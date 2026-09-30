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Katil İsrail bir gazeteciyi daha katletti! Şehit sayısı 263'e yükseldi

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Katil İsrail bir gazeteciyi daha katletti! Şehit sayısı 263'e yükseldi

Bütün dünyanın gözü önünde Gazze’de tarihin en kanlı soykırımına imza atan siyonist terör devleti, vahşeti dünyaya duyuran basın mensuplarını hedef almayı sürdürüyor. Kur'an-ı Kerim Radyosu görevlisi Muhammed Abdülaziz en-Neccar, katil İsrail ordusunun düzenlediği kalleş saldırıda şehit oldu. Neccar'ın şehadetini duyuran Gazze Medya Ofisi, Batı'nın çanak tuttuğu bu insanlık suçuna karşı tüm dünyayı sorumlu tutarak uluslararası toplumu acil göreve çağırdı.

#1
Foto - Katil İsrail bir gazeteciyi daha katletti! Şehit sayısı 263'e yükseldi

İnsanlık değerlerini ayaklar altına alan Siyonist İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırısında bir Filistinli gazetecinin daha yaşamını yitirdiği bildirilirken bölgede hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 263'e yükseldi.

#2
Foto - Katil İsrail bir gazeteciyi daha katletti! Şehit sayısı 263'e yükseldi

İsrail, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'ye yönelik soykırımını sürdürüyor. Saldırılarda sadece siviller değil bölgede bulunan birçok yerli ve yabancı gazeteci de hedef alınıyor.

#3
Foto - Katil İsrail bir gazeteciyi daha katletti! Şehit sayısı 263'e yükseldi

BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ: Gazze hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Evkaf ve Din İşleri Bakanlığına bağlı Kur'an-ı Kerim Radyosunda görev yapan Muhammed Abdülaziz en-Neccar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi. Neccar'ın ölümüyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen gazetecilerin sayısının 263'e yükseldiği kaydedildi.

#4
Foto - Katil İsrail bir gazeteciyi daha katletti! Şehit sayısı 263'e yükseldi

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI: Açıklamada, İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması ve öldürmesi kınanarak, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve dünya genelindeki basın kuruluşlarına, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıları kınama çağrısı yapıldı.

#5
Foto - Katil İsrail bir gazeteciyi daha katletti! Şehit sayısı 263'e yükseldi

İsrail'in ve açıklamada "soykırıma iştirak eden ülkeler" olarak nitelendirilen devletlerin bu saldırılardan sorumlu tutulduğu ifade edildi.

#6
Foto - Katil İsrail bir gazeteciyi daha katletti! Şehit sayısı 263'e yükseldi

Uluslararası toplum ve ilgili kuruluşlardan İsrail'e baskı yapılması istenen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin ve medya çalışanlarının korunması çağrısında bulunuldu.

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