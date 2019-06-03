Ramazanda hangi yemekleri yaptık? Bir aylık ramazan menüsü

Ramazanın her günü için, boş mideleri şenlendirecek tarifleri sunduğumuz menüleri bir araya getirdik..

Çorbası ve püresiyle mideniz rahatlarken, harika bir etle doyduğunuzu hissedeceksiniz.

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Geleneksel lezzetlerin bir araya geldiği harika yemekler ve farklı bir tatlı tarifini barındıran menü.

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Bütün lezzetleri içinde barındıran kağıt kebabının yanında mis gibi bir humus. Sizi yormayacak bir çorba ve nefis şerbetli tatlısıyla uyumu yakalamış bir menü.

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Dövme mısırlı bir çorba! Çok bilinmeyen ama harika bir lezzete sahip olan bu çorba menüyü zenginleştirirken, tavuk ve salatayla uyum yakalıyor.

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Dolu dolu tabaklar ve tıka basa dolu bir mide için hazırlanmış muntazam uyumlu bir menü.

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Geleneksel damak tadlarımızı bir araya getiren mükemmel bir menü. Mantı yanına ne yapsam diye düşünenler buraya..

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Makarnaya hayır diyemeyenler ve patlıcanla kombinleyenler için hazırlanmış bir menü. Ayrıca çok duyulmamış pratik şerbetli tatlısıyla sizi mutlu edecek.

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Acılı ezmesiyle patlıcanın uyumu göz kamaştırırken, bu menünün tatlısı kolaylığıyla vazgeçilmez oluyor.

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Rengarenk biber dolmaları, soslu karnabaharı ve domates çorbası bütün isteklerinizi karşılarken, hafif ve lezzetli tatlısıyla bu menü vazgeçilmeziniz olacak.

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Bu menüdeki ana yemek sulu bir çorba gibi doyurucu ve bütün vitaminleri içeriyor..

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Böreğin yanına ne yapsam diyenlere özel bir uyum..

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Bu menüdeki kar toplarını 5 dakikada yapıp, anında bitireceğinize inanamayacaksınız. Yok böyle kolay ve leziz bir tarif.

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Brokoli çorbası, kol böreğiyle nasıl mı uyum sağladı? İşte burada birleşip harika bir menü meydana getirdiler..

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Şifa deposu bir çorba ve devam yemeğiyle bu menü klasik olmasına rağmen baş tacı olacak..

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Buz gibi çorbası, yumuşak çilekli topları, minik yuvarlak patlıcan tabakları ve yardımcı yemeğiyle çocuklarınızla hazırlayabileceğiniz kolay ve bir o kadar da leziz bir menü.

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Yalancı iskenderin acısıyla tarhananın ekşisi nasılda leziz bir menü çıkardı ortaya..

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Ispanağın lezzeti lazanyayı taçlandırırken, sanki çikolata yiyormuşsunuz hissi veren çikolata muss puding tarifi sizi başka diyarlara götürecek..

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Tavuklu orman kebabı denememiş olanlar ve ıspanak çorbasına yeni bir boyutla bakmak isteyenler için yeni tarifler..

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Bu erişte ramazan ayına damgasını vurdu..

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Klasik lezzetleri bir de bu menüdeki tariflerle deneyin.

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Ispanak dolgulu tavuğun tadı damaklarınızda yer edecek. Ayrıca böyle bir sütlaç tarifi daha önce görmemiş olabilirsiniz...

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Başka bir yerde daha görülmeyen patlıcan dağına bayılacaksınız.

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Şimdiden afiyet olsun..