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Kadın - Aile Ellerinizin size anlatmak istediklerine kulak verin: Tir tir titreyen eller, parmak şişliği... Hiç düşündünüz mü?
Kadın - Aile

Ellerinizin size anlatmak istediklerine kulak verin: Tir tir titreyen eller, parmak şişliği... Hiç düşündünüz mü?

Yeniakit Publisher
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Ellerinizin size anlatmak istediklerine kulak verin: Tir tir titreyen eller, parmak şişliği... Hiç düşündünüz mü?

Hiç ellerinizi yakından incelediniz mi? Eller sağlık durumumuz hakkında birçok işaret taşıyor. Ellerimiz bize sağlımızla ilgili neler anlatmaya çalışıyor? Gelin hep beraber bir göz atalım…

1. Ellerde ve parmaklarda karıncalanma

B1, B6, B12 veya E vitaminlerinin eksikliğinde gözlenen bir durumdur. Beslenmenize dikkat ederek bu durumu aşabilirsiniz. Bu karıncalanmayı ayaklarınızda da hissediyorsanız doktorunuza başvurmanız gerekir.

2. Parmak uçlarının mavileşmesi

Kandaki zayıf kan dolaşımı ve oksijen seviyesinin düşüklüğü sonucu meydana gelen bir durumdur.
Endişelenecek bir durum değildir fakat içiniz rahat etmiyorsa yine de doktorunuza danışmanızda fayda var.

3. Beyaz veya mavi renkli uyuşuk parmaklar

Bu durum bir çeşit damar tıkanıklığı hastalığını işaret eder. Sigara içen insanlarda sıklıkla rastlanır.

4. Tırnak yatağının soluk renkte olması

Demir eksikliğinin bir sonucudur.

5. Titreyen eller

Kafein dozajını aşmadığınızdan emin olun ve günlük olayları fazla stres yapmamaya özen gösterin.
Elleriniz titremeye devam ediyorsa doktorunuzu ziyaret edin. Bu durum Parkinson Hastalığının bir belirtisi olabilir.

6. Kırmızı, sivilceli avuç içi

Karaciğer rahatsızlığına işarettir. Uzun zaman boyunca geçmezse doktora görünmelisiniz.

7. Parmak Şişliği

Çok tuz yiyen insanlarda meydana gelen bir ödem çeşididir. Tuzu azaltmayı deneyin

8. Sık terleyen avuçlar

Gereğinden fazla aktif tiroid bezi sonucu avuç içleriniz terler.

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