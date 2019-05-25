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Ramazanın 20. günü | İftar menüsü 25.05.2019

Ramazanın sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde, sizleri ''ne pişirsem'' derdinden kurtarıyoruz.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:00
Ramazanın 20. günü | İftar menüsü 25.05.2019
 

Kolay tatlısı, geleneksel çorbası ve uyumlu yemekleriyle bu tariflerin tadı damaklarınızda kalacak.

 

Lebeniye Çorbası 

Malzemeler

  • 1 su bardağı haşlanmış ve kabukları soyulmuş nohut
  • 3 yemek kaşığı pirinç
  • 6 su bardağı su

Köftesi için;

  • 150 gr kıyma
  • 1 orta boy rendelenmiş soğan 
  • 2 çay kaşığı nane
  • tuz, karabiber, kekik
  • 1 diş sarımsak

Kızartmak için;

  • Tereyağı

Terbiyesi için;

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 5 - 10 damla limon

 

Yapılışı

Pirinçleri iyice yıkayıp bir tencereye alın. 1 su bardağı suyu ilave edin. Geri kalan suyu kenarda kaynatın.

Tenceredeki su kaynayınca üzerine nnohutları ekleyin. 5 su bardağı kaynayan suyu da ilave edin.

Derin bir kaba köfte malzemelerini alarak iyice  yoğurun. 

Köfte harcını fındık büyüklüğünde bezeleyin. 

Köfteleri tereyağında kızartıp kenara alın.

Bir kenarda terbiyesi için, yoğurt, un ve limonu derin kaseye alarak çırğın.

Kaynayan çorbadan biraz üzerine ekleyin ve ılıtın. 

Daha sonra tencereye yoğurtlu karışımı ilave edin.

Bir taşım kaynadıktan sonra köfteleri de tencereye dökün.

10 dakika dinlendirip servis edin.

 

Fırın karnabahar

Malzemeler

  • 1 kg haşlanmış karnabahar

Sosu için

  • 2 yumurta
  • 2 diş sarımsak
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1,5 çay bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için;

  • Kaşar peyniri
  • tereyağı

 

Yapılışı

Öncelikle karnabaharları haşlayın. Bir kenara ılıması için alın.

Derince bir kaba yumurta, süt, yoğurt, sıvıyağ ve baharatları alıp iyice çırpın.

Sarımsakları rendeleyin. En son un ve kabartma tozunu ilave edin.

Haşlanmış karnabaharları harcın içerisine alarak karıştırın.

Fırın tepsinize karnabaharları dökün.

15 - 20 dakika kadar 200 derecelik fırında pişirin.

Fırından çıkarın. Üzerine kaşar peynirini dökün.

Fırına tekrar verin. Kaşarlar eriyip kızarmaya başlayınca bir tavada tereyağını eritip üzerine gezdiri.

5 dakika kadar daha bekletip fırından çıkarın.

 

Patlıcan Mezesi

Malzemeler

  • 2 adet bostan patlıcan

Harcı için;

  • 50 gr kıyma
  • 2 domates
  • 1 küçük soğan
  • 1 sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 2 - 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet biber

Üzeri için;

  • Kaşar peyniri

 

Yapılışı

Öncelikle patlıcanları iyice yıkayıp 1 parmak genişliğinde kesin ve kızartın.

Bir tavada soğanı, biberi ve yağı kavurun.

Pembeleşen soğanların üzerine salçayı, kıymayı ve sarımsağı ilave edin.

En son domatesleri ilave edip kapatın.

Patlıcanların üzerine kaşığın tersiyle bastırın, hazırladığınız harçtan koyun.

180 derecelik fırında 10 dakika pişirin. 

Fırından çıkarın ve kaşar peynirlerini ilave edip fırına tekrar koyun. 

Kaşar peynirleri eriyip kızarınca fırından çıkarın.

 

Çilekli toplar

 

Malzemeler

  • 3 su bardağı süt
  • çilekli puding
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 7 yemek kaşığı irmik
  • 1 tatlı kaşığı tereyağ
  • 1 vanilya
  • hindistan cevizi

Yapılışı

Tencereye sütü, pudingi, şekeri ve irmiği alın. 

Yavaş yavaş karıştırarak kaynamasını sağlayın.

Kaynadıktan sonra tereyağını ve vanilyasını ekleyin.

Yayvan bir tepsiye alın ve üzerini streç filmle kapatın. 

Filmin, harcın üzerine yapışmasını sağlayın.

Soğuduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp bezeleyin.

Hindistan cevizine bulayın ve yarım saat dolapta dinlendirdikten sonra servis edin.

 

Bir önceki günün menüsüne bakmanızı tavsiye ederim.

Afiyet olsun..

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:00
  1. günün menüsü
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