  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
VAR odası muamması! TFF: İnceleme yapıldı! Başsavcılık: İnceleme yapılmadı İstanbul'da adliyeyi karıştıran olay! Hakime tutanak tutan hakime HSK incelemesi Flydubai uçuşları askıya alındı! Tel Aviv seferinde havada bıçaklı kavga ve kaçırılma şoku! Söylemde eşitlik, icraatta renk ayrımcılığı: Vatikan’da ırkçılık skandalı! Siyahi din adamının eli havada kaldı Terörsüz Türkiye sürecine tam destek: 81 ildeki oran yüzde 57'yi geçti Ona binin; onun yüzmesi de durması da Allah’ın adıyladır... Üzerinde ayet yazılı gemi İstanbul'u ana liman ilan etti LGBT propagandası yaptıkları saptandı: T24 sitesi için kapatma kararı Gezi zekalı Boğaziçi provokatörleri iyi baksın: Fransa liselileri yaka paça paketledi TFF açıkladı! Süper Kupa'nın oynanacağı tarih belli oldu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 5’inci dalga: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Kadın - Aile Göz altı torbaları ve morluklardan bir günde kurtulmak ister misiniz? Elma çözer: Asla kullanma, tehdit ediyor
Kadın - Aile

Göz altı torbaları ve morluklardan bir günde kurtulmak ister misiniz? Elma çözer: Asla kullanma, tehdit ediyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Göz altı torbaları ve morluklardan bir günde kurtulmak ister misiniz? Elma çözer: Asla kullanma, tehdit ediyor

Güzelliğinizi gölgeleyen göz altı torbalarından ve morluklarından doğal yöntemlerle kurtulmak için haberimize buyurun! Göz sağlığınızın güvenliği için asla kimyasal saçan kremleri kullanmayın. Göz sağlığını tehdit ediyor... mucizevi meyve elma adeta ilaçlarla yarışıyor.

Göz altı morlukları uyguladığınız her yönteme, düzenli uyumanıza ve sağlıklı beslenmenize karşı yine de geçmiyorsa muhtemelen genetiktir ve tıbbi müdahale olmadan geçmesi zordur. Bunun dışında yorgunluk, uykusuzluk, alkol tüketimi, yetersiz sıvı alma, düzensiz beslenme, demir eksikliği, aşırı tuzlu gıdalar tüketmek, aşırı kafein tüketmek ve bazı böbrek hastalıkları gibi sebeplerle göz altı morlukları ve torbaları oluşur. Ayrıca yaşlanmanın ilk etkileri önce göz çevresinde görüldüğünden yaşlanma göz altı morlukları ve torbalarına neden olabilir.

Tüm bu sebeplerle öncelikle beslenmenize dikkat etmeli, bolca su tüketmeli ve düzenli uyumalısınız. Ne yazık ki günlük koşuşturmada bunların hepsini uygulamak mümkün değil.

Göz Altı Torbaları ve Morlukları İçin Evde Uygulayabileceğiniz 8 Doğal Çözüm.
Bu listemiz de sabah kalktığında aynada gördüğü göz altı torbalarına ve morluklarına hızlıca çözüm bulmak isteyenler için;

1. Soğuk kompres

Soğuk damarlarda büzüşmeye neden olur ve kılcal damarlarınızın geri çekilmesini sağlar. Soğuk kompresi birçok şekilde uygulayabilirsiniz. İlki temiz bir havlu ya da bezi buzlu suya batırarak gözünüze bir dakika boyunca bastırmanız. İkinci yöntem ise buzlukta beklettiğiniz kaşığın dış yüzeyini göz altlarınızda 1 dakika bekletmeniz. Üçüncü yöntem ise bakım ve güzellik marketlerinde bulabileceğiniz jel göz bantları. Bu jel bantları buzlukta tutuyorsunuz ve istediğiniz zaman çıkarıp gözünüze takabiliyorsunuz.

2. Patates

Evet yanlış okumadınız, patates! Patatesin içinde bulunan nişasta renk açıcı ve onarıcı etkiye sahip. Bu nedenle sabahları göz altı morluklarınızda çabucak kurtulmak için ince dilimler halinde kestiğiniz patatesleri 5-10 dakika boyunca gözlerinizde bekletebilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa kabuğu soyulmuş bir patatesi rendeleyip ince bir tülbente koyarak gözlerinizde bekletebilirsiniz.

3. Çay poşetleri

Çay hem gözlerinizden günü yorgunluğunu alacak hem de torba ve morluk oluşumunu azaltmaya yardımcı olacak. Bu yüzden soğumuş siyah çay, papatya çayı ya da yeşil çay poşetini yatmadan önce 10 dakika boyunca gözlerinizde bekletebilirsiniz. Ya da demlenmiş çayı küçük bir kaseye alıp soğuttuktan sonra pamuğu çaya batırıp gözünüzde bekletebilirsiniz. Bu yöntem sadece morluk ve torbalar için değil tüm gün bilgisayara bakmaktan veya okumaktan kaynaklanan göz yorgunluğuna da çok iyi geliyor.

4. Salatalık

Salatalık içinde bulunan vitaminler ve potasyum nedeniyle cildi yumuşatır, kırışıklıkları önler ve onarır. Tüm bu etkileriyle gözünüze koyacağınız mümkünse soğuk salatalık dilimleri morlukları hafifletecek ve torbaların azalmasını sağlayacaktır.

5. Hindistan cevizi yağı masajı

Bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağını bir yemek kaşığı badem yağıyla karıştırın ve bu karışımı bir kaba alın. Sabahları oluşan göz altı morlukları ve şişliklerinize masaj yaparak uygulayın. 20 dakika bekleyin ve ılık suyla durulayın.

6. Aloe vera

Evinizde de yetiştirebileceğiniz aloe vera bitkisinin cilt sağlığı üzerinde çok büyük etkileri vardır. Yüzyıllardan beri de göz altında oluşan torba ve morluklar için kullanılır. Bitkiden keseceğiniz bir dalın içindeki jeli göz altlarınıza masaj yaparak uygulayın ve bir süre beklettikten sonra durulayın.

7. Elma kabukları

Elma kabuklarını soyup göz altlarınızda bekletebileceğiniz gibi elmanın suyunu sıkıp pamuğu elma suyuna batırarak da göz altlarınız da bekletebilirsiniz.

Şehir efsanesine inanıp zarar etmeyin: Değiştireceğiniz ev eşyanızı satmaktan korkmayın
Şehir efsanesine inanıp zarar etmeyin: Değiştireceğiniz ev eşyanızı satmaktan korkmayın

Aktüel

Şehir efsanesine inanıp zarar etmeyin: Değiştireceğiniz ev eşyanızı satmaktan korkmayın

Isırgan otu Her derde deva: Arkasındaki sırları duyan stok yapıyor
Isırgan otu Her derde deva: Arkasındaki sırları duyan stok yapıyor

Kadın - Aile

Isırgan otu Her derde deva: Arkasındaki sırları duyan stok yapıyor

Şifa diye kullanılan bitkilerden, enzim keşfine... Bilim insanları bir şeyler peşinde: Eylül'deki ezber bozan araştırma
Şifa diye kullanılan bitkilerden, enzim keşfine... Bilim insanları bir şeyler peşinde: Eylül'deki ezber bozan araştırma

Aktüel

Şifa diye kullanılan bitkilerden, enzim keşfine... Bilim insanları bir şeyler peşinde: Eylül'deki ezber bozan araştırma

Her derde deva... Yıllardır Toroslar'da bal avcısı: Firari arıları dedektif gibi takip ediyor!
Her derde deva... Yıllardır Toroslar'da bal avcısı: Firari arıları dedektif gibi takip ediyor!

Aktüel

Her derde deva... Yıllardır Toroslar'da bal avcısı: Firari arıları dedektif gibi takip ediyor!

Esenler'de sezonun yeni adı: Sezai Karakoç
Esenler'de sezonun yeni adı: Sezai Karakoç

Kültür Sanat

Esenler'de sezonun yeni adı: Sezai Karakoç

Wi-Fi 6 nedir? Biz sizler için avantajları nelerdir paylaşıyoruz... Herkes merak ediyor
Wi-Fi 6 nedir? Biz sizler için avantajları nelerdir paylaşıyoruz... Herkes merak ediyor

Teknoloji-Bilişim

Wi-Fi 6 nedir? Biz sizler için avantajları nelerdir paylaşıyoruz... Herkes merak ediyor

62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı
62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

Kültür Sanat

62 bin 701 eser, 5 farklı tema, tek çatı... Kütahya Arkeoloji ve Maden müzesi açıldı

Şantaj siyasetine geçit yok: Hedef Cumhurbaşkanıysa bu oyunu bozarız...
Şantaj siyasetine geçit yok: Hedef Cumhurbaşkanıysa bu oyunu bozarız...

Aktüel

Şantaj siyasetine geçit yok: Hedef Cumhurbaşkanıysa bu oyunu bozarız...

Aslan ve sırtlan arasındaki ilişki sanılandan çok farklı çıktı: Aslanlar daha yararlı...
Aslan ve sırtlan arasındaki ilişki sanılandan çok farklı çıktı: Aslanlar daha yararlı...

Aktüel

Aslan ve sırtlan arasındaki ilişki sanılandan çok farklı çıktı: Aslanlar daha yararlı...

Ters çevrilerek çay demleyen termosu duyan şaşırdı: Şok etkisi yaptı
Ters çevrilerek çay demleyen termosu duyan şaşırdı: Şok etkisi yaptı

Kadın - Aile

Ters çevrilerek çay demleyen termosu duyan şaşırdı: Şok etkisi yaptı

Bakan Ersoy duyurdu... Sardes ve Bintepe’de yüksek teknoloji nöbeti: Artık gökyüzünden korunacak...
Bakan Ersoy duyurdu... Sardes ve Bintepe’de yüksek teknoloji nöbeti: Artık gökyüzünden korunacak...

Kültür Sanat

Bakan Ersoy duyurdu... Sardes ve Bintepe’de yüksek teknoloji nöbeti: Artık gökyüzünden korunacak...

Saniyeler içinde banyonuzu misler gibi uçucu yağ ile kokutun... 2-3 damla yetiyor
Saniyeler içinde banyonuzu misler gibi uçucu yağ ile kokutun... 2-3 damla yetiyor

Kadın - Aile

Saniyeler içinde banyonuzu misler gibi uçucu yağ ile kokutun... 2-3 damla yetiyor

Hem faydalı kem küçük... Çin hurması: Adını çoğu kişi bilmiyor! O besin zengin içeriğiyle öne çıkıyor
Hem faydalı kem küçük... Çin hurması: Adını çoğu kişi bilmiyor! O besin zengin içeriğiyle öne çıkıyor

Kadın - Aile

Hem faydalı kem küçük... Çin hurması: Adını çoğu kişi bilmiyor! O besin zengin içeriğiyle öne çıkıyor

Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz... Tansiyon ve şeker hastaları özellikle dikkat etmeli! Gözden kaçırmayın...
Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz... Tansiyon ve şeker hastaları özellikle dikkat etmeli! Gözden kaçırmayın...

Kadın - Aile

Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz... Tansiyon ve şeker hastaları özellikle dikkat etmeli! Gözden kaçırmayın...

Suya 1 kaşık ekleyin: Mideyi rahatlatıyor, bağırsak sistemini çalıştırıyor! Özelliği bakın ne oluyor...
Suya 1 kaşık ekleyin: Mideyi rahatlatıyor, bağırsak sistemini çalıştırıyor! Özelliği bakın ne oluyor...

Kadın - Aile

Suya 1 kaşık ekleyin: Mideyi rahatlatıyor, bağırsak sistemini çalıştırıyor! Özelliği bakın ne oluyor...

Kalp sağlığında uzmanlar dikkat çekti: 4 kritik uyarı... Çaresiz değilsiniz...  İşte çare olacak öneriler
Kalp sağlığında uzmanlar dikkat çekti: 4 kritik uyarı... Çaresiz değilsiniz...  İşte çare olacak öneriler

Sağlık

Kalp sağlığında uzmanlar dikkat çekti: 4 kritik uyarı... Çaresiz değilsiniz...  İşte çare olacak öneriler

Norveç ülkesinde gardiyanlar silah taşımıyor: Dünyanın en ilginç 7 hapishane kuralı
Norveç ülkesinde gardiyanlar silah taşımıyor: Dünyanın en ilginç 7 hapishane kuralı

Dünya

Norveç ülkesinde gardiyanlar silah taşımıyor: Dünyanın en ilginç 7 hapishane kuralı

Doğalgaz faturalarınızı düşürecek 3 yöntem: Görenler inanamadı... Herkes en çok bu yöntemi deniyor
Doğalgaz faturalarınızı düşürecek 3 yöntem: Görenler inanamadı... Herkes en çok bu yöntemi deniyor

Kadın - Aile

Doğalgaz faturalarınızı düşürecek 3 yöntem: Görenler inanamadı... Herkes en çok bu yöntemi deniyor

Resmen 10 şey değeri yok ediyor: Evde yaptığınız kahve neden kafedeki gibi olmuyor? Bunu yapma
Resmen 10 şey değeri yok ediyor: Evde yaptığınız kahve neden kafedeki gibi olmuyor? Bunu yapma

Kadın - Aile

Resmen 10 şey değeri yok ediyor: Evde yaptığınız kahve neden kafedeki gibi olmuyor? Bunu yapma

Keçiboynuzu unlu kek: Tereddüt etmeyin kabartma tozu katın! Yapmayan bin pişman, ortaya çıkan göreceksiniz
Keçiboynuzu unlu kek: Tereddüt etmeyin kabartma tozu katın! Yapmayan bin pişman, ortaya çıkan göreceksiniz

Kadın - Aile

Keçiboynuzu unlu kek: Tereddüt etmeyin kabartma tozu katın! Yapmayan bin pişman, ortaya çıkan göreceksiniz

Bu 5 belirtiye dikkat: Nefes darlığı, göğüste sıkışmaya deyip geçmeyin: Akciğerleri nefessiz bırakıyor
Bu 5 belirtiye dikkat: Nefes darlığı, göğüste sıkışmaya deyip geçmeyin: Akciğerleri nefessiz bırakıyor

Sağlık

Bu 5 belirtiye dikkat: Nefes darlığı, göğüste sıkışmaya deyip geçmeyin: Akciğerleri nefessiz bırakıyor

Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi: Nohut tava tarifi ve püf noktası! Sebze ile pişiyor, ünü yurt dışına bile çıkıyor...
Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi: Nohut tava tarifi ve püf noktası! Sebze ile pişiyor, ünü yurt dışına bile çıkıyor...

Kadın - Aile

Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi: Nohut tava tarifi ve püf noktası! Sebze ile pişiyor, ünü yurt dışına bile çıkıyor...

Japonların yüzyıllık sırrı ortaya çıktı: 'Kan grubu teorisi' yapılıyor
Japonların yüzyıllık sırrı ortaya çıktı: 'Kan grubu teorisi' yapılıyor

Sağlık

Japonların yüzyıllık sırrı ortaya çıktı: 'Kan grubu teorisi' yapılıyor

En faydalı protein, vitamin ve mineraller sağlığınız için çok önemli: Yapay zeka hamsiyi işaret etti
En faydalı protein, vitamin ve mineraller sağlığınız için çok önemli: Yapay zeka hamsiyi işaret etti

Kadın - Aile

En faydalı protein, vitamin ve mineraller sağlığınız için çok önemli: Yapay zeka hamsiyi işaret etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23