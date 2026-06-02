CHP’li vekilden Karadeniz fıkrası gibi karar! “Selamı sabahı kesiyorum!”

Meclis Genel Kurulu çalışmaları sırasında bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, kurultay istemeyen milletvekilleriyle selamı sabahı kestiğini söyledi.

“KURULTAY GELENE KADAR SELAMI SABAHI KESİYORUM”

Tahsin Ocaklı açıklamasında; “Bugüne kadar açık konuştum, bugün de açık konuşuyorum. Partimizin içinde bulunduğu bu süreçte kurultay çağrısı yapmayan, örgütün iradesinin yanında net bir duruş sergilemeyen Milletvekili arkadaşlarımla kurultay gerçekleşene kadar selamı sabahı kesiyorum. Kurultay yapıldıktan sonra yeniden iletişime geçeceğim. Bilinsin istedim. Bu kişisel bir mesele değil; Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokratik geleneğine, üyelerimizin ve delegelerimizin iradesine sahip çıkma meselesidir. Kurultay yapılacak, örgüt konuşacak ve son sözü yine Cumhuriyet Halk Partililer söyleyecektir. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ve örgüt iradesinin yanındayım” ifadelerine yer verdi.