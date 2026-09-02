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Çocukları ilk kez okula gidecek anne- babalar dikkat! Bunları mutlaka uygulayın! 

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Çocukları ilk kez okula gidecek anne- babalar dikkat! Bunları mutlaka uygulayın! 

Bu sene Ana Sınıfı ve Birinci Sınıfa başlayacak olanlar 7 Eylül'de ders başı yapacaklar. Çocukları ilk kez okula gidecek olan anne-babaları uyaran Çocuk Gelişimi Uzmanı Filiz Yıldırım, dikkat edilmesi gereken kritik hususları sıraladı. Anne ve babaların hangi rolü olduğunu merak eden ebeveynler mutlaka bu detayları okumalı...

#1
Foto - Çocukları ilk kez okula gidecek anne- babalar dikkat! Bunları mutlaka uygulayın! 

Bu sene Ana Sınıfı ve Birinci Sınıfa başlayacak olanlar 7 Eylül'de ders başı yapacaklar. Çocukları ilk kez okula gidecek olan anne-babaları uyaran Çocuk Gelişimi Uzmanı Filiz Yıldırım, dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.

#2
Foto - Çocukları ilk kez okula gidecek anne- babalar dikkat! Bunları mutlaka uygulayın! 

"Uyku Saatine Kademeli Alıştırın, Okula Yol Belirleyin Ve Mutlaka Okulu Ziyaret Edin" Uzun sayılabilecek bir yaz tatilinde çocukların geç yatmaya alıştığını hatırlatan Yıldırım, "Çocukların erken yatmaya alışmasını pazar akşamına bırakmayın. En az birkaç gece öncesinde yattığı saati kademeli olarak erkene çekin. Bu süreçte okul için gerekli olan malzemeleri birlikte almanız da çok önemli. Çanta, kalemlik, suluk gibi okul eşyalarının alışverişini çocuklarınızla birlikte yapın. Onların hevesinin arttığını göreceksiniz" dedi.

#3
Foto - Çocukları ilk kez okula gidecek anne- babalar dikkat! Bunları mutlaka uygulayın! 

Okula başlamadan önce en az bir kez okulu ziyaret etmenin önemine değinen Çocuk Gelişimi Uzmanı Filiz Yıldırım, "Özellikle ilk kez okula başlayacak öğrenciler, zihinlerinde çok yabancı bir yere gidecek. O yüzden mutlaka okula nasıl gidilip gelineceğini detaylı anlatın. Yol boyunca eğlenceli şeyler konuşun. Okula gidip binayı ve okul bahçesini gösterin. Onun da güzel hayaller kurmasını sağlayın" şeklinde konuştu. "Kendi Çocukluğunuzdan Örnekler Verin, Ayrılık Kaygısını Normalleştirin" Okula hazırlık sürecinde velilerin kendi kaygılarını asla çocuklarına yansıtmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Veliler endişeli görünürse çocuk, oranın tekinsiz bir yer olduğunu zanneder. Çocukların okulda oyun oynayacağını, eğleneceğini sık sık dile getirin. Okul kapısında da uzun ve duygusal vedalardan kaçının. Onu tekrar ne zaman alacağınızı somut bir şekilde söyleyin ders bitince, öyle yemeğinden sonra gibi" dedi.

#4
Foto - Çocukları ilk kez okula gidecek anne- babalar dikkat! Bunları mutlaka uygulayın! 

Okul başladıktan sonra da anne-babaların dikkat etmesi gereken şeyler olduğunu ifade eden Çocuk Gelişimi Uzmanı Filiz Yıldırım, "Okul dönüşü hemen öğrenimle ilgili soru sormaktan kaçınmalısınız. Çocuğunuz konuşmak istemiyorsa zorlamamalısınız. Uyum sürecini öğretmeninizle birlikte takip etmelisiniz. Evde dinlenmesine ve kendi istediği şekilde anlatmasına fırsat verin" dedi.

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