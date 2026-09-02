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Gündem Silivri açıklarında iki gemi çarpışmıştı Kayıp 10 denizcinin kimlikleri belli oldu
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Silivri açıklarında iki gemi çarpışmıştı Kayıp 10 denizcinin kimlikleri belli oldu

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Silivri açıklarında iki gemi çarpışmıştı Kayıp 10 denizcinin kimlikleri belli oldu

Silivri açıklarında ALSU isimli tankerle çarpıştıktan sonra 11 dakikada batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemideki kayıp 10 personeli arama kurtarma çalışmaları denizden ve havadan aralıksız devam ediyor. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeyi karış karış tararken, akıbetleri merakla beklenen 10 kişilik mürettebatın isim ve görev listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasının ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 personelle irtibat kesildi. Batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemideki kayıp personeli arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arama faaliyetleri sürerken, gemide görev yapan ve irtibat sağlanamayan 10 kişilik mürettebatın kimlik bilgileri ile görev listesi paylaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, batan gemide aranan personellerin isimleri ve görevleri şu şekilde:

 

Ekipler zamanla yarışıyor! İşte batan gemideki 10 canımızın isim listesi!

Yaşar Kayhan (Kaptan), Rahmi Temel (1. Zabıt), Atakan Alagöz (3. Kaptan), Aydın Demirci (Başmakinist), Gencer Aydın (2. Makinist), Eyüp Enes Cesur (Yağcı), Nidai Duman (Güverte Lostromosu), Nacican Keskin (Usta Gemici), Onuralp Demir (Gemici), Abdülbaki Mirzaoğlu (Aşçı)

Bölgede Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları hassasiyetle sürdürülüyor.

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