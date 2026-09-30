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Ters çevrilerek çay demleyen termosu duyan şaşırdı: Şok etkisi yaptı

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Ters çevrilerek çay demleyen termosu duyan şaşırdı: Şok etkisi yaptı

Çay ve suyu ayrı bölmelerde tutan yeni titanyum termosunu Xiaomi tanıttı. 500 ml kapasiteli termos, ters çevrildiğinde demlemeyi başlatıyor, yeniden dik konuma getirildiğinde ise çay yapraklarını içecekten ayırıyor.

#1
Foto - Ters çevrilerek çay demleyen termosu duyan şaşırdı: Şok etkisi yaptı

Xiaomi, Mijia ürün ailesine çıkarılabilir demleme haznesine sahip bir termos ekledi. Mijia Titanium Thermos Cup Tea-Water Separation Edition adlı ürünün fiyatı 199 yuan, yaklaşık 30 dolar olarak açıklandı. Termos için kitlesel fonlama kampanyasının 14 Ekim’de Xiaomi Youpin platformunda başlaması planlanıyor.

#2
Foto - Ters çevrilerek çay demleyen termosu duyan şaşırdı: Şok etkisi yaptı

Termosun üst kısmında, titanyum filtreyle ana gövdeden ayrılan şeffaf ve BPA içermeyen Tritan bir demleme haznesi bulunuyor. Sıcak su alt bölümde, çay yaprakları veya diğer malzemeler ise üst haznede tutuluyor. Kapalı termos ters çevrildiğinde sıcak su, filtreden geçerek demleme haznesine ulaşıyor. Haznenin şeffaf olması, kullanıcının içeceğin rengini izleyerek demleme seviyesini kontrol etmesini sağlıyor. Termos yeniden dik konuma getirildiğinde demlenen çay alt bölüme süzülüyor. Islak çay yaprakları üst haznede kalıyor, böylece içeceğin gereğinden fazla demlenmesi önleniyor. Hazne; yeşil çay, siyah çay ve oolong’un yanı sıra limon dilimleri, nane yaprakları, kurutulmuş mandalina kabuğu ve ginseng gibi malzemelerle de kullanılabiliyor.

#3
Foto - Ters çevrilerek çay demleyen termosu duyan şaşırdı: Şok etkisi yaptı

Ana gövde, çıkarılabilir filtre ve kapağın iç kaplaması titanyumdan üretiliyor. Xiaomi, kullanılan titanyumun saflığının yüzde 99’un üzerinde olduğunu belirtiyor. Demleme özelliğine ihtiyaç duyulmadığında şeffaf hazne tamamen çıkarılabiliyor. Kapak doğrudan titanyum gövdeye takılarak ürün standart bir termos olarak kullanılabiliyor. Vakum yalıtımlı termosun, içindeki sıvıyı altı saat boyunca yaklaşık 45°C sıcaklıkta tutabildiği belirtiliyor.

#4
Foto - Ters çevrilerek çay demleyen termosu duyan şaşırdı: Şok etkisi yaptı

Titanyum filtre ve çekme kulakçığı bulunan silikon sızdırmazlık halkası, temizlik için çıkarılabiliyor. Xiaomi, plastik haznenin şeklinin bozulmasını önlemek için kaynatılmaması veya yüksek sıcaklıktaki suda bekletilmemesi gerektiğini belirtiyor. Termos, Deep Space Gray ve Moonlight Silver olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak. TAVSİYE DEĞİLDİR Kaynak: Gizmochina

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