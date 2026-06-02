İslam dünyasında manevi değeri yüksek zaman dilimlerinden biri olan Muharrem ayı için geri sayım başladı. Hicri yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem’in başlangıç tarihi ve bu ayın 10. gününde idrak edilen Aşure Günü, en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte, detaylar…

Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

2026 yılında Muharrem ayı 16 Haziran Salı günü başlayacak. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, İslam geleneğinde manevi açıdan özel bir dönem olarak değerlendiriliyor. Muharrem ayı, aynı zamanda Aşure Günü’nü de içinde barındırması nedeniyle her yıl milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor.

Aşure Günü ne zaman?

Aşure Günü 2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem’in 10. gününe denk gelen Aşure Günü, İslam dünyasında önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor.

Aşure orucu ne zaman tutulacak?

Aşure orucu, Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü’nde tutulabiliyor. Bununla birlikte rivayetlerde, Aşure orucunun Muharrem’in 9 ve 10. günlerinde ya da 10 ve 11. günlerinde tutulmasının daha uygun olduğuna işaret ediliyor.

Muharrem ayında oruç tutmanın hükmü nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun aktardığı bilgilere göre, Ramazan ayından sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğu belirtiliyor.

Aşure orucu farz mı?

Aşure orucu farz ibadetler arasında yer almıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aktardığı bilgilere göre, Ramazan orucunun farz kılınmasının ardından Hz. Peygamber, Aşure orucunun isteğe bağlı olarak tutulabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle Aşure orucu, isteyenlerin tutabileceği nafile ibadetlerdendir.