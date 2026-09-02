Bu işin sonu geldi artık Milot Rashica! Sen Beşiktaş Kulübü'nden büyük değilsin...
Beşiktaş'ta istenmeyen adam Rashica kulüpten alacağı paranın derdine düştü.
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Beşiktaş'ta istenmeyen adam Rashica kulüpten alacağı paranın derdine düştü.
Peş peşe transferler ve takımdan ayrılanlarla gündeme gelen Beşiktaş'ta Milot Rashica sorunu devam ediyor. Siyah-beyazlılar 30 yaşındaki Kosovalı oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Ancak Rashica alacaklarının tamamını istiyor. Pazarlıklar sürüyor. Son durumu oyuncunun menajeri açıkladı.
Transfer dönemi sona ermeden orta sahaya bir ekleme daha yapmak isteyen Beşiktaş, Milot Rashica ile yollarını ayırmak istiyor. Siyah beyazlılar, son senesine giren 30 yaşındaki kanat oyuncuyusu göndermek için anlaşma zemini arıyor.
Milot Rashica'nın menajeri Altin Lala, kulüp ve oyuncu arasında yaşananları açıkladı. Spor muhabiri Arlind Sadiku'ya konuşan menajer Altin Lala, Rashica'nın Beşiktaş'tan ayrılmak için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. "ZAMAN KALMADI" SAVUNMASI Lala, “Kulüp, transfer dönemi kapanmadan sadece birkaç gün önce sözleşmeyi feshetme teklifinde bulundu, bu da çok kısa bir sürede çözüm bulmayı imkansız kıldı." dedi.
Deneyimli oyuncunun menajeri, “Biz daha önce Beşiktaş’tan sözleşmenin kalan değerinin en az P’sini karşılamasını talep etmiştik, oysa onların teklifi ’den azdı. Hâlâ görüşmelerimiz sürüyor ve bir çözüm bulmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı." 2023 yılından beri Beşiktaş'ta forma giyen Milot Rashica, 121 maçta forma giyerken 12 gol attı ve 25 asist yaptı.
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