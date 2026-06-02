"Korsan Özgür"ün çakma grup toplantısı! Meclis'te "Hain Kemal" sloganları attırdı

Şaibeli kurultayla göreve geldikten sonra bizzat CHP’lilerin şikayeti üzerine genel başkanlıktan alınan Mersin Milletvekili Özgür Özel, Meclis’te “korsan grup toplantısı” düzenliyor. Genel başkan olmadığı halde “CHP’nin fosillerini” toplayıp salona yığan ve kendisine destek veren milletvekilleriyle kendince şov yapmaya kalkan Özgür Özel, çakma grup toplantısında FETÖ’cülerden Gezici vandallara kadar birçok “memleket muhalifi”ne selam yolladı. Bununla yetinmeyen Özgür Özel, meşru Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ise, “Hain” dedirtti, tüm salonu slogan attırdı.

Grup toplantısı öncesi, “Hain Kemal” sloganlarının yanı sıra, FETÖ’cülerin sürekli kullandığı, “Kurtuluş yok tek başına” sloganı da atıldı.

“Çakma Genel Başkan” Özgür Özel, şaibeli kurultay sonrası Ekrem İmamoğlu cephesinden rüşvet aldıklarını itiraf eden CHP’lilere hiç değinmeden, “Üç haftalık aranın ardından milletin meclisinde, olmamız gereken yerde, milletin görevlendirdiği milletvekillerimizin takdir ettiği görevimizle olmamız gereken kürsüdeyiz” diyerek konuşmasına başladı.

“Bizi soracak olursanız, biz bildiğiniz gibiyiz; biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta” diyen Özgür Özel, ardından salona, “Hain Kemal” sloganları attırdı.

Skandal sloganlar sonrası Özel şunları söyledi:

“Siz sokağı bilen, sokağı duyan, sokaktaki öfkeyi görenlersiniz ama bizim görevimiz bugün öfke seslerini, tepki seslerini bu yüce çatının altına taşımak değil; bizim görevimiz bir büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır. Son grup toplantımızdan sonra hem 19 Mayıs bayramımızı, hem mübarek Kurban Bayramımızı, hem de bayramlarımızı zehir eden birtakım gelişmeleri hep birlikte yaşadık.”

Özel şöyle devam etti:

“Bugün Gadir-i Hum Bayramı; bugün 1 milyona yakın Arap Alevi vatandaşımız, yurttaşımız cehennemin dahi ateşlerinin söndüğü ve sevginin, bağışlamanın, bağışlanmanın en üst noktaya çıktığı bu bayramda... Dün gece son seçimlerde bize yüzde 93 oy vermiş olan Samandağ ilçesinin yüzde yüzlük desteğini bize taşıyan, aktaran, dua eden, oradan bizim için dua edenlerin selamını alıyor, bütün Arap Alevi vatandaşların bu güzel bayramını yürekten kutluyorum.”

OSMAN KAVALA VE CAN ATALAY’A SELAM YOLLADI

Özel, konuşmasında tüm “memleket muhalifleri”ne selam yolladı. George Soros’un Açık Toplum Vakfı’nın Türkiye yöneticisi olan ve “Kızıl Soros” olarak tanınan, Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu belirlenen Osman Kavala’ya da mesaj gönderen Özgür Özel, şunları söyledi:

“Yine bu üç hafta içine büyük, büyük bir mücadelenin, Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratik itirazlarından olan Gezi eylemlerinin 11. yıl dönümünü de içine aldı. O dönemde hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz; Ali İsmail Korkmaz'ı, Ethem Sarısülük'ü, Abdullah Cömert'i, Mehmet Ayvalıtaş'ı, Ahmet Atakan'ı, Medeni Yıldırım'ı, Hasan Ferit Gedik'i ve evladımız Berkin Elvan'ı rahmetle anıyorum, hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Ayrıca o günlerde hepimizin yerine orada olan, çatışmayı değil, çatışmayı değil barışı, kardeşliği savunan, kimsenin burnu kanamasın diye yüreklerini ortaya koyan, ağaçları savunan, İstanbul'u savunan İstanbul Dayanışması, Taksim Dayanışması'ndan yıllar sonra bir darbe kumpası çıkardılar. Halen daha AİHM ve AYM kararlarıyla, bu kararlara rağmen içeride tutulan Tayfun Kahraman kardeşime, Sayın Osman Kavala'ya, Can Atalay'a, Mine Özerden'e, Çiğdem Mater'e selam olsun. Çok yakında kavuşacağız, çok yakında.”

“BİZİ BURAYA MİLLET GETİRDİ” HEZEYANI

Satın alınmış delegeler sayesinde genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, her zamanki, “Bizi halk seçti” yalanına sığındı. Mutlak butlan kararı sonrası koltuğu bırakamayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli arkadaşlar, hepimiz milletin seçilmiş temsilcileriyiz. Bizi buraya millet getirdi, bu görevleri millet verdi. Her ne yaşarsak yaşayalım milletin gündeminden kopamayız. Bugün halkımızın, milletimizin ağır bir ekonomik kriz altında ezildiğini hepimiz biliyoruz. 2018'den beri bitmeyen, ağırlaşarak devam eden çok yönlü bir krizin içindeyiz. Dün mayıs ayının açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı. Ve açlık sınırının 18 bin 969 liraya, yoksulluk sınırının 61 bin 788 liraya yükseldiğini gördük. Yani tüm emeklilerin, tüm emekçilerin, tüm mavi ve beyaz yakalıların, neredeyse tüm devlet memurlarının yoksulluk sınırının altında olduğu, emeklilerin ve asgari ücretlilerin açlık sınırının altında olduğu bir sürecin içindeyiz.”

CHP’Yİ NİMETTEN SAYDI

Özgür Özel, İmamoğlu’nun usulsüz diplomasına da değindi. Özel, İmamoğlu’nun geleceğini CHP’nin geleceğiyle bir tuttu, partisinin geleceğini ise “Türkiye’nin kaderi” olarak lanse etmeye kalktı. Partisinin boğazına kadar battığı pislikleri aklamak için hiçbir gerekçe bulamayan Özel, ilginç açıklamalar yaparak şunları söyledi:

“Otuz yıl önce verdiği diplomayı inkar eden benim tapumu mu tanıyacak, benim banka cüzdanıma mı değer verecek, onun namusu yarın gittiğinde geri mi ödenecek? Ülkenin ana muhalefet partisinin, ana muhalefet partisinin garantisinin olmadığı yerde devletin garantisi, sözü ne zamana kadar sürecek, lafı işte bu ülkenin, işte bu ülkenin risk primidir.”

“ZAMCI ÖZGÜR”DEN VERGİ KOMEDİSİ

CHP’li belediyelerin indirim vaat ettiği her konuda zam yapmasına gözlerini kapayan Özgür Özel, vergi oranlarına tepki göstermeye kalktı. Halk Ekmek’e gelen zamlardan, CHP’li belediyelerdeki su fiyatlarından, belediyelerdeki lüks ve şatafattan söz edemeyen Özgür Özel’in “açlık edebiyatı” yapmaya kalkışması da “bu kadarına pes” dedirtti. Özel, “Bu açlığa, bunu kısaca neden söylüyorum, bu adaletsiz yüzde 90 vergiyi almaması gerekenlerden alanların, vergi verenleri vergi verecekleri rahat bırakanların, yandaşa iltimas yapan kıyak geçen, yandaşın vergisi parayı kazanmış, vergisi hesaplanmış, tam ödenecek zamana gelmiş, burada komisyonlardan onlara af çıkaranların tarafını görmek için hepimiz tarafımızı belirlemek durumundayız.” ifadelerini kullandı.

“PARTİYİ ADAYSIZ BIRAKANLAR…”

İmamoğlu hakkındaki 4 bin sayfalık iddianameye değinmeyen, hakkındaki itiraflardan bahsedemeyen Özgür Özel, AK Parti iktidarının CHP’li “adaysız bırakmaya çalıştığını” ileri sürdü. Özel, “Milleti adaysız, milleti partisiz, kurumsuz, partiyi lidersiz ve seçimi alternatifsiz yani kendileri açısından rakipsiz ya da rakibini kendilerinin belirlediği seçimlerin şeklen olduğu, değiştirme ümidi olanların kararlılığı olanların takatsiz kaldığı, sandığa küstüğü, değiştirmek istemeyenlerin düşük katılım olanların da birileriyle iktidarlarını sürdürdükleri şekli bir demokrasiye dönmek istiyorlar” diye konuştu.

“DARBE” SÖYLEMİ

Tarihi boyunca darbecilerin safında yer tutan CHP’nin genel başkanı olduğunu zanneden Manisa Milletvekili Özgür Özel, İmamoğlu ve “suç arkadaşlarının” içeri alınmasını, “Bir sonraki iktidara darbe” olarak niteledi. Özel, “Doğrusu milletin dediği olur durur. Kendi sözü İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybederdir. Yıllar sonra İstanbul üç tercih üst üste kimin yöneteceğine karar vermiş, bundan sonra da o kişinin Türkiye'yi yönetme ihtimali belirginleşmişken işte yapılan iş bir sonraki cumhurbaşkanına, bir sonraki iktidara yapılan darbedir, şimdi yaşanan o iktidara gelecek olan partiye darbedir.” dedi.

HAİN KEMAL SLOGANLARI

Konuşmanın bu bölümünde salonda, “Hain Kemal” sloganları atıldı. Bunun üzerine Özgür Özel, “Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar... İhanet, yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur. O yüzden, o yüzden lütfen bu salonda, bu yüce çatı altında bu öfke cümlesi yerine geleceğe yönelik kuracağımız cümleleri bekleyelim. Geleceğe yönelik umut sloganları atalım!” diye konuştu.

PARTİNİN EVLADI, TARTIŞMASI

Bilindiği üzere İmamoğlu siyasete sağcı başladı ve ANAP kökenli. Buna rağmen rantı görünce CHP saflarına katıldı ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’yla birlikte İmamoğlu İnşaat devasa zengin oldu. Bunun gibi birçok CHP kökenli olmayan isim, son yıllarda partiye adeta çöreklendi. Tüm bunları görmezden gelen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez’in bir dönem kısa süre TGRT’de çalışmış olmasına tepki gösterek, “Bu partinin evladı değil” dedi.

Özel, “Burada onları tanımıyorsunuz, onları tanımıyorsunuz, onları tanımıyorsunuz. Örneğin bugün genel merkezdeki basın danışmanı bu partinin bir evladı değil, bu partinin bir evladı değil, TGRT'nin, 1,5 yıldır TGRT'den maaş alan, 1,5 yıldır her türlü haksız, edepsiz, arkadaşlarımızla uğraşan, partimizle uğraşan, yalanları köpürtenler, köpürten birisi gelmiş partide basın danışmanı olmuş, sizin helal, sizin her bir damlası helal alın teriyle kazanıp da partiye ödediğiniz aidatlarla alınmış arabalara ‘Haram mal’ diyecek kadar yerin dibine geçmişler oturuyor orada” diye konuştu.

Özel şunları söyledi: “Bugün, bugün her gün mahkeme mahkeme gezen, her gün mahkeme mahkeme gezen, butlan kovalayan, oradan buradan yalancı şahit ayarlayan, her seferinde önce inkar eden sonra pişkinlik eden, geçmişte bu partinin kanını emenler o partide şimdi devlet karşısında güya partinin avukatı olmuşlar, bizim haklı başvurumuzu haksız şekilde geri çekmeye kalkıyorlar. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada.”

ÖZEL AKİT’E ÇARPILDI

Konuşmasında Yeni Akit’i de hedef alan Özel, ağzını iyice bozarak şu cümleleri sarf etti:

“Partide ilk gün, biz partiden atıldıktan sonra hayır lokması dağıtır gibi çikolata dağıtan, canımız Ferdi’nin elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı gün, Yeni Akit Gazetesi’nde ‘Çarpıldı’ diye dalga geçenler, bugün baba evinde çikolata dağıtıyor. Evladımız Gülşah’a ölüm döşeğinde, yoğun bakımda ve vefatının ardından iftira atanlar şimdi gidip o partide göbek atıyor. Yav……r.”