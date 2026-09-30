Terörsüz Türkiye sürecine tam destek: 81 ildeki oran yüzde 57'yi geçti

Türkiye’de kamuoyu araştırmaları alanında çalışmalar yürüten NOSAR, geniş örneklemli araştırmaları ve ayrıntılı demografik analizleriyle dikkat çeken yeni çalışmasını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren ‘Terörsüz Türkiye’ araştırması 81 ilde 14 bin 803 kişilik örneklemle gerçekleştirdi. CATI yöntemi kullanılan araştırmada yüzde 95 güven düzeyi ve yüzde 1,89 hata payı raporlandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği sürece ilişkin araştırmada NOSAR; verileri cinsiyet, yaş, eğitim, bölge ve katılımcıların etnik kimlik ve siyasi eğilimleri gibi kırılımlar üzerinden de analiz etti. Böylece ortaya yalnızca tek bir destek oranı değil, Türkiye'deki farklı toplumsal kesimlerin sürece yaklaşımını gösteren ayrıntılı veri tablosu çıkmış oldu.

DESTEK ORANI YÜZDE 57.3

Araştırmada katılımcıların yüzde 24,9’u ‘Kesinlikle destekliyorum’, yüzde 20,7’si ‘Destekliyorum’, yüzde 11,7’si ise ‘Kısmen destekliyorum’ yanıtını verdi. Üç kategori birlikte değerlendirildiğinde sürece olumlu yaklaşanların toplamı yüzde 57,3 olarak hesaplandı. Araştırmada destek olmayanların oranı yüzde 36,4 olarak gerçekleşirken, katılımcıların yüzde 6,3’ü ise fikir belirtmedi.

NOSAR araştırmasının bölgesel kırılımı, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine yaklaşımda dikkat çekici coğrafi farklılaşmayı ortaya koydu. Yıllardır terörden muzdarip olan Doğu Anadolu’da destek yüzde 72,4, Güneydoğu Anadolu’da ise yüzde 74,1, olarak ölçüldü. Bu oran Marmara’da yüzde 56,2, Akdeniz’de yüzde 53,5, Karadeniz’de yüzde 52,5, Ege’de yüzde 51,9 ve İç Anadolu’da yüzde 51,8 olarak gerçekleşti. Bu çerçevede ortaya çıkan tablo, terörün etkilerinin tarihsel olarak daha yoğun hissedildiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sürece yönelik olumlu yaklaşımın diğer bölgelerden yaklaşık 16 ila 22 puan daha yüksek olduğunu gösteriyor.

YAŞ, EĞİTİM VE ETNİK GRUPLARA GÖRE AYRINTILI TABLO

NOSAR’ın ayrıntılı veri çalışması eğitim durumu ve yaş gruplarındaki farklılıkları da ortaya çıkardı. Sürece yüzde 59,5 ile 45-54 yaş grubunun destek verdiği görüldü. Eğitim durumunda ise sürece ilköğretim grubu yüzde 61,3, lise mezunlar yüzde 55,2, üniversite ve üzeri ise yüzde 53,6 ile destek olduğunu açıkladı. Kendisini ‘Türk’ olarak tanımlayan katılımcılarda destek oranı yüzde 52,3, kendisini ‘Kürt’ olarak tanımlayan katılımcılarda ise destek yüzde 78,9 olarak hesaplandı. Bu veriler, araştırmanın yalnızca genel sonuç üretmek yerine toplumsal farklılıkları ayrıntılı biçimde ölçmeye odaklanan yapısını da ortaya koydu.

NOSAR’ın Eylül ayı araştırmasında öne çıkan unsur, 14 bin 803 kişilik örneklemin 81 ile yayılması ve elde edilen sonuçların çok sayıda demografik ve coğrafi değişken üzerinden incelenmesi oldu. Araştırma; genel sonuçların yanı sıra bölge, cinsiyet, yaş, eğitim ve etnik kimlik kırılımlarını ortaya koyarak Türkiye’deki toplumsal eğilimlerin çok katmanlı bir fotoğrafına da erişim imkanı sunmuş oldu.