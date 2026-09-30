Ters çevrilerek çay demleyen termosu duyan şaşırdı: Şok etkisi yaptı

Termosun üst kısmında, titanyum filtreyle ana gövdeden ayrılan şeffaf ve BPA içermeyen Tritan bir demleme haznesi bulunuyor. Sıcak su alt bölümde, çay yaprakları veya diğer malzemeler ise üst haznede tutuluyor. Kapalı termos ters çevrildiğinde sıcak su, filtreden geçerek demleme haznesine ulaşıyor. Haznenin şeffaf olması, kullanıcının içeceğin rengini izleyerek demleme seviyesini kontrol etmesini sağlıyor. Termos yeniden dik konuma getirildiğinde demlenen çay alt bölüme süzülüyor. Islak çay yaprakları üst haznede kalıyor, böylece içeceğin gereğinden fazla demlenmesi önleniyor. Hazne; yeşil çay, siyah çay ve oolong’un yanı sıra limon dilimleri, nane yaprakları, kurutulmuş mandalina kabuğu ve ginseng gibi malzemelerle de kullanılabiliyor.