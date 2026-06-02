Emniyet müdürünün yanında kafasından 2 kez vuruldu! Barış yemeğinde kanlı infaz!

Uyuşturucu ticareti şüphesiyle 2000 yılında İsviçre'nin Zürih kentinde yakalanan ancak silahlı elemanları tarafından hapisten kaçırılan Sırp çete lideri Aleksandar Nešović'in geçen ay pusuya düşürülerek öldüğü ortaya çıktı.

İsviçre basınına göre tutuklandığında 26 yaşında olan Nešović, bir gün diş ağrısı şikayetiyle cezaevinden doktora götürüldü. Muayene sırasında silahlı ve maskeli kişilerin görevlileri tehdit etmesi üzerine kendisini bekleyen Mercedes'e binerek kaçan Nešović'in nerede olduğu ancak 26 yıl sonra öğrenildi.

LÜKS RESTORANDA PUSU KURULDU

Gazetenin aktardığına göre Nešović 12 Mayıs 2026'da uzun süredir düşmanı olan Sasa Vukovic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya geldi.

İddialara göre buluşma, taraflar arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmek amacıyla polis tarafından organize edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre toplantıya Belgrad Emniyet Müdürü Veselin Milić de katıldı. Ancak görüşme planlandığı gibi gitmedi. İddiaya göre Vukovic, restorana gizlice sokulan silahla Nešović'in başına iki el ateş etti. Silahın Vukovic'e eşi tarafından ulaştırıldığı öne sürüldü.

CESEDİ BETONLA DOLDURULMUŞ VARİLDEN ÇIKTI

Saldırının ardından kendisinden haber alınamayan Nešović'in ortağının yaptığı kayıp ihbarının ardından başlayan soruşturma sonucunda yanmış bir ceset bulundu.

Yetkililer söz konusu cesedin betonla doldurulmuş bir petrol varilinin içine yerleştirildiğini ve gömüldüğünü belirledi. DNA incelemesi sonucunda cesedin Aleksandar Nešović'e ait olduğu tespit edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Skandal cinayetin ortaya çıkmasının ardından yetkililer, barış yemeğini organize etmenin yanı sıra cesedin ortadan kaldırılması ve cinayetin örtbas edilmesinde de polisin parmağı olup olmadığını araştırmaya başladı. Belgrad Emniyet Müdürü Veselin Milić görevden alındı ve birkaç polis memuruyla birlikte gözaltına alındı. Restoranın sahibi, bir çalışan, cinayeti işleyen mafya babası Sasa Vukovic ve silahı içeri sokan karısı da gözaltına alındı.