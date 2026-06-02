  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soruşturma derinleşiyor! Buca Belediyesi operasyonunda yeni gözaltılar TMSF, el konulan FETÖ dönercisini rekor fiyata satışa çıkardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’un faturası 350 milyar dolar Rusya ile Türkiye arasında beklenmedik gelişme: Diplomatik kriz patladı "Korsan Özgür"ün çakma grup toplantısı! Meclis'te "Hain Kemal" sloganları attırdı İran'a nükleer saldırı mı düzenlenecek? Korkunç açıklama GİSİAD'dan 1. Olağan Genel Kurul öncesi ‘güçlü vizyon’ mesajı: Yeni Nesil STK modelini inşa ediyoruz Sigara içen babaların bebeklerinde zeka seviyesi normalin altında kalıyor! Bari çocuklarınızı düşünü DNA'nıza zarar vermeyin! Özgür Özel yine Haçlılara ağladı: Bu kez Amerikalılara şikayet etti! Görüntüler gündem oldu! Ekrem'in yolsuzluk davaları parodi konusu oldu
Gündem Kılıçdaroğlu gündemiyle toplandılar: Aleviler Kılıçdaroğlu'nu sildi
Gündem

Kılıçdaroğlu gündemiyle toplandılar: Aleviler Kılıçdaroğlu'nu sildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kılıçdaroğlu gündemiyle toplandılar: Aleviler Kılıçdaroğlu'nu sildi

Mahkeme kararı ile CHP’nin Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik CHP içerisindeki tepkilere Aleviler de katıldı. Aleviler için sembolik bir öneme sahip Hacıbektaş ilçesinde daha önce isminin verildiği kültür merkezinden Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı kaldırıldı.

Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi Belediye Meclisi bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının kültür merkezinden kaldırılmasına yönelik öneriyi görüşmek üzere toplandı. Görüşme sonucunda Hacıbektaş Belediye Meclisi Kararı ile Kılıçdaroğlu’nun adı kültür merkezinden silindi. Yapılan oylamada bir üyenin çekimser kaldığı, bir üyenin ret oyuna karşın çoğunluk olarak karar alındı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim’in karara çekimser kaldığı da öğrenildi.

TEMELİNİ İNÖNÜ ATMIŞTI

Kültür merkezinin temeli, eski Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Eğer döneminde, SHP Genel Başkanı merhum Erdal İnönü ve dönemin Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafından atılmıştı. Yapı o dönemde Hacıbektaş Amfi Tiyatrosu olarak biliniyordu. Uzun yıllar atıl kalan bina, 2014 yılında dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun öncülüğünde kapsamlı bir tadilatla ayağa kaldırıldı. Dönemin Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ve meclis kararıyla da binaya sürpriz yapılarak "Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi" adı verildi.

KILIÇDAROĞLU ZATEN İSTEMEMİŞTİ

Açılışı bizzat gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, o dönem belediye yönetiminin bu sürprizine karşı çıkarak isminin kullanılmamasını rica etmiş ve "Kültür Merkezine benim ismimin verilmesi aleyhimde kullanılabilir, bunu yanlış değerlendirebilirler ve sanki benim isteğimle verilmiş gibi düşünülebilir. Oysa ben böyle bir şey istemedim. Mümkünse ismini değiştirseniz sevinirim" demişti. Kılıçdaroğlu’nun 12 yıl önceki bu talebi, o dönemin belediye meclis üyeleri tarafından kabul edilmemiş ve isim aynen korunmuştu.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kızıl

chp yi aleviler ele geçirmişti ermeniler tekrar geri dönünce kaos çıkardılar

HAMDİ

Kılıçdaroğlu nafile işler peşinde..Bunların gözü tamamen dönmüş.Tek amaçları ,Tayyip Erdoğanı indirmek..Bunun için bütün şeytanı güçlerle işbirliği içindeler. Onların seçmeni tamamen konsolide olmuş durumda..Sorun,bizim yalaka ve çıkarcı sağ partilerde..
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23