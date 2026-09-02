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Gündem Koltuk kavgası bitti, işler değişti! Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan samimi selamlaşma
Gündem

Koltuk kavgası bitti, işler değişti! Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan samimi selamlaşma

Yeniakit Publisher
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Koltuk kavgası bitti, işler değişti! Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan samimi selamlaşma

2026-2027 Adli Yılı açılış töreni, yargı dünyasının yanı sıra siyasetin önemli isimlerini de bir araya getirdi. Yargıtay’daki törende buluşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun samimi tokalaşması dikkat çekti. İki isim, mutlak butlan kararının ardından CHP’de koltuk savaşı yaşanırken bir araya geldikleri etkinliklerde mesafeli durmaya özen göstermişlerdi.

2026-2027 Adli Yıl açılışı, Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda düzenlenen geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirildi. Yargı mensupları ve siyasi parti temsilcilerini buluşturan organizasyonda gözler yine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Program öncesinde salona gelen iki lider bir süre sohbet ederek tokalaştı. Kamera ve basının yoğun ilgi gösterdiği o anlar, Ankara kulislerinde gündem oldu.

İki isim, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararının ardından ilk kez 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde karşı karşıya gelmiş ve aralarında soğuk rüzgarlar esmişti. 

Kısa süre sonra CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde de denk gelen ikilinin mesafeli duruşu dikkat çekmişti. Adli yıl açılışındaki bu son samimi tokalaşma ‘koltuk kavgası bitti işler değişti” şeklinde yorumlandı.

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Yorumlar

Kemali kullananlar kına yaksın

Aparatlardan medet umanlar kına yaksın.

Öyle değil o bakış

"Seni ve seni kullanan avanelerini bu millet unutmaz, tarih de affetmez" bakışı o bakış. Gerçekten de bu aparat herif üzerinden yapılan tiyatroyu Bu millet Unutur Mu sanıyorsunuz
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