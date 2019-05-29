Ramazanın 24. günü için iftar menüsü 29.05.2019

Yepyeni lezzetiyle çorbası ve ana yemeğine hayran kalacağınız bir iftar menüsü sizlerle.

Kremalı ıspanak çorbası

Malzemeler

2 bağ ıspanak

4- 5 yemek kaşığı un

1 küçük pataes

1 küçük soğan

1 küçük havuç

3 yemek kaşığı tereyağ

3 yemek kaşığı sıvıyağ

yarım paket krema

4 bardak su

Yapılışı

Tencereye yağları ve soğanı alarak kavurun.

Pembeleştikten sonra havuç ve patatesleri rendeleyerek soğana ilave edin. En son ıspanakları doğrayarak tencereye ekleyin.

5 dakika sonra üzerine unu ekleyerek kokusunun çıkmasını sağlayın.

4 bardak su ilave edin ve kaynamasını bekleyin.

Kaynadıktan sonra blenderdan geçirip kremasını ilave edin. 10 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın.

Tavuklu orman kebabı

Malzemeler

250 gr tavuk eti

1 adet soğan

1 adet havuç

1 patates

100 gr mantar

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı un

Yapılışı

Öncelikle tavukları kuşbaşı doğrayın. Etleri un ve sıvıyağ ile harmanlayın.

Tavada etleri kavurun ve çok pişmeden çıkarın.

Aynı tencerede kalan yağın üzerine, tereyağını, soğanı ve sarımsağı ekleyip kavurun.

Patates ve havucu da ekleyip sebzelerin hafif rengi dönünce üzerine mantarları ilave edin.

Üzerini geçecek şekilde suyu ilave edip orta ateşte pişirin.

(Dilerseniz kekik ve tereyağını bir tavada kızdırıp sos olarak ilave edebilirsiniz.)

Kuş üzümlü fıstıklı pilav

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

3,5 su bardağı kaynar su ya da et suyu

5 yemek kaşığı kuş üzümü

5 yemek kaşığı fıstık

1 tatlı kaşığı salça

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağı

tuz, karabiber

Yapılışı

Yağları tavaya alın ve fıstıkları üzerine ekleyin. Fıstıkların rengi döndükten sonra salça ve pirinçleri ekleyin.

Kavrulduktan sonra kuş üzümlerini de tavaya ilave edin.

Tuzunu ayarladıktan sonra suyunu ilave edip 5 dakika pişirin.

Ardından üzerine karabiberi ilave edip suyunu çekene kadar pişirin.

Kalbura bastı

Malzemeler

1 yumurta

2,5 yemek kaşığı yoğurt

2,5 yemek kaşığı irmik

250 gr tereyağı

4 su abrdağı un

1 paket akbartma tozu

1 paket vanilya

3 damla limon

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

3 damla limon suyu

Üzeri için;

Toz fıstık

Yapılışı

Öncelikle şerbeti için şekeri ve suyu kaynatıp, üzerine limon suyunu ekleyin.

5 - 10 dakika daha kaynatıp soğumaası için kenara alın.

Derin bir kaba tereyağı, yoğurt, yumurta, vanilya, limon suyu ve irmiği alın. Malzemeler bütünleşince 10 dakika kadar yoğurun.

Unu, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edin. Bir süre daha yoğurduktan sonra minik bezelere ayırın.

Bir elek ya da rende üzerinde bastırarak şekil verin.

Tepsiye dizip, önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerine soğuk şerbeti dökün.

Fıstıkla süsleyip, soğuduktan sonra servis edin.

Bir önceki günün menüsüne bakmanızı tavsiye ederim.

Afiyet olsun..