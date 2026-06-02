Yalan rüzgarına valilik 'dur' dedi! Kılıçdaroğlu afişlerinde gerçek ortaya çıktı

Tunceli Valiliği, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı billboard afişlerinin Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tarafından astırıldığı yönündeki iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu billboardlarda yer alan Kılıçdaroğlu'na ilişkin görsellerin Almanya'da yaşayan Pülümürlü bir iş insanı tarafından tamamen kendi talebi doğrultusunda ve tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmak suretiyle yayımlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, billboardların kullanım hakkı ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de açık ihale usulüyle ihale edilmiş olup ilgili firma tarafından işletilmektedir. Billboardların kullanımına ilişkin tasarruf ve içerik sorumluluğu ilgili firmaya ait olup bu alanlarda yayımlanan ilan ve görsellerin içeriğiyle valiliğimizin veya belediyemizin herhangi bir ilgisi ya da onay süreci bulunmamaktadır.

Bahse konu afişlerin hazırlanması, bastırılması, billboardlara yerleştirilmesi veya finansmanının sağlanması süreçlerinin hiçbir aşamasında Tunceli Valiliğinin ya da Tunceli Belediyesinin herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu afişlerin Valimiz Sayın Şefik Aygöl'ün talimatı, bilgisi veya yönlendirmesi doğrultusunda astırıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır."

Açıklamada, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi istendi.