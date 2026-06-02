İsrail basını uyardı: Türkler, Tel Aviv’i askeri ağla sarıyor

TAHSİN HAN

Yahudi Ynet sitesindeki analizinde Amine Ayoub, Türkiye’nin sadece bölgesel emelleri olmadığını ve Libya’dan Suriye’ye bir askeri ağ inşaa etiğini yazdı. Analizde şu ifadeler dikkat çekti: “Geçen hafta İzmir yakınlarında Türkiye’nin EFES-2026 askeri tatbikatında dalgalanan elli ülkenin bayraklarının yanında, daha önce hiçbir yabancı tatbikatta görülmemiş iki bayrak daha vardı: Libya ve Suriye bayrakları. Bölgedeki askeri analistler için bu sembolizmi gözden kaçırmak imkansızdı. Türkiye artık sadece bölgesel emelleri olan bir NATO müttefiki değil. Daha bilinçli ve daha tehlikeli bir şey inşa ediyor: İsrail’in kanatlarını saran, çöken iki Arap devletinin enkazı üzerine kurulmuş ve Türk silahları, Türk insansız hava araçları ve Türk eğitmenler tarafından sağlamlaştırılmış bir askeri ağ.

50 ÜLKE KATILDI

EFES-2026’nın mekanik unsurları kendi başına etkileyiciydi. 50 ülkeden 10 binden fazla personel, Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük birleşik ve ortak tatbikatlarından biri için Ege kıyısında bir araya geldi. Türkiye’nin insansız sistemleri ön plana çıktı; Bayraktar TB3, ülkenin hafif uçak gemisi TCG Anadolu’dan doğrudan operasyon yaparken, ağır yük kapasiteli Bayraktar Akıncı da ortak operasyonları destekledi. Türkiye ayrıca, seyir füzelerinden ticari İHA’lara kadar çeşitli tehditleri önlemek için tasarlanmış, birden fazla platformu birbirine bağlayan katmanlı bir sistem olan Çelik Kubbe entegre hava ve füze savunma mimarisini de sergiledi. Tatbikat, Türk savunma sanayi hırsının canlı ateş gücüne dönüşmüş bir kataloğuydu.

TÜRKLER LİBYA’YI KONTROLE ALDI

Libya’daki iki karşıt grup da tatbikatta konuşlandı. Türkler bunu Ankara’nın ‘Tek Libya, Tek Ordu’ hedefine yönelik somut bir adım olarak nitelendirdi. Ama gerçekte stratejik konumdaki bir Kuzey Afrika devletinin Türk askeri yörüngeye dahil edilmesiydi.

Suriye’nin katılımı sayıca az olsa da, etkisi daha büyüktü. Bunun coğrafi olarak ne anlama geldiğini düşünün. Türkiye artık Trablus hükümetiyle askeri danışmanlık ilişkileri kurmuş, yeni Suriye silahlı kuvvetlerinin hamisi olarak kendini konumlandırmış. İran, Lübnan ve Suriye ile bunu 20 yıl boyunca yaptı. İran, vekil güçler, milisler aracılığıyla faaliyet gösterdi. Türkiye ise savunma bakanlıkları, imzalı mutabakatlarla faaliyet gösteriyor.

İSRAİL’E AÇIK UYARI

EFES tatbikatı, Türkiye’nin jeopolitik projesini aklamak için çok taraflı formatların meşruiyetini nasıl kullandığını da ortaya koydu. EFES-2026’ya katılanlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve düzinelerce diğer müttefik ve ortak ülke yer aldı. Suriyeli askerler Türk bayrağı altında Amerikalı ve Alman mevkidaşlarıyla birlikte eğitim gördüğünde, Ankara İran’ın vekil ağlarının asla satın alamayacağı bir şey kazanıyor:

Türkiye’yi açık düşman ilan eden İsrail, EFES-2026’yı önemsiz bir ayrıntı olarak ele alamaz. Türkiye’nin emelleri gizli değil. Erdoğan bunları açıkça dile getirdi. Soru şu ki, bölgenin geri kalanı ve özellikle İsrail, eşdeğer stratejik netlikle karşılık verecek mi, yoksa Trablus’tan Şam’a uzanan Türk merkezli askeri ağın kademeli olarak güçlenmesine, bu yapı geri döndürülemeyecek kadar yerleşene kadar izin verilecek mi? İzmir’deki bayraklar bir mesajdı. Tek gerçek soru, kimin dinlediği.”