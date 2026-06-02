Cumhuriyet’in X hesabına erişim engeli! Gerekçe: Milli güvenlik

Cumhuriyet gazetesinin yaklaşık 3,5 milyon takipçili X hesabı için erişim engeli kararı verildi. Karar, 29 Nisan’da Elazığ 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince alındı. Karara, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçe gösterildi.

Hesap X tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.

BİZE BİLDİRİM ULAŞMADI

Cumhuriyet yönetimi tarafından yapılan açıklamada “Gazetemizin 3.5 milyon takipçili resmi X hesabına erişim engeli getirildiği yönündeki haberleri takip etmekteyiz.

Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 29 Nisan 2026 tarihli ve 2026/2312 sayılı kararıyla ilgili avukatlarımıza bugüne kadar herhangi bir bildirim ulaşmadı. Konuya ilişkin tüm yasal girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla belirtiriz” denildi.