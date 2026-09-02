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Süper meyve aronya Tıp dünyasında faydaları ile öne çıkarken KZO Başkanı Karakaş; 'Hedef 22 bin diye' söyledi

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Süper meyve aronya Tıp dünyasında faydaları ile öne çıkarken KZO Başkanı Karakaş; 'Hedef 22 bin diye' söyledi

Dünyanın peşinden koştuğu, yüksek antoksidan kapasitesiyle bilinen "Süper Meyve" aronyanın Türkiye'deki hasadı başladı. Kürtün Ziraat Odası Başkanı Yunus Karakaş, yörede “süper meyve” olarak adlandırılan aronyanın bu yıl vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını ve üreticilerin yüzlerini güldürdüğünü açıkladı. hedeflerinin 22 bin aronyanın dikimini gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Süper meyve aronya Tıp dünyasında son yıllarda faydaları ve özellikleri ile öne çıkıyor..

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Foto - Süper meyve aronya Tıp dünyasında faydaları ile öne çıkarken KZO Başkanı Karakaş; 'Hedef 22 bin diye' söyledi

Kürtün Ziraat Odası Başkanı Yunus Karakaş, yörede “süper meyve” olarak adlandırılan aronyanın bu yıl için yüzlerini güldürdüğünü, hedeflerinin 22 bin aronyanın dikimini gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

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Foto - Süper meyve aronya Tıp dünyasında faydaları ile öne çıkarken KZO Başkanı Karakaş; 'Hedef 22 bin diye' söyledi

Başkan Karakaş, Gümüşkoza Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, aronya meyvesinin hasat döneminde tarihi rekor rekolteye ulaşıldığını belirterek, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ziraat odalarının ortaklaşa yürüttüğü projeler kapsamında, Gümüşhane iklimine ve coğrafyasına tam uyum sağlayan aronya, bölge tarımının yeni gözdesi haline geldiğini belirtti.

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Foto - Süper meyve aronya Tıp dünyasında faydaları ile öne çıkarken KZO Başkanı Karakaş; 'Hedef 22 bin diye' söyledi

Üretim Alanı ve Rekor Rekolte Hedefleri Aronya tarımı, il genelinde arazi varlığının kısıtlı olması nedeniyle küçük alanlardan maksimum verim almak üzere kurgulandığını ifade eden Başkan Karakaş, şöyle devam etti: “Üretim şu an en yoğun şekilde Kürtün ilçesi ve Çayırçukur köyü çevresinde yürütülmektedir. 60 dekarlık alanda 40 üretici ile sürdürülen çalışmalarda bu sezon 75 ton rekolte hedefine ulaştık. Bir dönüm fındık bahçesinden ortalama 250 kilogram ürün alınabilirken, aronyada bu oran dönüm başına 1,5 ile 2 tona kadar çıkmaktadır. Bitkinin ekim ve dikim zahmetinin olmaması, sadece sulama ihtiyacı duyması maliyetleri ciddi oranda düşürmektedir. Kürtün'deki bu başarının ardından Şiran Ziraat Odası da devreye girerek Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle ilçe genelindeki 77 köy ve mahallede 22 bin yeni aronya fidanını toprakla buluşturmak için çalışmalara başlamıştır.” Pazarlama Sorunları ve Sanayi Entegrasyonu Üretimin hızla katlanmasına rağmen, bölge çiftçisi henüz örgütlü bir yapıya geçemediği için pazar bulma noktasında sıkıntılar yaşamaktadır. Üreticilerden Ethem Çiftçi, kooperatifleşme olmadığı için serbest piyasada ürün fiyatlarının geçen senenin bile altına çekilmek istendiğini belirtmektedir. Çiftçiler, Gümüşhane Valiliği ve yerel kaymakamlıklardan taban fiyat ve pazar oluşturma desteği talep etmektedir. Sağlık Mucizesi: Bölge Halkından Şifa Hikayeleri Antioksidan değeri yaban mersininin neredeyse üç katı olan aronyanın; kalp, şeker, kolesterol, tansiyon ve kanser hastalarına yönelik koruyucu etkileri klinik olarak bilinmektedir. Gümüşhaneli üreticiler ve tüketiciler de bu şifayı bizzat deneyimlediklerini belirtmektedir. Gümüşhane genelinde aronyanın bir marka haline gelmesi, ulusal basın mecralarında da geniş yer bularak bölge çiftçisinin sesini duyurmasına katkı sağlamıştır. Aronya nedir ve özellikleri nelerdir? Faydaları neler aronya, yüksek antioksidan ve vitamin içeriğiyle öne çıkan koyu mor renkli bir üzümsü meyvedir. Sağlık deposu olarak bilinen meyveyüksek antoksidan kapasitesiyle biliniyor. Kuzey Amerika kökenli olan aronya, genellikle süper meyve olarak adlandırılır ve suyu, tozu veya kurutulmuş haliyle tüketilebilir. Aronya, sağlık odaklı gıda ürünlerinin üretiminde önemli bir bileşen olarak yer almakta ve gıda ürünlerinin besin değerini artırma potansiyeline sahiptir.

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Foto - Süper meyve aronya Tıp dünyasında faydaları ile öne çıkarken KZO Başkanı Karakaş; 'Hedef 22 bin diye' söyledi

Aronya Nedir ve Özellikleri Nelerdir? Kökeni: Kuzey Amerika kökenli olan bu bitki, günümüzde Türkiye dahil pek çok ülkede yetiştirilmektedir.Antioksidan Gücü: Yüksek ORAC (oksijen radikali emme kapasitesi) değeri sayesinde yaban mersini, portakal ve limon gibi meyvelere göre kat kat daha fazla antioksidan içerir. Hasat Zamanı: Genellikle ağustos sonu ile eylül ayı ortalarında hasat edilir. Sağlığa Faydaları Nelerdir?Bağışıklığı Güçlendirir: İçerdiği yoğun C vitamini ve antosiyaninler sayesinde vücut direncini artırır.Kalp Dostudur: Dolaşım sistemini destekleyerek kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur.Kan Şekerini Dengeler: Düşük kalorisi ve yüksek lifli yapısıyla kan şekerinin düzenlenmesini destekler.Hücreleri Yeniler: Oksidatif stresle savaşarak cildin ve hücrelerin yaşlanmasını geciktirici etki gösterir. Aronya meyvesi, doğadaki en güçlü antioksidan kaynaklarından biri olduğu için modern tıpta ve beslenmede "süper meyve" olarak adlandırılmaktadır. İçerdiği yüksek oranda polifenol, C vitamini ve antosiyaninler sayesinde vücudu hücresel hasara karşı korur. Kuzey Amerika kökenli olan ve Avrupa'da tıbbi bitki kategorisinde değerlendirilen aronya (chokeberry), yüksek ORAC (oksijen radikali emme kapasitesi) değerleriyle biliniyor. BAĞIŞIKLIK VE HÜCRE KORUMASI: Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlü bir şekilde destekleyen meyve, zengin antioksidan yapısıyla hücre formunun korunmasına katkı sağlıyor. KALP VE DAMAR DOSTU: Yapılan bilimsel araştırmalar, dolaşım sistemini destekleyen içeriği sayesinde aronyanın kalp ve damar sağlığı üzerinde son derece olumlu etkiler sunabileceğini gösteriyor. KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR: Yüksek lif oranına karşın düşük kalorili bir yapıya sahip olan aronyanın kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğu belirtiliyor.

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