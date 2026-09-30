Ellerinizin size anlatmak istediklerine kulak verin: Tir tir titreyen eller, parmak şişliği... Hiç düşündünüz mü?
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Hiç ellerinizi yakından incelediniz mi? Eller sağlık durumumuz hakkında birçok işaret taşıyor. Ellerimiz bize sağlımızla ilgili neler anlatmaya çalışıyor? Gelin hep beraber bir göz atalım…
1. Ellerde ve parmaklarda karıncalanma
B1, B6, B12 veya E vitaminlerinin eksikliğinde gözlenen bir durumdur. Beslenmenize dikkat ederek bu durumu aşabilirsiniz. Bu karıncalanmayı ayaklarınızda da hissediyorsanız doktorunuza başvurmanız gerekir.
2. Parmak uçlarının mavileşmesi
Kandaki zayıf kan dolaşımı ve oksijen seviyesinin düşüklüğü sonucu meydana gelen bir durumdur.
Endişelenecek bir durum değildir fakat içiniz rahat etmiyorsa yine de doktorunuza danışmanızda fayda var.
3. Beyaz veya mavi renkli uyuşuk parmaklar
Bu durum bir çeşit damar tıkanıklığı hastalığını işaret eder. Sigara içen insanlarda sıklıkla rastlanır.
4. Tırnak yatağının soluk renkte olması
Demir eksikliğinin bir sonucudur.
5. Titreyen eller
Kafein dozajını aşmadığınızdan emin olun ve günlük olayları fazla stres yapmamaya özen gösterin.
Elleriniz titremeye devam ediyorsa doktorunuzu ziyaret edin. Bu durum Parkinson Hastalığının bir belirtisi olabilir.
6. Kırmızı, sivilceli avuç içi
Karaciğer rahatsızlığına işarettir. Uzun zaman boyunca geçmezse doktora görünmelisiniz.
7. Parmak Şişliği
Çok tuz yiyen insanlarda meydana gelen bir ödem çeşididir. Tuzu azaltmayı deneyin
8. Sık terleyen avuçlar
Gereğinden fazla aktif tiroid bezi sonucu avuç içleriniz terler.
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