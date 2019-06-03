Günün iftar menüsü | Ramazanın son günü 03.06.2019

Koca bir ramazan geride kaldı. Son günde onu uğurlamak için mükellef bir sofra yakışır. İşte ramazanın son günü için hazırlanan şahane menümüz.

Soğuk ayran aşı çorbası

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

10 su bardağı soğuk su

1 su bardağı yarma

1,5 - 2 su bardağı yoğurt

2 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyeğı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Yapılışı

Tencereye yıkanan yarmaları alın ve üzerine suyunu ilave edin.

Yarım saat kapağı kapalı pişirdikten sonra şiştiğinden emin olduğunuz yarmaların üzerine nohutları ilave edin.

10 dakika daha kaynatıp, soğuması için ocaktan alın.

Yoğurdu bir kasede çırparak soğuyan çorbaya ekleyin.

Tereyağı, sıvıyağ ve naneyi küçük bir tencerede kavurun ve donmaması için servis esnasında, isteğe bağlı olarak, dökün.

Patlıcan dağı

Malzemeler

2 adet bostan patlıcan

250 gram kıyma

1 adet soğan

2 yeşil biber

1 tatlı kaşığı salça

4 yemek kaşığı sıvıyağ

70 gr parmesan peyniri

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

2 diş sarımsak

tuz, karabiber

maydanoz

Domates sos için;

2 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay kaşığı sarımsak tozu

bir tutam şeker

bir tutam tuz

kekik, karabiber, pulbiber

1 tatlı kaşığı sirke

- Parmesan yerine kaşar peynirini, pişme süresini kısaltarak kullanabilirsiniz.

Yapılışı

Patlıcanları halka halka doğrayıp iyice kurulayın.

Eritilmiş tereyağı ve rendelenmiş sarımsağı bir kap içerisinde harmanlayın.

Patlıcanlara bu sosu sürün ve ızgara usulü kızartın. (tava ya da tost makinasında, fazla bastırmadan)

Kızaran patlıcanları parmesan peynirinin üzerine alın.

Bir tavada soğanları ve biberi karamelize olacak şekilde yağ ile kavurun.

Üzerine sarımsakları ve eti aynı anda ilave edin.

Fazla pişirmeden salça, tuz, karabiber ve maydanozu ilave edip, ocaktan alın.

Domatesleri yağ ile başka bir tavada soteleyip, baharatlarını ve sirkesini ilave edin. Bir taşım kaynadıktan sonra kenara alın.

Fırın kabının içine patlıcanları alın ve kıymalı sosu üzerine yayın ve peynir ilave edin. Sırasıyla 3 - 4 kat olacak şekilde tekrarlayın.

180 derecelik fırında pişirip, servis esnasında domates sosu tabana yayarak ikram edin.

Humus

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut

6 yemek kaşığı tahin

1 çay kaşığı kimyon

yarım limon suyu

3 diş sarımsak

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Haşlamış olduğunuz nohutları blenderdan geçirerek üzerine bütün malzemeleri ekleyin ve püre haline gelene kadar geçirin.

Eğer blendera sığmayacak durumdaysa, her malzemeyi yarım yarım koyarak, daha sonra kalanlara da aynı işlemi uygulayarak homojen bir karışım elde edin.

İsteğe bağlı üzerine yağ ve pul biberle sos yapıp servis edebilirsiniz.

Kaymaklı irmik helvası

Malzemeler

2 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı süt

100 gr kaymak

Üzeri için;

antep fıstığı

tarçın

Yapılışı

Öncelikle yağı ve irmiği bir tencerede kavurun. İrmiği yakmadan devamlı karıştırarak renginin dönmesini sağlayın.

Derince bir kasede sütü ve şekeri iyice karıştırın.

Rengi döndükten sonra irmiklerin üzerine yavaş yavaş sütü ilave ederek kavurun.

İrmikler sütünü çekince 2 dakika daha kavurup ocaktan alın.

Sıcağı çıktıktan sonra kaseye irmik helvası, arasına kaymak ve üzerine tekrar irmik helvası koyarak bastırın.

Düz bir tabağa, kaseyi çevirip süsleyerek servis edin.

Bir önceki günün menüsüne bakmanızı tavisye ederim.

Afiyet olsun..