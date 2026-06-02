Özeller’den yine hadsiz çıkış! Asker eskisi 'darbe' imasında bulundu

Milli iradeye karşı her fırsatta kin kusan vesayet artıkları yine sahneye çıktı.

Asker eskisi Orkun Özeller, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hem seçilmiş hükümeti hem bakanları hedef alarak açıkça darbe çığırtkanlığına soyundu.

Özeller sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçtiklerimiz; iktidar ya da muhalefet ne kadar bizim irademizi yansıtıyor. Siyasetçiler Türk milletinin iradesini yansıtmıyorsa tek bir çare kalır ….” ifadelerini kullanarak darbe imasında bulundu.

Özeller daha önce de benzeri söylemlere bulunmuştu.