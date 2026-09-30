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Spor TFF açıkladı! Süper Kupa'nın oynanacağı tarih belli oldu
Spor

TFF açıkladı! Süper Kupa'nın oynanacağı tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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TFF açıkladı! Süper Kupa'nın oynanacağı tarih belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Süper Kupa tarihini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 24.09.2026 tarihli toplantısında Turkcell Süper Kupa 2026'nın tarihleri belirlendi.

Buna göre, yarı final maçları 4 Ocak 2027 Pazartesi günü ve 5 Ocak 2027 Salı günü, final müsabakası ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak.

Bu yıl son kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, Süper Kupa Müsabakaları Statüsü uyarınca, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor; 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile de Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu ikincisi Fenerbahçe karşılaşacak.

Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, Turkcell Süper Kupa 2026'nın finalinde karşı karşıya gelecekler. Hangi eşleşmenin hangi tarihte oynanacağı, kulüpler ile birlikte yapılacak olan kura çekimi sonucunda belirlenecek.

Müsabakaların oynanacağı stadyumlar daha sonra ilan edilecek.

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