  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek ve Çiftçi'den Bahçeli'ye ziyaret! Konu: Milli meseleler! İşçiler belediye kapısında kendisi tatildeydi! Phuket'çi başkanın son görüntüsü ortaya çıktı Soruşturma derinleşiyor! Buca Belediyesi operasyonunda yeni gözaltılar TMSF, el konulan FETÖ dönercisini rekor fiyata satışa çıkardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’un faturası 350 milyar dolar Rusya ile Türkiye arasında beklenmedik gelişme: Diplomatik kriz patladı "Korsan Özgür"ün çakma grup toplantısı! Meclis'te "Hain Kemal" sloganları attırdı İran'a nükleer saldırı mı düzenlenecek? Korkunç açıklama GİSİAD'dan 1. Olağan Genel Kurul öncesi ‘güçlü vizyon’ mesajı: Yeni Nesil STK modelini inşa ediyoruz Sigara içen babaların bebeklerinde zeka seviyesi normalin altında kalıyor! Bari çocuklarınızı düşünü DNA'nıza zarar vermeyin!
Dünya Emniyet müdürünün yanında kafasından 2 kez vuruldu! Barış yemeğinde kanlı infaz!
Dünya

Emniyet müdürünün yanında kafasından 2 kez vuruldu! Barış yemeğinde kanlı infaz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Emniyet müdürünün yanında kafasından 2 kez vuruldu! Barış yemeğinde kanlı infaz!

2000 yılında İsviçre'de silahlı operasyonla cezaevinden kaçırılan Sırp çete litesi Aleksandar Nešović, bunca yıl yakalanamazken geçen Belgrad’da emniyet müdürünün güvencesiyle gittiği barış yemeğinde düşmanı tarafından kafasından vurularak öldürüldü. Cesedi ise beton dolu bir varille gömülmüş halde bulundu.

Uyuşturucu ticareti şüphesiyle 2000 yılında İsviçre'nin Zürih kentinde yakalanan ancak silahlı elemanları tarafından hapisten kaçırılan Sırp çete lideri Aleksandar Nešović'in geçen ay pusuya düşürülerek öldüğü ortaya çıktı.

İsviçre basınına göre tutuklandığında 26 yaşında olan Nešović, bir gün diş ağrısı şikayetiyle cezaevinden doktora götürüldü. Muayene sırasında silahlı ve maskeli kişilerin görevlileri tehdit etmesi üzerine kendisini bekleyen Mercedes'e binerek kaçan Nešović'in nerede olduğu ancak 26 yıl sonra öğrenildi.

LÜKS RESTORANDA PUSU KURULDU

Gazetenin aktardığına göre Nešović 12 Mayıs 2026'da uzun süredir düşmanı olan Sasa Vukovic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya geldi.

İddialara göre buluşma, taraflar arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmek amacıyla polis tarafından organize edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre toplantıya Belgrad Emniyet Müdürü Veselin Milić de katıldı. Ancak görüşme planlandığı gibi gitmedi. İddiaya göre Vukovic, restorana gizlice sokulan silahla Nešović'in başına iki el ateş etti. Silahın Vukovic'e eşi tarafından ulaştırıldığı öne sürüldü.

CESEDİ BETONLA DOLDURULMUŞ VARİLDEN ÇIKTI

Saldırının ardından kendisinden haber alınamayan Nešović'in ortağının yaptığı kayıp ihbarının ardından başlayan soruşturma sonucunda yanmış bir ceset bulundu.

Yetkililer söz konusu cesedin betonla doldurulmuş bir petrol varilinin içine yerleştirildiğini ve gömüldüğünü belirledi. DNA incelemesi sonucunda cesedin Aleksandar Nešović'e ait olduğu tespit edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Skandal cinayetin ortaya çıkmasının ardından yetkililer, barış yemeğini organize etmenin yanı sıra cesedin ortadan kaldırılması ve cinayetin örtbas edilmesinde de polisin parmağı olup olmadığını araştırmaya başladı. Belgrad Emniyet Müdürü Veselin Milić görevden alındı ve birkaç polis memuruyla birlikte gözaltına alındı. Restoranın sahibi, bir çalışan, cinayeti işleyen mafya babası Sasa Vukovic ve silahı içeri sokan karısı da gözaltına alındı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

The goodfather.
Halka hesap verecekler! CHP'li İmamoğlu'nun organize suç örgütü davasında rezaletler deşifre oluyor
Gündem

Halka hesap verecekler! CHP'li İmamoğlu'nun organize suç örgütü davasında rezaletler deşifre oluyor

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ..
Popüler kültür adı altında kölelik düzeni! Genç kızlara örnek sunulan "Manifest" grubunun prangaları ifşa oldu
Gündem

Popüler kültür adı altında kölelik düzeni! Genç kızlara örnek sunulan "Manifest" grubunun prangaları ifşa oldu

Batı menşeili popüler kültürün ve modern eğlence endüstrisinin genç kızlara "özgürlük, şöhret ve ışıltılı hayat" vaadiyle sunduğu maske bir ..
Korkunç patlamada ağır bilanço! 55 ölü, 70'ten fazla yaralı
Dünya

Korkunç patlamada ağır bilanço! 55 ölü, 70'ten fazla yaralı

Myanmar'ın Çin Halk Cumhuriyeti sınırına yakın Shan eyaletinde meydana gelen patlama sonucu en az 55 kişi öldü, 70'ten fazla kişi de yaralan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23