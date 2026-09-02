  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tepki toplayan sözleriyle hatırlanıyor! Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner öldü Özgür Özel ve ekibi Mekke anlaşması ve yeni anayasaya hayır diyeceklerini açıkladı! İçeride darbecinin dışarıda siyonistin emrinde Arşivinden neler çıktı neler? Mansur’un avukatı Deniz Feneri kumpasçısı çıktı Adalet Bakanı Gürlek “Adli Yıl Açılış Programı”nda konuştu: Dini ve milli yapılanmalara karşı değiliz İmamoğlu gemisi battı! 10 mürettebat için zamana karşı yarış Özel o 4 kişiye “Hakkımı helal etmiyorum” dedi! Ya kul hakkı yiyenlere? Ali Karahasanoğlu: Gitti irtica yaygarası, geldi hukuksuzluk mavalları Silivri açıklarında gemiler çarpıştı! 10 kişilik mürettebattan haber alınamıyor Kılıçdaroğlu döndü, CHP'de büyük kopuş! 891 bin üye partiden ayrıldı Bakan Gürlek, o 3 ismi istedi
Spor Premier Lig'de transfer rekoru kırıldı! 4 milyar Euro harcadılar
Spor

Premier Lig'de transfer rekoru kırıldı! 4 milyar Euro harcadılar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Premier Lig'de transfer rekoru kırıldı! 4 milyar Euro harcadılar

Premier Lig kulüpleri, yaz transfer döneminde 4 milyar Euro harcama yaparak tüm zamanların transfer rekorunu kırdı. Manchester City, Chelsea'den Enzo Fernandez'i 125 milyon sterline (145 milyon Euro) transfer ederek İngiltere transfer rekorunu egale etti. Dünya futbol tarihinde tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz gerçekleşirken bu 3 transfer de Premier Lig'de yapıldı. Bu yaz transfer döneminde Avrupa'da en pahalı 5 transferden 4'ü Premier Lig'de gerçekleşti. İşte dünyanın en çok takip edilen liginde bu yaz yapılan transferler…

Tüm dünyanın yakından takip ettiği İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde kulüplerin ödediği bonservis bedeliyle üst üste ikinci kez rekor kırıldı.

Premier Lig kulüpleri, yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlin (4 milyar Euro) harcama yaparak tüm zamanların transfer rekorunu kırdı.

Transfer döneminin son gününde Iliman Ndiaye'nin Everton'dan Manchester City'ye 60 milyon sterlinlik bir bedelle transfer olmasıyla 12 ay önceki 3,14 milyar sterlinlik ligin transfer rekorunun da üstüne çıkıldı.

ENZO FERNANDEZ TRANSFERİ, İNGİLTERE REKORUNU EGALE ETTİ

Manchester City, Chelsea'den Enzo Fernandez'i 125 milyon sterline (145 milyon avro) transfer ederek İngiltere transfer rekorunu egale etti.

Liverpool, geçen sezon forvet oyuncusu Alexander Isak'ı Newcastle United'dan 125 milyon sterline renklerine bağlayarak İngiltere transfer rekorunu kırmıştı.

Premier Lig'de yaz transfer döneminin son gününde toplam 475 milyon sterlin harcandı. Bu rakam, geçen yıl 391 milyon sterlindi.

EN PAHALI TRANSFERLER

Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, Chelsea'den Manchester City'ye giderek İngiltere Premier Lig'de bu sezonun en pahalı transferleri listesinde zirvede yer aldı.

Listenin ikinci sırasına, Aston Villa'dan Chelsea'ye 117 milyon sterlin bedelle transfer olan İngiliz orta saha oyuncusu Morgan Rogers yerleşti.

İngiliz orta saha oyuncusu Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 116 milyon sterline transfer olarak listenin üçüncü basamağında kendisine yer buldu.

Fransız sol kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın PSG'den Liverpool'a transferi, 107 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştirildi ve listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Newcastle United'dan Tottenham'a giden İtalyan futbolcu Sandro Tonali için 101 milyon sterlin ödendi ve bu transfer, listeye beşinci sıradan girdi.

FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI 10 TRANSFERİNDEN 3'Ü BU YAZ GERÇEKLEŞTİ

Dünya futbol tarihinde tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz gerçekleşirken bu 3 transfer de Premier Lig'de yapıldı.

Bu yaz transfer döneminde Avrupa'da en pahalı 5 transferden 4'ü de Premier Lig'de gerçekleşti.

Fernandez, Anderson ve Rogers'ın transferleri, futbol tarihinin en pahalı bonservis bedeliyle yapılan 10 transferinden 3'ü olarak bu yaz kayıtlara geçti.

İspanya temsilcisi Real Madrid'in Almanya'nın Leipzig takımından kadrosuna kattığı Yan Diomande (125 milyon avro) dışında Premier Lig'de Fernandez, Anderson, Rogers ve Barcola transferleri, Avrupa'da bu yaz dönemindeki en pahalı 5 transfer olarak dikkati çekti.

Premier Lig'de 2026-2027 sezonu yaz dönemindeki en pahalı 5 transfer şu şekilde:

Dünyanın en çok izlenen ligi! Premier Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor
Dünyanın en çok izlenen ligi! Premier Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor

Spor

Dünyanın en çok izlenen ligi! Premier Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23