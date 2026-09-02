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Tarım
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Kırmızı inci tarlalardan yola çıktı: Salihli'de hasat coşkusu!

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IHA Giriş Tarihi:

Kırmızı inci tarlalardan yola çıktı: Salihli'de hasat coşkusu!

Manisa’nın Salihli ilçesinde üreticilerin “kırmızı inci” olarak nitelendirdiği kapya biberde hasat bereketi yaşanıyor.

#1
Foto - Kırmızı inci tarlalardan yola çıktı: Salihli'de hasat coşkusu!

Salihli’nin Kemer, Poyraz ve Hacıhıdır Mahallelerinde, tütüne alternatif ürün olarak yetiştirilen kapya biber, son yıllarda bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri haline geldi. Mayıs ve Haziran aylarında toprakla buluşturulan kapya biber fideleri, Eylül ayının ilk günlerinde hasat vermeye başladı. Tarlalarda olgunlaşan biberler, üreticiler tarafından tek tek toplanıyor. Hasat edilen ürünler, başta Salihli olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki pazarlara gönderiliyor.

#2
Foto - Kırmızı inci tarlalardan yola çıktı: Salihli'de hasat coşkusu!

"Kırmızı inci" olarak anılan kapya biber; salçadan sosa, közlemeden kurutmaya, toz ve pul biberden baharata ve turşuya kadar birçok alanda kullanılıyor. Gıda sektörünün önemli hammaddelerinden biri olan kapya biberin kullanım alanı da her geçen yıl genişliyor.

#3
Foto - Kırmızı inci tarlalardan yola çıktı: Salihli'de hasat coşkusu!

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kırmızı biber, Salihli’de özellikle geleneksel tarhana yapımında yoğun olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra közlenerek de sofralarda yerini alıyor.

#4
Foto - Kırmızı inci tarlalardan yola çıktı: Salihli'de hasat coşkusu!

üreticilere önemli bir gelir kapısı oluşturuyor hem de bölge tarımında "kırmızı inci" olarak öne çıkıyor.

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