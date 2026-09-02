Kırmızı inci tarlalardan yola çıktı: Salihli'de hasat coşkusu!

"Kırmızı inci" olarak anılan kapya biber; salçadan sosa, közlemeden kurutmaya, toz ve pul biberden baharata ve turşuya kadar birçok alanda kullanılıyor. Gıda sektörünün önemli hammaddelerinden biri olan kapya biberin kullanım alanı da her geçen yıl genişliyor.