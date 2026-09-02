Kaymakamı Yüksel Çelik başkanlığında Öğrenci Devamsızlığı Nedenleri ve Çözümleri Çalıştayı Ümraniye’de düzenlendi

Psikolojik, Akademik ve Okul İçi Etkenler Masaya Yatırıldı. İkinci başlıkta psikolojik, akademik ve okul içi etkenler değerlendirildi. Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ile okul rehber öğretmenleri ve rehberlik servisleri; okul korkusu, akran zorbalığı, akademik başarısızlık kaygısı, bağımlılık eğilimleri ve özel eğitim gereksinimlerinin devamsızlıkla bağını ele aldı. Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ve özel okul yöneticileri ise müfredat yoğunluğu, okul iklimi, disiplin süreçleri ile devlet-özel okul arasındaki nakil ve takip farklarını değerlendirdi. Özel eğitim kurum yöneticisi Gürkan Ünver, mevcut tabloyu ve çözüm yollarını detaylı şekilde aktardı. Saha Güvenliği, Erken Uyarı ve Müdahale Modeli. Üçüncü başlıkta saha güvenliği ve çevresel riskler incelendi. Emniyet Müdürlüğü’nün (Çocuk Şube / Toplum Destekli Polis) katkısıyla okul çevrelerindeki güvenlik riskleri, madde kullanımı tehlikesi, çeteleşme ve suça sürüklenme riski taşıyan çocukların durumu değerlendirildi. Okul dışı alanların (internet kafeler, parklar vb.) denetiminin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kurumlar Arası Veri Paylaşımı ve Erken Müdahale Protokolü. Dördüncü başlıkta kurumlar arası veri paylaşımı ve erken uyarı sistemi konuşuldu. RAM önderliğinde okul yönetimi, Emniyet, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve muhtarlıklar arasında bilgi akışının hızlandırılması ile “erken müdahale modeli”nin protokole bağlanması hedeflendi. Devamsızlık belirli bir güne (örneğin üç gün üst üste) ulaştığında hangi kurumun nasıl aksiyon alacağı konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.