Ramazanın 23. günü | Günün iftar menüsü 28.05.2019 Ramazanın son demlerinde sizler için hazırladığımız birbirinden leziz tarifler..

Tavuk suyuna şehriye çorbası Malzemeler 4 su bardağı su

1 su bardağı şehriye

yarım tavuk göğsü

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

tuz, karabiber

1 yemek kaşığı un Yapılışı Tencereye yağları alın. Eridikten sonra biberleri ekleyin. Bir kenarda tavuk göğsünü 4 - 5 bardak suyla haşlayın ve eti küçük parçalara bölün. Kavrulan biberlerin üzerine unu ekleyin ve kokusunun çıkmasını sağlayın. Ardından tavuk suyunu tencereye tavuklarla birlikte ilave edin. Ispanaklı lazanya Malzemeler Yarım paket lazanya

1 soğan

400 gr ıspanak

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvıyağ Beşamel sosu için; 3 su bardağı süt

1,5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağ

tuz, karabiber Üzeri için; Rendelenmiş kaşar peyniri Yapılışı Yağları tencereye alıp soğanı soteleyin. Ispanakları incecik kesip soğanın üzerine ekleyin. Çok ölmesine izin vermeden yarı çiğ halde baharatlarını ekleyip ocaktan alın. Bir kenarda beşamel sosu yapın. Fırın kabınıza önce beşamel sos, ardından lazanyayı ve en son ıspanağı koyun. Sırasıyla bütün işlemleri bitirdikten sonra üzerine beşamel sosu ekleyin. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirip fırından çıkarın. Üzerine peyniri ekleyip fırına tekrar koyun. Üzeri fırından çıkarın. Haydari Malzemeler 2 yemek kaşığı tereyağ

2 tatlı kaşığı nane

tuz

1 diş sarımsak

1 salatalık

100 gr süzme yoğurt

100 gr normal yoğurt Yapılışı Tereyağın içine sarımsağı ekleyin ve kavurun. Üzerine nanaeyi ekleyin. Yakmadan ocaktan alın. Yoğurtları ve tuzu ekleyip karıştırın. Yoğurt ve nanae sosunu ekleyin karıştırın. Dolapta bekletip içine salatalıkları ekleyin. Kakaolu muss puding Malzemeler 4 su bardağı süt

5 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağ

vanilya

1 paket krema

140 gram çikolata Tabanı için; Bisküvi parçaları Yapılışı Öncelikle kremayı 10 dakika buzlukta bekletin. Sütü tencereye alın. Üzerine şeker, kakao ve unu alarak karıştırın. Yoğunlaşmaya başlayınca içerisine tereyağını ve vanilyayı ekleyin. 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Kremayı buzluktan çıkarıp kabartarak çırpın. Üzerine benmari usulü eritilmiş çikolatayı ekleyip karıştırın. Pudingle kremayı havası sönmeden birleştirin. Bir kup içerisine bisküviyi alarak üzerine muss pudingi dökün. 3 - 4 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Bir önceki günün menüsüne bakmanızı tavsiye ederim. Afiyet olsun..

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.