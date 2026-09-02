Avrupa'nın kış rotalarında zirve Kapadokya'nın... Lonely planet seçti: Avrupa'da kışın en iyi adresi Kapadokya'nın

AVRUPA’NIN KIŞ LİSTESİNİN ZİRVESİNDE TÜRKİYE! Lonely Planet’ın Avrupa’da kışın ziyaret edilecek en iyi 13 destinasyon sıralaması şöyle: 1. Kapadokya, Türkiye – Kar ve yeraltı keşifleri için 2. Fuerteventura, Kanarya Adaları – Kışın deniz ve güneş tatili için 3. Eryri (Snowdonia), Galler – Kış macera sporları için 4. Bilbao, İspanya – Sanat ve gastronomi için 5. Madeira, Portekiz – Ilıman havada açık hava aktiviteleri için 6. Côte d’Azur, Fransa – Sezon dışı Akdeniz deneyimi için 7. Bavyera Alpleri, Almanya – Karlarla çevrili masalsı şatolar için 8. Santorini, Yunanistan – Kalabalıktan uzak Yunan adası deneyimi için 9. Alentejo, Portekiz – Şarap tutkunları için 10. Lyon, Fransa – Gastronomi için 11. Cinque Terre, İtalya – Kalabalıktan uzak klasik İtalya deneyimi için 12. Budapeşte, Macaristan – Kaplıcalar ve termal hamamlar için 13. Lapland, Finlandiya – Kuzey ışıkları için