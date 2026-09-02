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Seçim için geri sayım başladı: Büyük hedef... İstanbul Turizm Fuarı'da 5 yılda ilk 3'e girecek

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Seçim için geri sayım başladı: Büyük hedef... İstanbul Turizm Fuarı'da 5 yılda ilk 3'e girecek

Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı (ITF), 24-25 Eylül 2026 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde dördüncü kez düzenlenecek. ITF, 5 yıl içinde dünyanın en büyük ilk 3 turizm fuarından biri olmayı hedefliyor.

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Foto - Seçim için geri sayım başladı: Büyük hedef... İstanbul Turizm Fuarı'da 5 yılda ilk 3'e girecek

Fuar öncesi Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleştirilen basın toplantısında organizasyonun bu yılki hedefleri, uluslararası satın almacı programı, B2B görüşmeleri ve Turizm Zirvesi’nin kapsamı paylaşıldı. Dream Project Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ile Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türkiye turizminin farklı pazarlardan daha yüksek ekonomik değer elde etmesine yönelik hedefler öne çıktı.

#2
Foto - Seçim için geri sayım başladı: Büyük hedef... İstanbul Turizm Fuarı'da 5 yılda ilk 3'e girecek

ITF, beş yıl içinde dünyanın en büyük ilk üç turizm fuarından biri olmayı hedefliyor. Bu yıl 10 bin metrekarelik alanda düzenlenecek organizasyonda 29 ülkeden 345’in üzerinde katılımcı firma yer alacak. Fuar kapsamında 39 ülkeden 300 uluslararası satın almacının İstanbul’da ağırlanması ve 8 binin üzerinde B2B görüşmesi yapılması bekleniyor. ITF’ye yönelik uluslararası talep fuar tarihinden yaklaşık iki ay önce önemli bir seviyeye ulaştı. Stant satışlarının tamamlanmasının ardından yeni taleplere olumlu yanıt verilemediği aktarıldı. Hosted Buyer programına bu yıl toplam 1.245 uluslararası başvuru geldi. Başvurular arasından 300 satın almacı İstanbul’da ağırlanacak. İngiltere ve Avrupa’nın yanı sıra BDT, Orta Doğu, Amerika, Asya-Pasifik, Avustralya ve Afrika pazarlarından gelecek profesyoneller fuarın uluslararası ticaret ayağını oluşturacak. Satın almacıların yalnızca sayısı değil, satın alma gücü de programın önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. CEO ve şirket sahiplerinden Managing Director, Commercial Director, Global VP ve satın alma yöneticilerine kadar doğrudan karar veren profesyoneller İstanbul’da Türk turizm sektörüyle buluşacak. 8 binin üzerinde B2B görüşmesi yapılacak ITF’de ticari görüşmeler fuar kapılarını açmadan önce başlayacak. Online B2B randevu sistemi sayesinde uluslararası satın almacılar katılımcı firmalarla görüşmelerini önceden planlayabilecek. Profesyonel ziyaretçiler de firmalardan randevu alabilecek. Bu yıl toplam B2B görüşme sayısının 8 binin üzerine çıkması bekleniyor. General Electric Healthcare, Xiaomi, HelmsBriscoe, Kohler, MCI Group, Petronas, Nippon Electric Company, Xiamen C&D International Travel Service Group, Terramundus, Sinopharm, BCD Travel, American Express, Booking.com, Trip.com ve Expedia gibi küresel şirketlerin yöneticilerinin de fuara katılması planlanıyor. Volkan Ataman, fuarın hedefinin yalnızca yüksek sayıda satın almacıyı İstanbul’a getirmek olmadığını vurguladı. Ataman, “Bizim için sadece İstanbul’a kaç buyer getirdiğimiz değil, hangi buyerı getirdiğimiz ve burada ne kadar iş ürettiğimiz önemli. Türkiye ile iş yapan veya Türkiye’de yeni iş geliştirmek isteyen, yüksek iş hacmine sahip outgoing acentaları, DMC’leri, tur operatörlerini ve kurumsal şirketlerin satın alma yöneticilerini sektörümüzle buluşturuyoruz” dedi. Hosted Buyer programına yapılan 1.245 başvuru içinden 642’sinde Türkiye’de yeni iş geliştirme veya mevcut iş hacmini artırma yönünde olumlu yaklaşım bulunduğu ifade edildi. Dream Project CEO’su, satın almacıların yıllık bütçeleri ve Türkiye’ye ayırdıkları harcama payları üzerinden yapılan hesaplamanın önemli bir ticari potansiyele işaret ettiğini söyledi. “Türkiye açısından yüksek hacimli bir ticari işbirliği potansiyeli görüyoruz” diyen Volkan Ataman, “Bizim açımızdan önemli olan da bu potansiyeli fuar sırasında gerçek iş bağlantılarına ve kontratlara dönüştürmek” diye konuştu. uar öncesinde Türkiye’nin farklı pazarlardaki potansiyelini ölçmek amacıyla 150 ülkeden 10 bin turizm profesyonelinin katıldığı kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmada katılımcıların yüzde 44’ü Avrupa ve İngiltere, yüzde 24’ü Asya, yüzde 15’i Orta Doğu, yüzde 8’i Afrika ve yüzde 9’u Amerika pazarından geldi.

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Foto - Seçim için geri sayım başladı: Büyük hedef... İstanbul Turizm Fuarı'da 5 yılda ilk 3'e girecek

Çalışmada Türkiye’nin geleneksel pazarlarının dışında da önemli büyüme potansiyeline sahip olduğu görüldü. Özellikle Çin, Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere Asya-Pasifik, ABD, Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarları öne çıktı. Araştırmaya katılan şirketlerin bütçe büyüklükleri de dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 58’i 250 bin doların üzerinde bütçe yönetiyor. Yüzde 12’sinin bütçesi 1 ila 5 milyon dolar arasında bulunurken, yüzde 21’i 5 milyon doların üzerinde bütçeye sahip. Araştırma sonuçları, konaklama, lüks turizm ve destinasyon bazlı ürünlerde Türkiye için yüksek gelirli segmentlere yönelik fırsat bulunduğunu gösteriyor. Volkan Ataman, Türkiye turizminin geleceğinde yalnızca ziyaretçi sayısının artırılmasına odaklanılmaması gerektiğini söyledi. Ataman, “Hedefimiz sadece turist sayısını artırmak değil. Daha uzun konaklayan, daha fazla harcama yapan ve Türkiye’nin farklı turizm ürünlerini deneyimleyen nitelikli ziyaretçi profilini büyütmek ve turizmi 12 aya yaymak” ifadelerini kullandı. 2027 yılına ilişkin değerlendirmesinde İngiltere, Avrupa, BDT ve Orta Doğu pazarlarındaki mevcut gücün korunmasının yanı sıra Asya-Pasifik, Uzak Doğu ve Amerika’dan daha fazla pay alınmasının hedeflendiğini aktardı. “Turizmde başarıyı artık yalnızca turist sayısıyla ölçmememiz gerekiyor” diyen Ataman, lüks turizm, MICE, incentive, gastronomi, kültür ve deneyim turizminin daha yüksek ekonomik değer yaratabileceğini belirtti. Daha uzun konaklama ve kişi başı harcamanın artırılmasıyla turist sayısındaki artışın ötesinde daha güçlü bir ekonomik değer oluşturulmasının mümkün olduğunu kaydetti. Fuarın dört yıllık süreçte planlı bir büyüme gösterdiği ifade edildi. Volkan Ataman, “İlk günden itibaren planlı ve istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. İlk yılımızdan bugüne metrekare bazında yüzde 49, Türkiye’ye kazandırdığımız nitelikli Hosted Buyer sayısında ise yüzde 80 büyüdük” dedi. ITF’nin üçüncü yılında TOBB kriterlerini tamamlayarak uluslararası fuar unvanını almaya hak kazandığını aktaran Ataman, önümüzdeki beş yıllık hedefin dünya çapında ilk üç turizm fuarı arasına girmek olduğunu söyledi.

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Foto - Seçim için geri sayım başladı: Büyük hedef... İstanbul Turizm Fuarı'da 5 yılda ilk 3'e girecek

Bu hedefin gerçekleşmesinde sektörün desteğinin, nitelikli Hosted Buyer programının ve uluslararası büyümenin önemli rol oynadığını ifade etti. “Bizim için sadece İstanbul’a kaç buyer getirdiğimiz değil, hangi buyerı getirdiğimiz ve burada ne kadar iş ürettiğimiz önemli” diyen Ataman, fuarın büyüme ihtiyacının taleplerden açık şekilde görüldüğünü dile getirdi. Sessiz stantlar, daha fazla ticari görüşme ITF’de B2B görüşmelerin daha verimli yapılabilmesi için özel bir uygulama da hayata geçirilecek. Fuarda saat 16.30’a kadar ses yasağı uygulanacak. Katılımcıların ve satın almacıların stantlarda daha rahat görüşme gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Uluslararası satın almacılar için İstanbul’un turizm potansiyelini doğrudan deneyimleyebilecekleri Boğaz turları ve tarihi yarımada programları da düzenlenecek. 17 bin ziyaretçi bekleniyor ITF’de bu yıl 17 binin üzerinde ulusal ve uluslararası ziyaretçi ağırlanması bekleniyor. Uluslararası profesyonel ziyaretçi sayısının fuar tarihine kadar 2 bin 500 ile 3 bin seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Karayipler, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Güney Kore, Macaristan, Vietnam, İtalya, Hindistan, Birleşik Krallık, Rusya ve Peru’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden stantlı katılım gerçekleşecek. Organizasyonun İstanbul ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor. Fuara gelen sektör profesyonellerinin konaklama ve yeme-içme başta olmak üzere kentteki farklı turizm işletmelerine hareketlilik kazandırması hedefleniyor. Turizm Zirvesi’nde 83 konuşmacı yer alacak ITF ile eş zamanlı düzenlenecek Turizm Zirvesi, iki gün boyunca sektörün ulusal ve uluslararası temsilcilerini bir araya getirecek. Zirvede 18 farklı oturum başlığında 83 konuşmacı yer alacak. 2026 turizm sezonunun değerlendirilmesinden 2027 beklentilerine, global trendlerden sürdürülebilirliğe, MICE endüstrisinden OTA’lara ve teknolojiye kadar geniş bir içerik ele alınacak. BDT pazarı, Mısır pazarı, MICE endüstrisi ve turizmde öne çıkan trendler de özel oturumlarda değerlendirilecek. Zirvede Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Birliği (ICCA) Başkanı, CityDNA ve London and Partners Kongre ve Konvansiyon Bürosu Avrupa Başkanı, Booking.com Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Müdürü, Tripadvisor Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Destinasyonlar Birlikleri Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Avrupa Otelciler, Restoranlar ve Kafeler Birliği (HOTREC) Başkanı ile Trip.com Group Güney Avrupa Pazar Direktörü gibi isimler konuşacak. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) Başkanı, Wyndham Hotels Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı, Hilton Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı, EasyJet Holidays Operasyondan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CCO), Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı ve Belarus Seyahat Acentaları Birliği Başkanı da zirvenin konuşmacıları arasında bulunacak. İstanbul’un destinasyon gücü de ele alınacak İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu sponsorluğunda gerçekleştirilecek “Vizyon 2036: Küresel Sektör Liderlerinin Gözünden Destinasyonların Konumlandırılması” oturumunda uluslararası turizm sektörünün önde gelen isimleri bir araya gelecek. Mısır Pazarı ve Muğla Destinasyon Oturumları da fuarın özel başlıkları arasında yer alacak. Sektör temsilcileri ve yerel yöneticiler deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. TÜROB: Fuar ticari bağlantıların ötesine geçti Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, İstanbul Turizm Fuarı’nın yalnızca ticari bağlantıların kurulduğu bir organizasyon olmadığını söyledi. Eresin, “Uluslararası satın alıcılarla Türkiye’deki turizm profesyonelleri arasında gerçekleştirilecek B2B görüşmelerin, yeni ticari bağlantıların kurulmasına ve karşılıklı iş hacminin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. TÜROB Başkanı, fuarın bilgi, deneyim ve uluslararası vizyon paylaşımına da katkı sağladığını ifade etti. İstanbul’un uluslararası bağlantıları genişleyecek Basın toplantısında konuşan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve TUGEV Başkan Yardımcısı Bahadır Yaşık, İstanbul’un kongre, toplantı ve etkinlik turizminde son dönemde elde ettiği ivmeye dikkat çekti. Yaşık, “İstanbul’un uluslararası bağlantılarını genişletmesi ve sektörümüzü şekillendirecek yeni fırsatların oluşması açısından fuarda önemli başarılar elde edileceğine inanıyoruz” diye konuştu. İstanbul Turizm Fuarı’nın kent turizminin uluslararası bağlantılarını geliştiren önemli platformlardan biri olduğunu belirten Yaşık, fuarın İstanbul’un küresel turizm rekabetindeki rolüne de katkı sağlayacağını ifade etti. Yüksek katma değerli turizm vurgusu Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hediye Güral Gür, sektörün farklı paydaşlarını aynı platformda buluşturan organizasyonların önemine dikkat çekti. Güral Gür, “İstanbul’un turizmdeki uluslararası konumunu güçlendirmek ve Türkiye’nin turizm potansiyelini daha geniş pazarlara taşımak için sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği platformlara ihtiyacımız var” dedi. Turizmin 12 aya yayılması ve yüksek katma değerli alanların geliştirilmesi açısından fuarın önem taşıdığını belirten TTYD Başkan Yardımcısı, yatırımcılar, turizm profesyonelleri ve uluslararası pazarlar arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesinin önemine işaret etti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Özcan da ITF’nin uluslararası pazarlara açılan önemli bir ticaret platformu olduğunu söyledi. Özcan, “Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı, Türkiye’nin turizm sektörünü uluslararası pazarlardaki önemli aktörlerle buluşturan güçlü bir ticaret platformu” dedi. Seyahat acentalarının yeni iş bağlantıları kurması ve farklı pazarlardaki fırsatları değerlendirmesi açısından fuarın katkı sağlayacağını ifade eden Özcan, Türkiye’nin turizm ürünlerinin daha geniş pazarlara taşınması için bu tür buluşmaların önem taşıdığını belirtti. Uluslararası medya da İstanbul’da olacak ITF kapsamında uluslararası medya kuruluşları da ağırlanacak. Financial Times, ATOR, Breaking Travel News, Blum Connect, Connoisseur Circle, EVINTRA, Flying Media, TRVL COUNTER ve Travel And Tour World gibi yayınların fuarda yer alması planlanıyor. Uluslararası medya katılımıyla İstanbul ve Türkiye turizmine ilişkin gelişmelerin farklı pazarlara taşınması hedefleniyor. Gala gecesi Swissôtel’de düzenlenecek Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı’nın ilk günü olan 24 Eylül akşamında Swissôtel The Bosphorus’ta ITF Gala Party gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı turizm profesyonellerinin katılacağı gala gecesi, fuar boyunca oluşturulan ticari bağlantıların ve networking ortamının güçlendirilmesine yönelik etkinliklerden biri olacak. Türkiye’ye ayrılan bütçeler dikkat çekiyor Fuar öncesinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, Türkiye’nin farklı pazarlardan gördüğü ilgiyi de ortaya koyuyor. 150 ülkeden 10 bin turizm profesyonelinin katıldığı çalışmada şirketlerin bütçe büyüklükleri dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 58’i 250 bin doların üzerinde bütçe yönetiyor. Yüzde 12’si 1 ila 5 milyon dolar, yüzde 21’i ise 5 milyon doların üzerinde bütçeye sahip. Katılımcıların yüzde 44’ünün Avrupa ve İngiltere, yüzde 24’ünün Asya, yüzde 15’inin Orta Doğu, yüzde 8’inin Afrika ve yüzde 9’unun Amerika pazarından gelmesi, Türkiye’ye yönelik ilginin farklı coğrafyalara yayıldığını gösteriyor. Araştırmada konaklama, lüks turizm ve destinasyon bazlı ürünlerin öne çıkması, yüksek katma değerli turizm segmentlerinin ITF’nin ticari hedefleri açısından önemini artırıyor.

#5
Foto - Seçim için geri sayım başladı: Büyük hedef... İstanbul Turizm Fuarı'da 5 yılda ilk 3'e girecek

2027 için daha uzun konaklama ve yüksek harcama hedefi Dream Project yönetimi, 2027 yılına ilişkin turizm stratejisinde daha uzun konaklayan ve daha fazla harcama yapan ziyaretçi profilini büyütmeyi hedefliyor. Ataman, İngiltere, Avrupa, BDT ve Orta Doğu gibi güçlü pazarlardaki konumun korunacağını, Asya-Pasifik, Uzak Doğu ve Amerika pazarlarında ise Türkiye’nin payının artırılmasının amaçlandığını söyledi. “Lüks turizm, MICE, incentive, gastronomi, kültür ve deneyim turizmi bu açıdan çok önemli” diyen Ataman, kişi başı harcama ve konaklama süresindeki artışın Türkiye turizmine daha yüksek ekonomik değer sağlayacağını belirtti. Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı bu yıl Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenecek. Türk Hava Yolları resmi hava yolu sponsoru olarak organizasyonda yer alacak. TÜRSAB stratejik partner, TÜROB ve TTYD ise resmi iş ortağı olarak fuarı destekleyecek. T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu da organizasyona destek veren kurumlar arasında bulunuyor. 24-25 Eylül 2026 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek fuar; 345 katılımcı firma, 17 bini aşkın sektör profesyoneli, 300 uluslararası satın almacı ve 83 konuşmacının yer aldığı Turizm Zirvesi ile Türkiye turizminin uluslararası ticaret hacmini büyütmeyi hedefliyor. ITF’nin Hosted Buyer programı, B2B görüşmeleri, uluslararası medya katılımı ve zirve programıyla İstanbul’u farklı turizm pazarlarından profesyonellerin buluşma noktalarından biri haline getirmesi amaçlanıyor. Fuarın arkasında güçlü sektör desteği var Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı, Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Türk Hava Yolları ise organizasyonun resmi hava yolu sponsoru olacak. TÜRSAB stratejik partner olarak fuarda yer alırken, TÜROB ve TTYD resmi iş ortakları arasında bulunuyor. Ticaret Bakanlığı, TGA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu da organizasyona destek veriyor. 24-25 Eylül 2026 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek fuarda 345 katılımcı şirketin yanı sıra 17 bini aşkın sektör profesyonelinin yer alması bekleniyor. Turizm Zirvesi kapsamında ise 83 ulusal ve uluslararası konuşmacı kürsüye çıkacak. Hosted Buyer programı kapsamında dünyanın farklı bölgelerinden satın almacılar Türkiye turizm sektörüyle bir araya gelecek. Programın B2B görüşmeleri üzerinden yeni iş bağlantıları ve ticari iş birlikleri oluşturması hedefleniyor. ITF Gala Party de 24 Eylül akşamı Swissôtel The Bosphorus’ta düzenlenecek. Gala gecesi, fuar kapsamında İstanbul’a gelen uluslararası turizm profesyonelleri arasındaki bağlantıların güçlendirilmesine yönelik etkinliklerden biri olacak.

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Foto - Seçim için geri sayım başladı: Büyük hedef... İstanbul Turizm Fuarı'da 5 yılda ilk 3'e girecek

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