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Ramazanın 22. günü için iftar menüsü 27.05.2019

Ramazan için birbirinden şahane tarifler..

27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:50
Ramazanın 22. günü için iftar menüsü 27.05.2019

Ramazanın sonlarına doğru artan pidelerinizi değerlendireceğiniz ve tatlısıyla mest olacağınız bir menüyü sizlere sunuyorum.

Şimdiden afiyet olsun.

Tarhana çorbası

Malzemeler

  • 1 su bardağı toz tarhana
  • 1 yemek kaşığı pirinç
  • 6 - 7 bardak su
  • 5 - 6 dilim sucuk
  • 1 tatlı kaşığı somates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 3 yemek kaşığı tereyağ
  • tuz, karabiber

Yapılışı

Tencerenin içerisine tereyağı alıp eritin.

Sucukları çok küçük şekilde doğrayın. Tencerenin içerisine atın ve biraz kavurun.

Üzerine salçaları da ekleyerek bir süre daha kavurun. 

5 su bardağı ılık suyu tencereye boşaltın. Bir kenarda toz tarhanayı 1 bardak su içerisinde açın.

Kaynayan suyun içerisine tarhanayı ilave edin. Karıştırarak kaynamasını bekleyin.

Kaynadıktan sonra 5 dakika daha ocakta bekletip alın.

(Eğer uzun süre bekleyecekse, kabuk oluşmaması için kapağı kapalı şekilde bekletin)

 

Yalancı köfte iskender

Malzemeler

  • 500 gr dana kıyma (tek çekim)
  • 2 soğan
  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağı galeta unu
  • 1 yemek kaşığı un
  • tuz, karabiber, kekik, kimyon
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • arta kalan pideler

Üzeri için;

  • Tereyağ
  • 2 yemek kaşığı salça

Yapılışı

Soğanları rendeleyin. Suyunu iyice süzün.

Üzerine kıymayı, yumurtayı, baharatları, unları ve bir çay kaşığı tereyağını ekleyin. 

10 dakika kadar yoğurun ve dolapta 1 - 2 saat bekletin. 

Çıkardığınız köfteleri kızartın. 

Artan pideleri kavurup servis kabınıza alın. Üzerine köfteleri dizin.

Tereyağını gezdirin ve 220 derecelik fırında pişirin. 

Çıkarmadan 10 dakika önce salça sosunu dökerek bir süre daha fırında bırakın ve sıcak servis edin.

 

Acılı ezme

Malzemeler

  • Yarım demet maydanoz
  • 1 kuru soğan
  • 2 yeşil biber
  • 1 acı biber
  • 2 kapya biber
  • 4 domates
  • 2 diş sarımsak
  • 2 limon
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • nane 
  • karabiber
  • tuz
  • toz biber
  • sumak
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

Yapılışı

Derin bir kap içerisine; maydanoz, soğan, biberler ve domatesi ince ince keserek harmanlayın.

Başka bir kase içerisinde; 2 limonun suyunu, sarımsağı, zeytinyağını, salçaları ve baharatları koyarak karıştırın. Bu sosu, kestiğiniz sebzelerin üzerine dökün ve karıştırın.

 

Çilekli magnolia

Malzemeler

  • 2,5 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 tatlı kaşığı tereyağ
  • 200 gr labne peyniri (1 apket kremşanti de kullanılabilir.)
  • 4 - 5 adet bisküvi
  • Çilek ya da muz (isteğe göre ikisinden de koyulabilir)

Süt, toz şeker, un, nişasta ve vanilyayı tencereye koyarak karıştırın. Bırakmadan karıştırın. Yoğunlaşıp göz göz olunca tereyağını ve vanilyasını ekleyin. 5 dakika kaynatıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın. İlk sıcağı çıkınca karıştırarak dolaba koyun.

İyice soğuduğundan emin olduğunuzda labneyi veya kremşantiyi üzerine ekleyip çırpın.

Bir kup içerisine, sırayla hazırladığınız kremayı ve çilekleri koyarak orta katmanına birkaç tane bisküvi yerleştirin. 

Damak tadınıza göre, kremanın, bisküvinin ya da meyvelerin yoğunluğuna siz karar verin.

 

 Bir önceki günün menüsüne bakmanızı tavsiye ederim.

Afiyet olsun..

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:50
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