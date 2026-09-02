Ateistler buna ne diyecek? Bilim adamları Kur'an'ın dediğine geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Dünya’yı çevreleyen manyetik alanın Güneş’ten gelen yüklü parçacıklara karşı önemli bir koruma sağladığını ortaya koyarken bu bilimsel bilgiler Kur’an-ı Kerim’deki Enbiya Suresi’nin 32. Ayetini akıllara getirdi.
NASA’nın uzay araştırmaları, Dünya’yı çevreleyen manyetik alanın Güneş’ten gelen yüklü parçacıklara karşı önemli bir koruma sağladığını ortaya koydu. Söz konusu bu bilimsel kanıt, Kur’an-ı Kerim’deki Enbiya Suresi’nin 32. ayetiyle ilişkilendirildi.
NASA, Dünya’nın manyetosferinin Güneş rüzgârının büyük bölümünü saptırdığını ve gezegenin atmosferini Güneş kaynaklı parçacıkların aşındırıcı etkisine karşı koruduğunu belirtti. NASA’nın açıklamalarına göre manyetik alan, Güneş’ten gelen parçacıkların önemli bölümünü Dünya’dan uzaklaştırırken, atmosfer de Güneş’in zararlı ışınımlarına karşı ek bir koruma sağlıyor.
“BİZ GÖKYÜZÜNÜ KORUYUCU BİR TAVAN YAPTIK”
Bu bilimsel bilgiler Kur’an-ı Kerim’in Enbiya Suresi’nin 32. Ayetinde geçen “Biz gökyüzünü koruyucu bir tavan yaptık” ifadesini hatırlattı.