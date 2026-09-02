Süper meyve aronya Tıp dünyasında faydaları ile öne çıkarken KZO Başkanı Karakaş; 'Hedef 22 bin diye' söyledi

Üretim Alanı ve Rekor Rekolte Hedefleri Aronya tarımı, il genelinde arazi varlığının kısıtlı olması nedeniyle küçük alanlardan maksimum verim almak üzere kurgulandığını ifade eden Başkan Karakaş, şöyle devam etti: “Üretim şu an en yoğun şekilde Kürtün ilçesi ve Çayırçukur köyü çevresinde yürütülmektedir. 60 dekarlık alanda 40 üretici ile sürdürülen çalışmalarda bu sezon 75 ton rekolte hedefine ulaştık. Bir dönüm fındık bahçesinden ortalama 250 kilogram ürün alınabilirken, aronyada bu oran dönüm başına 1,5 ile 2 tona kadar çıkmaktadır. Bitkinin ekim ve dikim zahmetinin olmaması, sadece sulama ihtiyacı duyması maliyetleri ciddi oranda düşürmektedir. Kürtün'deki bu başarının ardından Şiran Ziraat Odası da devreye girerek Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle ilçe genelindeki 77 köy ve mahallede 22 bin yeni aronya fidanını toprakla buluşturmak için çalışmalara başlamıştır.” Pazarlama Sorunları ve Sanayi Entegrasyonu Üretimin hızla katlanmasına rağmen, bölge çiftçisi henüz örgütlü bir yapıya geçemediği için pazar bulma noktasında sıkıntılar yaşamaktadır. Üreticilerden Ethem Çiftçi, kooperatifleşme olmadığı için serbest piyasada ürün fiyatlarının geçen senenin bile altına çekilmek istendiğini belirtmektedir. Çiftçiler, Gümüşhane Valiliği ve yerel kaymakamlıklardan taban fiyat ve pazar oluşturma desteği talep etmektedir. Sağlık Mucizesi: Bölge Halkından Şifa Hikayeleri Antioksidan değeri yaban mersininin neredeyse üç katı olan aronyanın; kalp, şeker, kolesterol, tansiyon ve kanser hastalarına yönelik koruyucu etkileri klinik olarak bilinmektedir. Gümüşhaneli üreticiler ve tüketiciler de bu şifayı bizzat deneyimlediklerini belirtmektedir. Gümüşhane genelinde aronyanın bir marka haline gelmesi, ulusal basın mecralarında da geniş yer bularak bölge çiftçisinin sesini duyurmasına katkı sağlamıştır. Aronya nedir ve özellikleri nelerdir? Faydaları neler aronya, yüksek antioksidan ve vitamin içeriğiyle öne çıkan koyu mor renkli bir üzümsü meyvedir. Sağlık deposu olarak bilinen meyveyüksek antoksidan kapasitesiyle biliniyor. Kuzey Amerika kökenli olan aronya, genellikle süper meyve olarak adlandırılır ve suyu, tozu veya kurutulmuş haliyle tüketilebilir. Aronya, sağlık odaklı gıda ürünlerinin üretiminde önemli bir bileşen olarak yer almakta ve gıda ürünlerinin besin değerini artırma potansiyeline sahiptir.