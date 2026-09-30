Katil İsrail bir gazeteciyi daha katletti! Şehit sayısı 263'e yükseldi
Bütün dünyanın gözü önünde Gazze’de tarihin en kanlı soykırımına imza atan siyonist terör devleti, vahşeti dünyaya duyuran basın mensuplarını hedef almayı sürdürüyor. Kur'an-ı Kerim Radyosu görevlisi Muhammed Abdülaziz en-Neccar, katil İsrail ordusunun düzenlediği kalleş saldırıda şehit oldu. Neccar'ın şehadetini duyuran Gazze Medya Ofisi, Batı'nın çanak tuttuğu bu insanlık suçuna karşı tüm dünyayı sorumlu tutarak uluslararası toplumu acil göreve çağırdı.