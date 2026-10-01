  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
VAR odası muamması! TFF: İnceleme yapıldı! Başsavcılık: İnceleme yapılmadı İstanbul'da adliyeyi karıştıran olay! Hakime tutanak tutan hakime HSK incelemesi Flydubai uçuşları askıya alındı! Tel Aviv seferinde havada bıçaklı kavga ve kaçırılma şoku! Söylemde eşitlik, icraatta renk ayrımcılığı: Vatikan’da ırkçılık skandalı! Siyahi din adamının eli havada kaldı Terörsüz Türkiye sürecine tam destek: 81 ildeki oran yüzde 57'yi geçti Ona binin; onun yüzmesi de durması da Allah’ın adıyladır... Üzerinde ayet yazılı gemi İstanbul'u ana liman ilan etti LGBT propagandası yaptıkları saptandı: T24 sitesi için kapatma kararı Gezi zekalı Boğaziçi provokatörleri iyi baksın: Fransa liselileri yaka paça paketledi TFF açıkladı! Süper Kupa'nın oynanacağı tarih belli oldu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 5’inci dalga: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Gündem Minibüse kanlı pusu! 7 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Minibüse kanlı pusu! 7 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Minibüse kanlı pusu! 7 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Humus kentinde masum sivilleri taşıyan bir minibüse yönelik gerçekleştirilen hain silahlı saldırı bölgeyi kana buladı. Misyaf Köprüsü yakınlarında meydana gelen olayda ölüm saçan kurşunların hedefi olan araçta büyük bir facia yaşanırken, ilk belirlemelere göre çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Suriye’de bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Suriye’nin Humus kentindeki Misyaf Köprüsü’nde bir minibüse silahlı saldırı düzenlendi.

 

YEDİ ÖLÜ 4 YARALI

Humus Sağlık Müdürlüğü’nden bir kaynak, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kaynak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Saldırının kim veya kimler tarafından düzenlediği henüz bilinmiyor.

Sancaktepe'de kokoreç ustası Bektaş Can'ın öldürüldüğü saldırıda 8 gözaltı
Sancaktepe'de kokoreç ustası Bektaş Can'ın öldürüldüğü saldırıda 8 gözaltı

Yerel

Sancaktepe'de kokoreç ustası Bektaş Can'ın öldürüldüğü saldırıda 8 gözaltı

İsrail ateşkesi hiçe sayıp Gazze'yi kana buladı! Düzenlenen katliam saldırılarında masum canlar toprağa düştü!
İsrail ateşkesi hiçe sayıp Gazze'yi kana buladı! Düzenlenen katliam saldırılarında masum canlar toprağa düştü!

Gündem

İsrail ateşkesi hiçe sayıp Gazze'yi kana buladı! Düzenlenen katliam saldırılarında masum canlar toprağa düştü!

Bodrum'da polisi şehit eden saldırının sanığı, kanser tedavisi gördüğü hastanede öldü
Bodrum'da polisi şehit eden saldırının sanığı, kanser tedavisi gördüğü hastanede öldü

Aktüel

Bodrum'da polisi şehit eden saldırının sanığı, kanser tedavisi gördüğü hastanede öldü

Yüzde 87’si siber saldırılarla kalıcı veri kaybına uğruyor! Hackerlerin yeni hedefi perakende sektörü
Yüzde 87’si siber saldırılarla kalıcı veri kaybına uğruyor! Hackerlerin yeni hedefi perakende sektörü

Teknoloji

Yüzde 87’si siber saldırılarla kalıcı veri kaybına uğruyor! Hackerlerin yeni hedefi perakende sektörü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23