İki kuruyemiş ile hastalıkları kovun: Ceviz mi sağlıklı yoksa fındık mı? Meğer aralarında önemli beş fark varmış!

Uzmanlar ve bilimsel veriler "ceviz mi yoksa fındık mı?" sorusuna tek bir galip atamak yerine hedef odaklı tüketimi öneriyor. Zihinsel odaklanma, beyin fonksiyonları ve kolesterol kontrolü öncelikli ise yüksek ALA ve antioksidan kapasitesiyle ceviz bir adım öne geçiyor. Buna karşın hücre yenilenmesi, bağışıklık desteği, kas ve sinir sistemi sağlığı hedeflendiğinde fındık daha güçlü bir profil çiziyor. Sağlık uzmanları, herhangi bir kronik engel veya alerji bulunmadığı takdirde bu iki besinin her gün kavrulmamış olarak ve porsiyon kontrolü dahilinde yani yaklaşık 25-30 gram bir arada tüketilmesinin vücuda en yüksek faydayı sağladığını vurguluyor. Ceviz ve fındık arasındaki 5 temel fark şunlardır; 1. Botanik Aile ve Tür FarkıCeviz: Juglandaceae (cevizgiller) ailesinden Juglans cinsine aittir.Fındık: Betulaceae (huşgiller) ailesinden Corylus cinsine aittir. 2. Görünüm ve YapıCeviz: Beyne benzeyen kıvrımlı bir yapıya sahiptir, daha büyük ve açık/soluk kahverengidir.Fındık: Küçük, yuvarlak, pürüzsüz ve koyu kahverengi sert bir kabuğa sahiptir. 3. Omega-3 İçeriğiCeviz: Bitkisel omega-3 yağ asitleri (ALA) bakımından en zengin kuruyemişlerin başında gelir ve bu yönüyle beyin sağlığını destekler.Fındık: Omega-3 oranı cevize göre daha düşüktür; ancak E vitamini ve antioksidan kapasitesi oldukça yüksektir. 4-Vitamin ve Mineral ProfiliCeviz: Bakır, fosfor, manganez ve B6 vitamini açısından güçlüdür.Fındık: E vitamini deposudur ve bağışıklık ile cilt sağlığı için önemli bileşenler barındırır.