Tesadüfen bulundu! Soğuk suda 3 saat kurtarılmayı bekledi
Hakkari Yüksekova'da pancar toplamaya giden Belkisa Baştimur, dönüş yolunda kestirme olarak kullandığı dereden geçmek isterken mahsur kaldı.
Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Gürkavak köyü Cevizli mezrasındaki evinden sabah saatlerinde çıkıp Dağlıca bölgesinde pancar toplamaya giden Belkisa Baştimur, gelirken kullandığı köprü yerine kestirme olarak düşündüğü Cevizli Deresi'nden geçmeye çalışınca mahsur kaldı.
Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle karşıya geçemeyen Belkisa Baştimur, yaklaşık 3 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Soğuk suda zor anlar yaşayan Baştimur'u, yol kontrolü için tesadüfen bölgede bulunan Özel İdare Müdürlüğü çalışanları fark etti. Ekipler, suya girip Baştimur'u kurtardı. Ekiplere teşekkür eden Baştimur, derede mahsur kaldığını ve soğuk su nedeniyle ayaklarının uyuştuğunu söyledi.