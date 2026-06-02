11 kişi hayatını kaybetti! Kayalıklara çarpan tekne alabora oldu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde nehir yolculuğu faciayla sonuçlandı. Kwilu eyaletindeki Inzia Nehri üzerinde Masi ile Manimba kasabaları arasında sefer yapan bir teknenin kayalıklara çarparak alabora olduğu bildirildi. Kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Yetkililer, kaybolan yolcuların bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.