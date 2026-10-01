Minibüse kanlı pusu! 7 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye'nin Humus kentinde masum sivilleri taşıyan bir minibüse yönelik gerçekleştirilen hain silahlı saldırı bölgeyi kana buladı. Misyaf Köprüsü yakınlarında meydana gelen olayda ölüm saçan kurşunların hedefi olan araçta büyük bir facia yaşanırken, ilk belirlemelere göre çok sayıda insan hayatını kaybetti.
Suriye’de bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Suriye’nin Humus kentindeki Misyaf Köprüsü’nde bir minibüse silahlı saldırı düzenlendi.
YEDİ ÖLÜ 4 YARALI
Humus Sağlık Müdürlüğü’nden bir kaynak, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kaynak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Saldırının kim veya kimler tarafından düzenlediği henüz bilinmiyor.
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