Gezi zekalı Boğaziçi provokatörleri iyi baksın: Fransa liselileri yaka paça paketledi

Gezi Parkı kalkışmasında Türkiye’yi iç karışıklığa sevk etmek için sokakları ateşe veren, Boğaziçi’nde rektörlük binasını abluka altına alıp devletin kolluk kuvvetine kurşun asker muamelesi yapan provokatör zihniyete tokat gibi cevap Fransa'dan geldi! Lille şehrinde lise öğrencilerinin düzenlediği gösteriye polis sert bir şekilde müdahale etti.

Öve öve bitiremedikleri, "insan hakları merkezi" diye yutturmaya çalıştıkları Fransa’nın Lille şehrinde lise öğrencilerinin düzenlediği gösteri, Fransız polisinin sert ve acımasız müdahalesiyle kanlı bitti. Sokak ortasında evlatları polis dayağından geçiren Paris yönetimi, protestocu gençleri gözaltına alarak yaka paça kapı dışarı attı.

BATI’NIN 'ÖZGÜRLÜK' MASKESİ DÜŞTÜ

Kendi ülkelerinde düzeni sağlamak için görev yapan Türk polisine "orantısız güç" çamuru atan Batı sevdalısı mülhitler, Fransa sokaklarındaki bu devlet barbarlığı karşısında yine üç maymunu oynamaya başladı.

Lise çağındaki çocukları dahi yerlerde sürükleyerek paketleyen Fransız emniyeti, Avrupa’nın içinde bulunduğu toplumsal ve siyasal çöküşün en somut kanıtı oldu. Gezi maşalarının ve Boğaziçi'ndeki fonlu provokatörlerin gıptayla baktığı Batı medeniyetinin, maskesinin arkasındaki bu vahşi ve baskıcı yüzü bir kez daha deşifre oldu!

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liselilerin eylemlerinde 400’den fazla gözaltı Fransa'da liselilerin daha iyi eğitim koşulları için düzenlediği ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerde 400’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, BFMTV’de katıldığı yayında başkent Paris çevresinde yoğunlaşan dünkü eylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.Özellikle Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde olmak üzere liseleri kuşatma eylemlerinde yaşanan şiddet olaylarına tepki gösteren Nunez, bu eylemlere polis müdahalesinin "orantılı" olduğunu savundu.

Nunez, eylemlerde çoğunluğu 18 yaş altı gençler olmak üzere 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Gözaltıların hasara yol açan ve vandallık girişiminde bulunan eylemcilere yönelik olduğunu ve olaylarda 48 polisin de yaralandığını belirten Nunez, kaç öğrencinin yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray basına yaptığı açıklamada eylemler sırasındaki şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Geffray, eylemlerde 10’u öğretmen 30’dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.Öte yandan kuşatma eylemlerinin olduğu Toulouse’daki Stephane-Hessel Lisesi’nde okul yönetimine ve öğretmenlere yönelik şiddet olayları sosyal medyaya yansıdı.Okul yönetiminden bir kişinin liseliler tarafından tekmelenerek darbedildiği anlar başka bir öğrenci tarafından kayıt altına alındı.

Toulouse'daki akademisyenler öğretmenlere yönelik şiddete tepki gösterdi. Ayrıca Indre-et-Loire vilayetine bağlı Tours yakınlarındaki Balzac Lisesi'nde de devam eden kuşatma eylemlerinde bir liseli kaşından ve gözünden yaralandı.

Indre-et-Loire Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.Fransa Eğitim Bakanlığı dünkü eylemlerden 338 okulun etkilendiğini, bunların 46'sında kuşatma girişimleri olduğunu açıklamıştı.

Fransa'da liseliler eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaklaşık 10 gündür eylemlerini sürdürken, başkent Paris çevresindeki özellikle Lille, Saint-Denis, Rennes, Venissieux kentlerindeki eylemler dün şiddetlenmişti.

Eylemlerde bazı okul çevrelerinde çöpler ateşe verilmiş, güvenlik güçleri ile eylemciler arasında yer yer arbede yaşanmıştı.