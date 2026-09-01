TBB Başkanı Sağkan’dan adli yıl açılışında skandal sözler! AİHM kararlarına uymak iktidarın takdirinde değil

Yargıda "toplu izin kullanımı" anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2026-2027 adli yılı bugün itibarıyla başladı. Adli Yıl açılış töreni Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve hukuk camiası katıldı.

TERÖRLE MÜCADE ÜZERİNDEN İKTİDARA TEPKİ

Devletin terörle mücadele maskesi altında kamusal yetkileri aştığını, suç kavramının anlamını değiştirdiğini ileri süren Sağkan, “Terörle mücadele gerekçesiyle kamusal yetkiler alabildiğine genişletilmiş; olağanüstü hallerle başa çıkmanın yöntemleri kurumsallaştırılarak adeta olağanlaştırılmıştır. Yine aynı dönemde suç kavramının anlamı da değişmiştir. Siyasi, ekonomik, toplumsal ve çevresel alanları içine alan çok daha geniş bir tehdit ve tehlike anlayışı ceza hukukunun merkezine yerleşmiş; böylelikle olağanüstü önlemler almak ve güç kullanmak daha kolay meşrulaştırılmıştır” sözlerini sarf etti.

AİHM KARARLARINA DESTEK VERDİ

Adaletin, yargı kararının verilmesi kadar, uygulanmasıyla varlık kazandığını savunan Sağkan, “Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesi; kamu makamlarının takdirine bırakılmış bir tercih değil, Anayasa’nın ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin yüklediği hukuki bir yükümlülüktür” sözleriyle hukuki bir bağlayıcılığı olmayan AİHM kararlarına destek verdi.

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ MASKESİ TAKTI

İslam’a, dini değerlere ve kutsallara yapılan saldırılar sonrası yaşanan gözaltı ve tutuklama kararlarına da göndermede bulunan Sağkan, “Bireylerin düşüncelerini özgürce açıklayabilmesi ve yayabilmesi anlamında ifade özgürlüğü temel haklardan olup, çekirdek özü her koşulda korunmalıdır. Ülkemizdeki ifade hürriyetini ilgilendiren yargı pratikleri; özgürlük alanlarını genişleten ve koruyan değil, aksine daraltan ve baskılayan bir noktaya varmıştır” sözlerini sarf etti.

SİYASETTEKİ VE BÜROKRASİDEKİ TEMİZ ELLERDEN RAHATSIZ

Başını CHP’li ve YP’li belediyelerin çektiği yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlık çarkına çomak sokulmasından da rahatsız duyduğu anlaşılan Sağkan, gözaltı ve tedbir kararlarını şu sözlerle eleştirdi:

“Yargı sistemimiz bakımından son dönemde en çok öne çıkan bir diğer husus; kişi özgürlüğünü sınırlayan bir ceza muhakemesi işlemi olarak tutuklama tedbirinin ve tutuklamaya alternatif oluşturmak amacıyla düzenlenen bazı adli kontrol tedbirlerinin, kanunda yazılı koşullar dikkate alınmadan ve ölçüsüz şekilde adeta birer ceza ve yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır. Gözlemlerimiz, ceza muhakemesi yargılama süreçleri ile infazın iç içe geçtiği yönündedir.”

YENİ İNFAZ KANUNU ŞART

Sağkan sözlerini şu ifadelerle bitirdi: “Vakit geçirilmeksizin infazın temel ilkeleri ve amaçları doğrultusunda; insan haysiyetine yakışır, etkili yargısal denetime açık, adil bir gözden geçirme mekanizması içeren, herkes için eşit uygulanabilecek yeni bir infaz kanunu hayata geçirilmelidir."

SAĞKAN’IN SİCİLİ KABARIK

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, hem mevcut görevinde, hem de Ankara Barolar Birliği başkanı olduğu dönemde kamuoyunda tepki çeken bir çok skandala imza atmıştı. Mutlak Butlan kararı ile görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel’i ziyaret eden, TSK'dan ihraç edilen disiplinsiz teğmenlerin avukatlığını üstlenmesiyle gündeme gelen, CHP Genel Merkezi'nde adeta bir siyasi parti sözcüsü edasıyla yargı kararlarını hedef alan, Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBTİ+ bayrağı açtıkları gerekçesiyle yargılanan öğrencilere destek veren, hutbede okunan Kur'an esasları için "karanlık, ayrımcı ve ötekileştirici zihniyet" ifadesini kullanan Sağkan, Ankara Barosu başkanı olduğu dönemde; ölüm orucundaki DHKP-C terör örgütü üyesi Helin Bölek’in ölümüne üzüldüğünü açıklayarak tepkileri üzerine çekmişti.