Şantaj siyasetine geçit yok: Hedef Cumhurbaşkanıysa bu oyunu bozarız...

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, kamuoyunda tartışılan fon ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, meselenin sadece kişiler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Milletin parasına, devletin itibarına ve hukuk düzenine uzanan her elin üzerine gidilmelidir” dedi. Yazıcı, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik siyasi baskı oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, şu ifadeleri kullandı: “Bugün ortaya çıkan tabloya baktığımızda meselenin yalnızca birkaç isimden ibaret olmadığı açıktır. Eğer ortada suç teşkil eden bir yapı, haksız kazanç veya milletin hakkına uzanan bir el varsa bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun fark etmez. Ancak aynı zamanda şu gerçeği de görmek zorundayız: Bu mesele üzerinden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı köşeye sıkıştırmaya, hükümeti yıpratmaya ve Türkiye’de siyasi bir kaos iklimi oluşturmaya yönelik bir operasyon yürütüldüğüne dair ciddi siyasi tartışmalar bulunmaktadır.”