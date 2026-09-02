Bu işin sonu geldi artık Milot Rashica! Sen Beşiktaş Kulübü'nden büyük değilsin...

Milot Rashica'nın menajeri Altin Lala, kulüp ve oyuncu arasında yaşananları açıkladı. Spor muhabiri Arlind Sadiku'ya konuşan menajer Altin Lala, Rashica'nın Beşiktaş'tan ayrılmak için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. "ZAMAN KALMADI" SAVUNMASI Lala, “Kulüp, transfer dönemi kapanmadan sadece birkaç gün önce sözleşmeyi feshetme teklifinde bulundu, bu da çok kısa bir sürede çözüm bulmayı imkansız kıldı." dedi.