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Ramazanda hangi yemekleri yaptık? Bir aylık ramazan menüsü

Bir ay boyunca ramazanın ruhuna uygun, hafif ve birbirine uygun menüleri sizlere sunuyoruz..

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:27
Ramazanda hangi yemekleri yaptık? Bir aylık ramazan menüsü

Ramazanın her günü için, boş mideleri şenlendirecek tarifleri sunduğumuz menüleri bir araya getirdik..

günün iftar menüsü

Çorbası ve püresiyle mideniz rahatlarken, harika bir etle doyduğunuzu hissedeceksiniz. 

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Geleneksel lezzetlerin bir araya geldiği harika yemekler ve farklı bir tatlı tarifini barındıran menü.

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

günün iftar menüsü

Bütün lezzetleri içinde barındıran kağıt kebabının yanında mis gibi bir humus. Sizi yormayacak bir çorba ve nefis şerbetli tatlısıyla uyumu yakalamış bir menü.

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Dövme mısırlı bir çorba! Çok bilinmeyen ama harika bir lezzete sahip olan bu çorba menüyü zenginleştirirken, tavuk ve salatayla uyum yakalıyor. 

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Dolu dolu tabaklar ve tıka basa dolu bir mide için hazırlanmış muntazam uyumlu bir menü.

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Geleneksel damak tadlarımızı bir araya getiren mükemmel bir menü. Mantı yanına ne yapsam diye düşünenler buraya..

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Makarnaya hayır diyemeyenler ve patlıcanla kombinleyenler için hazırlanmış bir menü. Ayrıca çok duyulmamış pratik şerbetli tatlısıyla sizi mutlu edecek.

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Acılı ezmesiyle patlıcanın uyumu göz kamaştırırken, bu menünün tatlısı kolaylığıyla vazgeçilmez oluyor.

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Rengarenk biber dolmaları, soslu karnabaharı ve domates çorbası bütün isteklerinizi karşılarken, hafif ve lezzetli tatlısıyla bu menü vazgeçilmeziniz olacak.

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Bu menüdeki ana yemek sulu bir çorba gibi doyurucu ve bütün vitaminleri içeriyor.. 

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Böreğin yanına ne yapsam diyenlere özel bir uyum..

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Bu menüdeki kar toplarını 5 dakikada yapıp, anında bitireceğinize inanamayacaksınız. Yok böyle kolay ve leziz bir tarif.

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Brokoli çorbası, kol böreğiyle nasıl mı uyum sağladı? İşte burada birleşip harika bir menü meydana getirdiler..

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Şifa deposu bir çorba ve devam yemeğiyle bu menü klasik olmasına rağmen baş tacı olacak..

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Buz gibi çorbası, yumuşak çilekli topları, minik yuvarlak patlıcan tabakları ve yardımcı yemeğiyle çocuklarınızla hazırlayabileceğiniz kolay ve bir o kadar da leziz bir menü.

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Yalancı iskenderin acısıyla tarhananın ekşisi nasılda leziz bir menü çıkardı ortaya..

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Ispanağın lezzeti lazanyayı taçlandırırken, sanki çikolata yiyormuşsunuz hissi veren çikolata muss puding tarifi sizi başka diyarlara götürecek..

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Tavuklu orman kebabı denememiş olanlar ve ıspanak çorbasına yeni bir boyutla bakmak isteyenler için yeni tarifler..

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Bu erişte ramazan ayına damgasını vurdu..

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Klasik lezzetleri bir de bu menüdeki tariflerle deneyin.

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Ispanak dolgulu tavuğun tadı damaklarınızda yer edecek. Ayrıca böyle bir sütlaç tarifi daha önce görmemiş olabilirsiniz...

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

günün iftar menüsü

Başka bir yerde daha görülmeyen patlıcan dağına bayılacaksınız.

Menüye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Şimdiden afiyet olsun..

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:27
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