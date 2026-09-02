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Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

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Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

Yeniakit yazarı Selma Savcı, İstanbul'da düzenlenen Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen ilk Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantısının dünyada getirdiği sesi tek tek yazdı...

#1
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

İşte o yazı;

#2
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan 'Mekke Mutabakatı'nın stratejik önemini itibarsızlaştırmak isteyenler olabilir, ama işin derinliklerine inildikçe olayın ciddiyetini de kavramamız gerekebilir.

#3
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

Malumunuz, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen ilk Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantısına katıldı geçtiğimiz gün...

#4
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

Bu toplantıdan çıkan esas temanın dünyaya verilecek bir istikrar tablosunun oluşturacağı ve Müslüman dünyasına ışık tutacak kararlar bütününün inşasıdır aslında.

#5
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

Ne diyor Sayın Bakanımız Fidan, "(Mekke Savunma İttifakı) İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. İttifakın, ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır."

#6
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

Ve yine tam da bu arada; komitenin üyelerinden Suudi Arabistan'dan tüm dünyaya örnek teşkil edebilecek açıklamalar geldi.

#7
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ortak siyasi ve savunma entegrasyonunu güçlendireceğini, ayrıca güvenlik ve istikrarı destekleyeceğini açıkladı. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, İstanbul'da düzenlenen Mekke Ortak Savunma Anlaşması komitesinin ilk toplantısına katıldı. Konuya dair ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Bin Selman, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bin Selman, "ortak savunma entegrasyonunu güçlendirme, güvenlik ve istikrarın desteklenmesi" konularında ilerleme sağladıklarını duyurdu.

#8
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

Aslında böylesi bir ittifakın ben açıkçası ilerleyen günlerde Müslüman alemine de ışık tutacağını ve özellikle dünyanın baş belası olan Katil İsrail'e karşı da aba altından gösterilecek bir sopa olduğu kanısındayım.

#9
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

Diplomasi trafiğinizi ne denli güçlü tutarsanız yarın bu alanda daha güçlenerek ilerler ve ciddi atılımlar da yaparsınız.

#10
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

İşte böylesi bir ittifakın bile gölgesinin katil devlet İsrail'de büyük yankı bulması ve tabii ki toplantı sonrası Hakan Fidan Bakanımızın yaptığı ve Netanyahu'yu yerin dibine soktuğu o açıklamalara da mutlaka yer vermeliyiz.

#11
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

İsrail'in Türkiye'yi "stratejik tehdit olarak görmesine" ilişkin Fidan, "Seçim sürecine girdiği andan itibaren (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin, başta Netanyahu olmak üzere destekçilerinin artan bir şekilde Türkiye'ye yönelik bir söylemi var, Cumhurbaşkanımızı (Recep Tayyip Erdoğan) ve bazı arkadaşlarımızı hedef alan yaklaşımları var. Biz bunu baştan beri takip ediyoruz. Şimdi birincisi şunun altını çizmek gerekiyor. İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı, bu noktada ciddi olarak bir insan değildir." ifadelerini kullandı.

#12
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

Fidan, Netanyahu'nun muhatabı olduğu ana kitlenin uluslararası topluluk ve sistem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

#13
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

"Çünkü sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Bunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi düşünmek büyük bir hata. Dolayısıyla burada uluslararası toplumun şu ana kadar yapmadığı görevi yerine getirip bu caniyi, bu soykırımcıyı durdurması, bu soykırımcının bölgeye, İsrail'e, Yahudi halkına ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bunun durduğu yer İsrail'e de büyük zarar, Filistinlilere zaten zarar, bölgeye de büyük zarar."

#14
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

Görüldüğü üzere, böylesi bir ittifakın alanının daha da genişleyerek ve güçlü alınacak kararlarla birlikte ben çok ama çok sağlıklı bir yol haritası ile birlikte büyük bir ivme ile ilerleyeceğini düşünüyorum.

#15
Foto - Selma Savcı yazdı: Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya ayar... Müslüman dünyasına ışık tutacak

Mevla neyler neylerse güzel eyler düsturuyla inşallah bu mutabakatın devamlılığı ile alınacak kararların özellikle Müslüman alemine hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum...

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