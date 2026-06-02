Kılıçdaroğlu gündemiyle toplandılar: Aleviler Kılıçdaroğlu'nu sildi

Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi Belediye Meclisi bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının kültür merkezinden kaldırılmasına yönelik öneriyi görüşmek üzere toplandı. Görüşme sonucunda Hacıbektaş Belediye Meclisi Kararı ile Kılıçdaroğlu’nun adı kültür merkezinden silindi. Yapılan oylamada bir üyenin çekimser kaldığı, bir üyenin ret oyuna karşın çoğunluk olarak karar alındı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim’in karara çekimser kaldığı da öğrenildi.

TEMELİNİ İNÖNÜ ATMIŞTI

Kültür merkezinin temeli, eski Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Eğer döneminde, SHP Genel Başkanı merhum Erdal İnönü ve dönemin Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafından atılmıştı. Yapı o dönemde Hacıbektaş Amfi Tiyatrosu olarak biliniyordu. Uzun yıllar atıl kalan bina, 2014 yılında dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun öncülüğünde kapsamlı bir tadilatla ayağa kaldırıldı. Dönemin Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ve meclis kararıyla da binaya sürpriz yapılarak "Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi" adı verildi.

KILIÇDAROĞLU ZATEN İSTEMEMİŞTİ

Açılışı bizzat gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, o dönem belediye yönetiminin bu sürprizine karşı çıkarak isminin kullanılmamasını rica etmiş ve "Kültür Merkezine benim ismimin verilmesi aleyhimde kullanılabilir, bunu yanlış değerlendirebilirler ve sanki benim isteğimle verilmiş gibi düşünülebilir. Oysa ben böyle bir şey istemedim. Mümkünse ismini değiştirseniz sevinirim" demişti. Kılıçdaroğlu’nun 12 yıl önceki bu talebi, o dönemin belediye meclis üyeleri tarafından kabul edilmemiş ve isim aynen korunmuştu.