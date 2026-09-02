Çocukları ilk kez okula gidecek anne- babalar dikkat! Bunları mutlaka uygulayın! 

Okula başlamadan önce en az bir kez okulu ziyaret etmenin önemine değinen Çocuk Gelişimi Uzmanı Filiz Yıldırım, "Özellikle ilk kez okula başlayacak öğrenciler, zihinlerinde çok yabancı bir yere gidecek. O yüzden mutlaka okula nasıl gidilip gelineceğini detaylı anlatın. Yol boyunca eğlenceli şeyler konuşun. Okula gidip binayı ve okul bahçesini gösterin. Onun da güzel hayaller kurmasını sağlayın" şeklinde konuştu. "Kendi Çocukluğunuzdan Örnekler Verin, Ayrılık Kaygısını Normalleştirin" Okula hazırlık sürecinde velilerin kendi kaygılarını asla çocuklarına yansıtmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Veliler endişeli görünürse çocuk, oranın tekinsiz bir yer olduğunu zanneder. Çocukların okulda oyun oynayacağını, eğleneceğini sık sık dile getirin. Okul kapısında da uzun ve duygusal vedalardan kaçının. Onu tekrar ne zaman alacağınızı somut bir şekilde söyleyin ders bitince, öyle yemeğinden sonra gibi" dedi.