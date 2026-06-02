  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soruşturma derinleşiyor! Buca Belediyesi operasyonunda yeni gözaltılar TMSF, el konulan FETÖ dönercisini rekor fiyata satışa çıkardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’un faturası 350 milyar dolar Rusya ile Türkiye arasında beklenmedik gelişme: Diplomatik kriz patladı "Korsan Özgür"ün çakma grup toplantısı! Meclis'te "Hain Kemal" sloganları attırdı İran'a nükleer saldırı mı düzenlenecek? Korkunç açıklama GİSİAD'dan 1. Olağan Genel Kurul öncesi ‘güçlü vizyon’ mesajı: Yeni Nesil STK modelini inşa ediyoruz Sigara içen babaların bebeklerinde zeka seviyesi normalin altında kalıyor! Bari çocuklarınızı düşünü DNA'nıza zarar vermeyin! Özgür Özel yine Haçlılara ağladı: Bu kez Amerikalılara şikayet etti! Görüntüler gündem oldu! Ekrem'in yolsuzluk davaları parodi konusu oldu
Gündem MİT enselemişti! Selçuksports'un sahibi tutuklandı
Gündem

MİT enselemişti! Selçuksports'un sahibi tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MİT enselemişti! Selçuksports'un sahibi tutuklandı

Selcuksports isimli kaçak maç yayın platformunun yöneticisi olduğu belirlenen ve Denizli’de MİT tarafından yakalanan Selçuk Yılmaz tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ‘yasa dışı bahis’ suçuna ilişkin MİT ile ortak çalışma yapıldı. Çalışmalarda, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında Türkiye Süper Ligi müsabakalarını izleyebildiği bir internet sitesinin yetkisiz yayın yaptığı ve siteye erişim sağlayan kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilerek teşvik edildiği tespit edildi. 

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Söz konusu internet sitesini yönettiği belirlenen, kamuoyunda 'Selcuksport' olarak bilinen Selçuk Yılmaz isimli şüpheli, Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23