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12 bin hektarlık dev alan Türkiye'nin 54. milli parkı statüsünü kazandı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Giriş Tarihi:

12 bin hektarlık dev alan Türkiye'nin 54. milli parkı statüsünü kazandı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Van Gölü'nün turkuaz koyları, el değmemiş doğal yapısı ve zengin tarihi mirasıyla öne çıkıyor. Deveboynu Yarımadası, Cumhurbaşkanı Kararı ile resmi olarak milli park ilan edildi. Van’ın Gevaş ilçesi ile Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan 12 bin 533 hektarlık dev alan, 31 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türkiye'nin 54. milli parkı statüsünü kazandı.

#1
Foto - 12 bin hektarlık dev alan Türkiye'nin 54. milli parkı statüsünü kazandı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Van Gölü'nün turkuaz koyları, doğal yapısı ve tarihi mirasıyla öne çıkan Deveboynu Yarımadası'nın, milli park ilan edilmesiyle daha etkin korunması sağlanacak.

#2
Foto - 12 bin hektarlık dev alan Türkiye'nin 54. milli parkı statüsünü kazandı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Van'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan 12 bin 533 hektarlık alanın "Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı" olarak ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

#3
Foto - 12 bin hektarlık dev alan Türkiye'nin 54. milli parkı statüsünü kazandı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin 54. milli parkı olan Van Gölü Deveboynu Yarımadası, sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerle bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeli taşıyor. Van Gölü'nün güney kıyılarında yer alan yarımada, turkuaz renkli koyları, göl manzarası ve özgün doğal yapısıyla ziyaretçilerine farklı bir doğa deneyimi sunuyor. Milli park statüsüyle alanın doğal dokusunun yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerinin de daha güçlü bir koruma çerçevesine alınması hedefleniyor. Alanın kültür turizmi açısından daha etkin değerlendirilebilecek noktalardan biri olması bekleniyor.

#4
Foto - 12 bin hektarlık dev alan Türkiye'nin 54. milli parkı statüsünü kazandı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin 54. milli parkı olan Van Gölü Deveboynu Yarımadası, sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerle bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeli taşıyor. Van Gölü'nün güney kıyılarında yer alan yarımada, turkuaz renkli koyları, göl manzarası ve özgün doğal yapısıyla ziyaretçilerine farklı bir doğa deneyimi sunuyor. Milli park statüsüyle alanın doğal dokusunun yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerinin de daha güçlü bir koruma çerçevesine alınması hedefleniyor. Alanın kültür turizmi açısından daha etkin değerlendirilebilecek noktalardan biri olması bekleniyor. Milli park kararıyla bölgedeki flora, ağaçlar, su kaynakları ve tarihi kalıntıların daha iyi korunacağını vurgulayan Yönten, şunları kaydetti: "Geleceğimize, çocuklarımıza sürdürülebilir bir şehir, deniz, su, hava ve toprak bırakmak istiyorsak öncelikle eğitimini vereceğiz. Devletin yasası olacak. Ardından ne yapacağız? Yasayla koruyacağız. İlgili yerlerin korunması anlamında bu milli park kararının çıkmasını çok değerli buluyorum. Çevremizde, bölgemizde bu tür yerlerin korunması anlamında bu tür milli parkların ya da yasaların, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlı, akademisyenin, bilim adamının, siyasetçinin, bürokratın ortak karar alarak ülkemizi, bölgemizi, şehrimizi ve doğal kaynaklarımızı koruması bizim için milli bir durumdur. Bir yer milli park ilan edildiği zaman, turizm anlamındaki tarihi değerleri, florası, ağacı, bitki örtüsü, orada bulunan hayvanlar alemi ve yerleşim yeri koruma altına alınır. Ziyaretler yasaya uygun yapılacak. Türkiye'de birçok milli park var. Bu milli parklar eğer olmazsa bu değerleri biz kaybedeceğiz. Yok olacaklar." Altınsaç Mahallesi Muhtarı Faysal Akbaş da Deveboynu Yarımadası'nın milli park ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Bölgedeki tarihi ve doğal güzelliklerin daha iyi korunacağını belirten Akbaş, "Buraya çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Burası bakir bir alan, doğasıyla kentin en güzel mahallelerinden biri. Burada bundan sonra güzel hizmetler olmasını diliyoruz. İnsanlar, piknik yapmak için geliyor. Paraşüt tutkunları geliyor. Burası milli park olduktan sonra inşallah daha da güzel olacak." dedi.

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