Ramazanın 24. günü için iftar menüsü 29.05.2019
Birbiriyle uyumlu ve kolay ramazan menüsü29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:05
Yepyeni lezzetiyle çorbası ve ana yemeğine hayran kalacağınız bir iftar menüsü sizlerle.
Kremalı ıspanak çorbası
Malzemeler
- 2 bağ ıspanak
- 4- 5 yemek kaşığı un
- 1 küçük pataes
- 1 küçük soğan
- 1 küçük havuç
- 3 yemek kaşığı tereyağ
- 3 yemek kaşığı sıvıyağ
- yarım paket krema
- 4 bardak su
Yapılışı
Tencereye yağları ve soğanı alarak kavurun.
Pembeleştikten sonra havuç ve patatesleri rendeleyerek soğana ilave edin. En son ıspanakları doğrayarak tencereye ekleyin.
5 dakika sonra üzerine unu ekleyerek kokusunun çıkmasını sağlayın.
4 bardak su ilave edin ve kaynamasını bekleyin.
Kaynadıktan sonra blenderdan geçirip kremasını ilave edin. 10 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın.
Tavuklu orman kebabı
Malzemeler
- 250 gr tavuk eti
- 1 adet soğan
- 1 adet havuç
- 1 patates
- 100 gr mantar
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı un
Yapılışı
Öncelikle tavukları kuşbaşı doğrayın. Etleri un ve sıvıyağ ile harmanlayın.
Tavada etleri kavurun ve çok pişmeden çıkarın.
Aynı tencerede kalan yağın üzerine, tereyağını, soğanı ve sarımsağı ekleyip kavurun.
Patates ve havucu da ekleyip sebzelerin hafif rengi dönünce üzerine mantarları ilave edin.
Üzerini geçecek şekilde suyu ilave edip orta ateşte pişirin.
(Dilerseniz kekik ve tereyağını bir tavada kızdırıp sos olarak ilave edebilirsiniz.)
Kuş üzümlü fıstıklı pilav
Malzemeler
- 2 su bardağı pirinç
- 3,5 su bardağı kaynar su ya da et suyu
- 5 yemek kaşığı kuş üzümü
- 5 yemek kaşığı fıstık
- 1 tatlı kaşığı salça
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvıyağı
- tuz, karabiber
Yapılışı
Yağları tavaya alın ve fıstıkları üzerine ekleyin. Fıstıkların rengi döndükten sonra salça ve pirinçleri ekleyin.
Kavrulduktan sonra kuş üzümlerini de tavaya ilave edin.
Tuzunu ayarladıktan sonra suyunu ilave edip 5 dakika pişirin.
Ardından üzerine karabiberi ilave edip suyunu çekene kadar pişirin.
Kalbura bastı
Malzemeler
- 1 yumurta
- 2,5 yemek kaşığı yoğurt
- 2,5 yemek kaşığı irmik
- 250 gr tereyağı
- 4 su abrdağı un
- 1 paket akbartma tozu
- 1 paket vanilya
- 3 damla limon
Şerbeti için;
- 3 su bardağı şeker
- 3 su bardağı su
- 3 damla limon suyu
Üzeri için;
- Toz fıstık
Yapılışı
Öncelikle şerbeti için şekeri ve suyu kaynatıp, üzerine limon suyunu ekleyin.
5 - 10 dakika daha kaynatıp soğumaası için kenara alın.
Derin bir kaba tereyağı, yoğurt, yumurta, vanilya, limon suyu ve irmiği alın. Malzemeler bütünleşince 10 dakika kadar yoğurun.
Unu, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edin. Bir süre daha yoğurduktan sonra minik bezelere ayırın.
Bir elek ya da rende üzerinde bastırarak şekil verin.
Tepsiye dizip, önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerine soğuk şerbeti dökün.
Fıstıkla süsleyip, soğuduktan sonra servis edin.
Bir önceki günün menüsüne bakmanızı tavsiye ederim.
Afiyet olsun..
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