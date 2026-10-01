Göz altı torbaları ve morluklardan bir günde kurtulmak ister misiniz? Elma çözer: Asla kullanma, tehdit ediyor

Göz altı morlukları uyguladığınız her yönteme, düzenli uyumanıza ve sağlıklı beslenmenize karşı yine de geçmiyorsa muhtemelen genetiktir ve tıbbi müdahale olmadan geçmesi zordur. Bunun dışında yorgunluk, uykusuzluk, alkol tüketimi, yetersiz sıvı alma, düzensiz beslenme, demir eksikliği, aşırı tuzlu gıdalar tüketmek, aşırı kafein tüketmek ve bazı böbrek hastalıkları gibi sebeplerle göz altı morlukları ve torbaları oluşur. Ayrıca yaşlanmanın ilk etkileri önce göz çevresinde görüldüğünden yaşlanma göz altı morlukları ve torbalarına neden olabilir.

Tüm bu sebeplerle öncelikle beslenmenize dikkat etmeli, bolca su tüketmeli ve düzenli uyumalısınız. Ne yazık ki günlük koşuşturmada bunların hepsini uygulamak mümkün değil.

Göz Altı Torbaları ve Morlukları İçin Evde Uygulayabileceğiniz 8 Doğal Çözüm.

Bu listemiz de sabah kalktığında aynada gördüğü göz altı torbalarına ve morluklarına hızlıca çözüm bulmak isteyenler için;

1. Soğuk kompres

Soğuk damarlarda büzüşmeye neden olur ve kılcal damarlarınızın geri çekilmesini sağlar. Soğuk kompresi birçok şekilde uygulayabilirsiniz. İlki temiz bir havlu ya da bezi buzlu suya batırarak gözünüze bir dakika boyunca bastırmanız. İkinci yöntem ise buzlukta beklettiğiniz kaşığın dış yüzeyini göz altlarınızda 1 dakika bekletmeniz. Üçüncü yöntem ise bakım ve güzellik marketlerinde bulabileceğiniz jel göz bantları. Bu jel bantları buzlukta tutuyorsunuz ve istediğiniz zaman çıkarıp gözünüze takabiliyorsunuz.

2. Patates

Evet yanlış okumadınız, patates! Patatesin içinde bulunan nişasta renk açıcı ve onarıcı etkiye sahip. Bu nedenle sabahları göz altı morluklarınızda çabucak kurtulmak için ince dilimler halinde kestiğiniz patatesleri 5-10 dakika boyunca gözlerinizde bekletebilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa kabuğu soyulmuş bir patatesi rendeleyip ince bir tülbente koyarak gözlerinizde bekletebilirsiniz.

3. Çay poşetleri

Çay hem gözlerinizden günü yorgunluğunu alacak hem de torba ve morluk oluşumunu azaltmaya yardımcı olacak. Bu yüzden soğumuş siyah çay, papatya çayı ya da yeşil çay poşetini yatmadan önce 10 dakika boyunca gözlerinizde bekletebilirsiniz. Ya da demlenmiş çayı küçük bir kaseye alıp soğuttuktan sonra pamuğu çaya batırıp gözünüzde bekletebilirsiniz. Bu yöntem sadece morluk ve torbalar için değil tüm gün bilgisayara bakmaktan veya okumaktan kaynaklanan göz yorgunluğuna da çok iyi geliyor.

4. Salatalık

Salatalık içinde bulunan vitaminler ve potasyum nedeniyle cildi yumuşatır, kırışıklıkları önler ve onarır. Tüm bu etkileriyle gözünüze koyacağınız mümkünse soğuk salatalık dilimleri morlukları hafifletecek ve torbaların azalmasını sağlayacaktır.

5. Hindistan cevizi yağı masajı

Bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağını bir yemek kaşığı badem yağıyla karıştırın ve bu karışımı bir kaba alın. Sabahları oluşan göz altı morlukları ve şişliklerinize masaj yaparak uygulayın. 20 dakika bekleyin ve ılık suyla durulayın.

6. Aloe vera

Evinizde de yetiştirebileceğiniz aloe vera bitkisinin cilt sağlığı üzerinde çok büyük etkileri vardır. Yüzyıllardan beri de göz altında oluşan torba ve morluklar için kullanılır. Bitkiden keseceğiniz bir dalın içindeki jeli göz altlarınıza masaj yaparak uygulayın ve bir süre beklettikten sonra durulayın.

7. Elma kabukları

Elma kabuklarını soyup göz altlarınızda bekletebileceğiniz gibi elmanın suyunu sıkıp pamuğu elma suyuna batırarak da göz altlarınız da bekletebilirsiniz.