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Gündem Ahırının yanına dev stadyum inşa edildi! Takım da Süper Lig'e çıktı ama,,, İnat etti arazisini satmıyor!
Gündem

Ahırının yanına dev stadyum inşa edildi! Takım da Süper Lig'e çıktı ama,,, İnat etti arazisini satmıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ahırının yanına dev stadyum inşa edildi! Takım da Süper Lig'e çıktı ama,,, İnat etti arazisini satmıyor!

Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte yeniden gündeme gelen Kocaeli Stadyumu'nun yanındaki özel mülkiyete ait alan, arazi sahibi tarafından satıştan çekildi. Daha önce tartışma yaratan arazi için konuşan sahibi Aziz Bulut, satılık tabelasını indirdiğini ve satış kararından vazgeçtiğini belirterek, '”Stadyum yapılırken ben gelip burada ahır yapmadım. Hem yerelde hem de ulusal medyada gereksiz yazılar çıktı, ben de vazgeçtim” dedi.

Kocaelispor’un maçlarını oynaması için milyonlarca lira harcanarak inşa edilen devasa Kocaeli Stadyumu yeniden Türkiye gündemine oturdu. Ancak bu kez gündem yeşil sahadaki başarılar değil, stadın hemen bitişiğinde yer alan ve bir türlü çözülemeyen ahırlı arazi krizi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, stadyum çevresinde otopark ve çevre düzenlemesi yapabilmek amacıyla stadın dibindeki mülkü satın almak için uzun süredir girişimlerde bulunuyordu ancak arazinin sahibi Aziz Bulut, tekliflere adeta rest çekti. Özgür Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre, daha önce toplamda 4 bin 304 metrekarelik bu alan (ev, ahır ve arsa) için mal sahibinin belediyeden 100 milyon TL gibi astronomik bir rakam talep ettiği iddia edilmişti.

STADYUM YOKKEN BEN BURADAYDIM

Arazi sahibi Aziz Bulut, “Stadyum yapılırken ben gelip burada ahır yapmadım. Stadyum yapılmadan önce ben buradaydım. Onlar gelip benim arazimin yanına stadyum yaptı. Gitmem için de kimse bir şey söylemedi.'' ifadelerini kullandı.

Gelen tepkilere ve hakkında yapılan haberlere sinirlenen arazi sahibi, satılık tabelasını kaldırdığını duyurdu. Konuyla ilgili sitemini dile getiren Bulut, ''Ben tabelayı indirdim. Satmayacağım, vazgeçtim. Hem yerelde hem de ulusal medyada gereksiz yazılar çıktı, ben de vazgeçtim. Evin fiyatını 16 milyon yaptım. Benim başka yerlerde evlerim var ancak orayı da değerlendirecektim. Absürt haberler yapılınca vazgeçtim'' dedi. 

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