik turizminde son dönemde elde ettiği ivmeye dikkat çekti. Yaşık, “İstanbul’un uluslararası bağlantılarını genişletmesi ve sektörümüzü şekillendirecek yeni fırsatların oluşması açısından fuarda önemli başarılar elde edileceğine inanıyoruz” diye konuştu. İstanbul Turizm Fuarı’nın kent turizminin uluslararası bağlantılarını geliştiren önemli platformlardan biri olduğunu belirten Yaşık, fuarın İstanbul’un küresel turizm rekabetindeki rolüne de katkı sağlayacağını ifade etti. Yüksek katma değerli turizm vurgusu Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hediye Güral Gür, sektörün farklı paydaşlarını aynı platformda buluşturan organizasyonların önemine dikkat çekti. Güral Gür, “İstanbul’un turizmdeki uluslararası konumunu güçlendirmek ve Türkiye’nin turizm potansiyelini daha geniş pazarlara taşımak için sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği platformlara ihtiyacımız var” dedi. Turizmin 12 aya yayılması ve yüksek katma değerli alanların geliştirilmesi açısından fuarın önem taşıdığını belirten TTYD Başkan Yardımcısı, yatırımcılar, turizm profesyonelleri ve uluslararası pazarlar arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesinin önemine işaret etti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Özcan da ITF’nin uluslararası pazarlara açılan önemli bir ticaret platformu olduğunu söyledi. Özcan, “Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı, Türkiye’nin turizm sektörünü uluslararası pazarlardaki önemli aktörlerle buluşturan güçlü bir ticaret platformu” dedi. Seyahat acentalarının yeni iş bağlantıları kurması ve farklı pazarlardaki fırsatları değerlendirmesi açısından fuarın katkı sağlayacağını ifade eden Özcan, Türkiye’nin turizm ürünlerinin daha geniş pazarlara taşınması için bu tür buluşmaların önem taşıdığını belirtti. Uluslararası medya da İstanbul’da olacak ITF kapsamında uluslararası medya kuruluşları da ağırlanacak. Financial Times, ATOR, Breaking Travel News, Blum Connect, Connoisseur Circle, EVINTRA, Flying Media, TRVL COUNTER ve Travel And Tour World gibi yayınların fuarda yer alması planlanıyor. Uluslararası medya katılımıyla İstanbul ve Türkiye turizmine ilişkin gelişmelerin farklı pazarlara taşınması hedefleniyor. Gala gecesi Swissôtel’de düzenlenecek Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı’nın ilk günü olan 24 Eylül akşamında Swissôtel The Bosphorus’ta ITF Gala Party gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı turizm profesyonellerinin katılacağı gala gecesi, fuar boyunca oluşturulan ticari bağlantıların ve networking ortamının güçlendirilmesine yönelik etkinliklerden biri olacak. Türkiye’ye ayrılan bütçeler dikkat çekiyor Fuar öncesinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, Türkiye’nin farklı pazarlardan gördüğü ilgiyi de ortaya koyuyor. 150 ülkeden 10 bin turizm profesyonelinin katıldığı çalışmada şirketlerin bütçe büyüklükleri dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 58’i 250 bin doların üzerinde bütçe yönetiyor. Yüzde 12’si 1 ila 5 milyon dolar, yüzde 21’i ise 5 milyon doların üzerinde bütçeye sahip. Katılımcıların yüzde 44’ünün Avrupa ve İngiltere, yüzde 24’ünün Asya, yüzde 15’inin Orta Doğu, yüzde 8’inin Afrika ve yüzde 9’unun Amerika pazarından gelmesi, Türkiye’ye yönelik ilginin farklı coğrafyalara yayıldığını gösteriyor. Araştırmada konaklama, lüks turizm ve destinasyon bazlı ürünlerin öne çıkması, yüksek katma değerli turizm segmentlerinin ITF’nin ticari hedefleri açısından önemini artırıyor.