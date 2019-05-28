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Ramazanın 23. günü | Günün iftar menüsü 28.05.2019

Ramazanın son demlerinde sizler için hazırladığımız birbirinden leziz tarifler..

28 Mayıs 2019 Salı 20:24
Ramazanın 23. günü | Günün iftar menüsü 28.05.2019

Tavuk suyuna şehriye çorbası

Malzemeler

  • 4 su bardağı su
  • 1 su bardağı şehriye
  • yarım tavuk göğsü
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • tuz, karabiber
  • 1 yemek kaşığı un

Yapılışı

Tencereye yağları alın. Eridikten sonra biberleri ekleyin. 

Bir kenarda tavuk göğsünü 4 - 5 bardak suyla haşlayın ve eti küçük parçalara bölün.

Kavrulan biberlerin üzerine unu ekleyin ve kokusunun çıkmasını sağlayın.

Ardından tavuk suyunu tencereye tavuklarla birlikte ilave edin.

 

Ispanaklı lazanya

Malzemeler

  • Yarım paket lazanya
  • 1 soğan
  • 400 gr ıspanak
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı sıvıyağ

Beşamel sosu için;

  • 3 su bardağı süt
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • tuz, karabiber

Üzeri için;

  • Rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı

Yağları tencereye alıp soğanı soteleyin. Ispanakları incecik kesip soğanın üzerine ekleyin.

Çok ölmesine izin vermeden yarı çiğ halde baharatlarını ekleyip ocaktan alın.

Bir kenarda beşamel sosu yapın.

Fırın kabınıza önce beşamel sos, ardından lazanyayı ve en son ıspanağı koyun.

Sırasıyla bütün işlemleri bitirdikten sonra üzerine beşamel sosu ekleyin.

180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirip fırından çıkarın.

Üzerine peyniri ekleyip fırına tekrar koyun. Üzeri fırından çıkarın.

 

Haydari

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • 2 tatlı kaşığı nane
  • tuz
  • 1 diş sarımsak
  • 1 salatalık
  • 100 gr süzme yoğurt
  • 100 gr normal yoğurt

Yapılışı

Tereyağın içine sarımsağı ekleyin ve kavurun. Üzerine nanaeyi ekleyin.

Yakmadan ocaktan alın. Yoğurtları ve tuzu ekleyip karıştırın.

Yoğurt ve nanae sosunu ekleyin karıştırın. 

Dolapta bekletip içine salatalıkları ekleyin.

 

Kakaolu muss puding

Malzemeler

  • 4 su bardağı süt
  • 5 yemek kaşığı kakao
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • vanilya
  • 1 paket krema
  • 140 gram çikolata

Tabanı için;

  • Bisküvi parçaları

Yapılışı

Öncelikle kremayı 10 dakika buzlukta bekletin.

Sütü tencereye alın. Üzerine şeker, kakao ve unu alarak karıştırın.

Yoğunlaşmaya başlayınca içerisine tereyağını ve vanilyayı ekleyin.

10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. 

Kremayı buzluktan çıkarıp kabartarak çırpın.

Üzerine benmari usulü eritilmiş çikolatayı ekleyip karıştırın.

Pudingle kremayı havası sönmeden birleştirin. 

Bir kup içerisine bisküviyi alarak üzerine muss pudingi dökün.

3 - 4 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

 

Bir önceki günün menüsüne bakmanızı tavsiye ederim.

Afiyet olsun..

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 20:24
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